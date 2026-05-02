હોમBusinessજો બંગાળમાં BJP આવશે તો શેરબજાર પર શું અસર પડશે? રોકાણકારોને થશે ફાયદો કે નુકસાન?

જો બંગાળમાં BJP આવશે તો શેરબજાર પર શું અસર પડશે? રોકાણકારોને થશે ફાયદો કે નુકસાન?

Bengal Result Impact on Share Market: કોટક ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇક્વિટીઝનું માનવું છે કે બજાર એક મર્યાદિત દાયરામાં ટ્રેડ કરશે, પરંતુ ટૂંકા ગાળા માટે ભારતીય ઇક્વિટી માર્કેટમાં પોઝિટિવ પ્રતિક્રિયા જોવા મળી શકે છે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 02, 2026, 05:14 PM IST

જો બંગાળમાં BJP આવશે તો શેરબજાર પર શું અસર પડશે? રોકાણકારોને થશે ફાયદો કે નુકસાન?

Bengal Result Impact on Share Market: જો ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) પશ્ચિમ બંગાળમાં જીત હાંસલ કરે છે, તો બજારની પ્રતિક્રિયા સકારાત્મક રહેવાની શક્યતા છે. કોટક ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇક્વિટીઝે જણાવ્યું છે કે જો એક્ઝિટ પોલ ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળમાં BJPની સંભવિત જીત 4 મે 2026ના રોજ સાચા સાબિત થશે, તો ભારતીય શેરબજાર ટૂંકા ગાળામાં તેજી બતાવી શકે છે. એક્ઝિટ પોલ એવા પણ સંકેતો આપી રહ્યા છે કે આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં વર્તમાન સરકારો સત્તા જાળવી રાખશે, જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં રસાકસીનો જંગ જોવા મળી શકે છે.

કોટક અનુસાર, આ રાજકીય દૃશ્ય બજારને થોડા સમય માટે ઉત્સાહિત કરી શકે છે. જોકે, આગળ જતાં બજારનું ધ્યાન ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતો અને મેક્રો-ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ પર કેન્દ્રિત રહેશે.

ક્રૂડ ઓઇલ રહેશે મોટું ટ્રિગર
કોટકનું કહેવું છે કે ચૂંટણીને કારણે આવેલી આ તેજી લાંબા સમય સુધી ટકી શકશે નહીં. સરકારનું ધ્યાન ભારતની નબળી પડતી મેક્રો સ્થિતિને સંભાળવા પર રહેશે, જેમાં નીચેની બાબતો મુખ્ય છે....

  • ક્રૂડ ઓઇલની વધતી કિંમતો.
  • નબળા ચોમાસાને કારણે ખાદ્ય મોંઘવારીનો ખતરો.
  • વધતી જતી ચાલુ ખાતાની ખાધ (Current Account Deficit).
  • 10 મહિનાનો ‘Election-Free’ મોકો

2027ની શરૂઆત સુધી કોઈ મોટી રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ નિર્ધારિત નથી. આનાથી નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA) ને લગભગ 10 મહિનાનો સમય મળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ ચૂંટણી ન હોવાથી સરકાર આ મહત્વના કામો કરી શકે છે..

  • ઊર્જા સબસિડીને તર્કસંગત બનાવવી.
  • ભારત-યુએસ દ્વિપક્ષીય વ્યાપાર કરારને આગળ વધારવો.
  • બાકી રહેલા આર્થિક સુધારાઓમાં ઝડપ લાવવી.

બજાર રહેશે રેન્જ-બાઉન્ડ
કોટકનું માનવું છે કે બજાર એક મર્યાદિત દાયરામાં (Range-bound) ટ્રેડ કરશે. ચૂંટણીનો ઉત્સાહ જલ્દી શમી જશે અને રોકાણકારોનું ધ્યાન ફરીથી કોર્પોરેટ કમાણી, તેલની કિંમતો અને આર્થિક અસરો પર જશે.

કોર્પોરેટ ગ્રોથ પર પોઝિટિવ દૃષ્ટિકોણ
બ્રોકરેજ હાઉસે કોર્પોરેટ ગ્રોથને લઈને હકારાત્મક વલણ જાળવી રાખ્યું છે. નિફ્ટી 50નો નેટ પ્રોફિટ નાણાકીય વર્ષ 2027 (FY2027) માં 19.3% વધી શકે છે અને નાણાકીય વર્ષ 2028 માં તે 13.9%ના દરે વધવાની શક્યતા છે.
 

