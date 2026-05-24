/જો પેટ્રોલ-ડીઝલ GSTના દાયરામાં આવી જાય તો ઈંધણ કેટલું સસ્તું થશે, જાણી લો સપૂર્ણ કેલ્ક્યુલેશન?

GST on Petrol Diesel: દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની આસમાને પહોંચેલી કિંમતોએ સામાન્ય માણસનું બજેટ બગાડી દીધું છે. સતત વધતા ભાવો વચ્ચે હવે ઓઈલને GSTના દાયરામાં લાવવાની માંગ તેજ થઈ ગઈ છે. જો એવું થશે, તો ઈંધણના ભાવોમાં ભારે ઘટાડો આવી શકે છે અને જનતાને સીધો મોટો ફાયદો મળી શકે છે. આ મોટા બદલાવ પાછળ ટેક્સનું એક સીધું ગણિત કામ કરી રહ્યું છે, જે નક્કી કરશે કે તમારા ખિસ્સા પર પડનારો બોજ કેટલો ઓછો થવાનો છે. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
પેટ્રોલ-ડીઝલ પર GST લગાવવામાં આવે
દેશના ઘણા ભાગોમાં પેટ્રોલની કિંમત 100 રૂપિયા પ્રતિ લીટરના આંકડાને પાર કરી ચૂકી છે. માત્ર 8 દિવસમાં ઓઈલની કિંમતોમાં ત્રણ વખત વધારો નોંધાયો છે. રાજધાની દિલ્હીમાં 23 મેના રોજ પેટ્રોલની કિંમત વધીને 99.51 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સુધી પહોંચી ગઈ. વધતી કિંમતોથી પરેશાન થઈને ચેમ્બર ઓફ ટ્રેડ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ચેરમેન બ્રિજેશ ગોયલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને એક પત્ર લખ્યો છે. આ પત્રમાં તેમણે કેન્દ્ર સરકાર પાસે માંગ કરી છે કે, પેટ્રોલ અને ડીઝલને તાત્કાલિક નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા હેઠળ લાવવામાં આવે જેથી જનતાને આ મોંઘવારીમાંથી તરત જ રાહત મળી શકે.
દિલ્હીનું ટેક્સ માળખું
હાલના સમયમાં દિલ્હીમાં વેચાતા પેટ્રોલની અસલી કિંમત માત્ર 66.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. પરંતુ તેના પર અનેક પ્રકારના ટેક્સ ઉમેરવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકાર તેના પર 11.90 રૂપિયા પ્રતિ લીટરની એક્સાઇઝ ડ્યુટી વસૂલે છે. ત્યારબાદ દિલ્હી સરકાર તેના પર 16.03 રૂપિયાનો વેટ (VAT) લગાવી દે છે. પેટ્રોલ પંપ ચલાવતા ડીલરને પણ પ્રતિ લીટર 4.42 રૂપિયાનું કમિશન મળે છે. આ બધાને મળીને ગ્રાહકે એક લીટર પેટ્રોલ માટે 99.51 રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે. જેમાંથી આશરે 28 રૂપિયા માત્ર ટેક્સ સ્વરૂપે જઈ રહ્યા છે.
GSTના દાયરામાં આવે પેટ્રોલ-ડીઝલ તો કિંમત કેટલી હશે?
જો કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્યોના ટેક્સ હટાવીને ઈંધણને GST હેઠળ લાવવામાં આવે, તો કિંમતોમાં મોટો ઘટાડો થશે. જો ડીલરનું કમિશન એવું જ રહે અને જૂનો ટેક્સ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ જાય, તો પેટ્રોલ અંદાજે 28 રૂપિયા સુધી સસ્તું થઈ શકે છે. જો તેના પર 18 ટકાના દરે નવો ટેક્સ લગાવવામાં આવે છે, તો 66.29 રૂપિયાની મૂળ કિંમત પર માત્ર 11.93 રૂપિયાનો ટેક્સ બનશે. આ ગણતરી અનુસાર, દિલ્હીમાં પેટ્રોલની નવી કિંમત ઘટીને 78.22 રૂપિયા પ્રતિ લીટર રહી જશે, જેનાથી સીધી 22 રૂપિયાની બચત થશે.
સમાન ટેક્સ પ્રણાલીથી આખા દેશને થશે ફાયદો
વ્યાપારી સંગઠનનું માનવું છે કે, એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને વેટ નાબૂદ કરીને નવી ટેક્સ સિસ્ટમ લાગુ કરવાથી માત્ર ઈંધણની કિંમતોમાં જ ઘટાડો નહીં થાય, પરંતુ સમગ્ર દેશમાં તેના ભાવ પણ એક સમાન થઈ જશે. અત્યારે રાજ્ય સરકારો દ્વારા વસૂલવામાં આવતા અલગ-અલગ ટેક્સના કારણે બોર્ડર વિસ્તારમાં વેપાર પર પણ અસર પડે છે. એક સમાન દર લાગુ થવાથી બજારમાં સ્થિરતા આવશે અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઓછો થવાથી અન્ય જરૂરી ચીજવસ્તુઓની મોંઘવારી પર પણ લગામ લગાવવામાં ઘણી મદદ મળશે.