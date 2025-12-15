જો આજે ડોલરની બરાબર થઈ જાય ભારતીય રૂપિયો, તો કેટલો સસ્તો થઈ જશે iPhone, આ વસ્તુઓના બદલાશે ભાવ ?
Rupee VS Dollar: ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે અત્યાર સુધીના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે. આ દરમિયાન, ચાલો જોઈએ કે જો રૂપિયો અને ડોલર સમાન થઈ જાય તો શું થશે.
Rupee VS Dollar: 15 ડિસેમ્બરના રોજ, ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 90.63ના સર્વકાલીન નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો. આનાથી ફરી એકવાર ચલણની મજબૂતાઈ અને તેની વાસ્તવિક જીવનની અસર વિશે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. પરંતુ કલ્પના કરો કે જો 1 ડોલર 1 રૂપિયાની બરાબર થઈ જાય તો શું થશે. ચાલો જોઈએ કે આની દેશના અર્થતંત્ર પર શું અસર પડશે અને iPhone જેવી લક્ઝરી વસ્તુઓ કેટલી સસ્તી થશે.
iPhone કેટલો સસ્તો થશે?
જો રૂપિયો ડોલરના બરાબર થઈ જાય, તો ભારતમાં iPhone ની કિંમત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં iPhoneની કિંમત જેટલી થઈ જશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો iPhone 17ની કિંમત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 799 ડોલર છે, તો ભારતમાં તેની કિંમત આશરે 799 રૂપિયા થશે. આનો સીધો અર્થ એ થયો કે હાલમાં 70,000 રૂપિયા અથવા 80,000 રૂપિયામાં વેચાતો iPhone ફક્ત 700થી 800 રૂપિયામાં જ મળશે.
આયાત નોંધપાત્ર રીતે સસ્તી થશે
એકવાર ડોલર અને રૂપિયો સમાનતા પર પહોંચી જશે, ત્યારે બધી આયાત નોંધપાત્ર રીતે સસ્તી થશે. ક્રૂડ તેલ આજના ભાવ કરતા ઘણા ઓછા ભાવે આયાત કરવામાં આવશે. આનાથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થશે. સોનું, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, તબીબી સાધનો, વિમાન અને ભારે મશીનરીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. વિદેશી શિક્ષણ, વિદેશ મુસાફરી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદીનો ખર્ચ પણ ઘટશે.
રાતોરાત નિકાસ સ્થગિત થઈ જશે
જ્યારે આયાત વધશે, ત્યારે નિકાસને મોટો ફટકો પડશે. ભારતીય માલ વિદેશી ખરીદદારો માટે નોંધપાત્ર રીતે વધુ મોંઘો બનશે, જેના કારણે તેઓ વૈશ્વિક બજારમાં અસમર્થ બનશે. કાપડ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઓટો ઘટકો, કૃષિ અને હસ્તકલા જેવા ક્ષેત્રોને ખરીદદારો શોધવામાં મુશ્કેલી પડશે. નિકાસ આધારિત ઉદ્યોગો કાં તો સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જશે અથવા નોંધપાત્ર રીતે ધીમા પડી જશે. આનાથી ભારતની વેપાર ખાધ ઝડપથી વધશે.
નોકરીઓ અને વ્યવસાય પર ગંભીર અસર
ભારતના IT અને સેવા ક્ષેત્રો, જે ડોલરમાં કમાય છે પરંતુ રૂપિયામાં પગાર ચૂકવે છે, તેમને સૌથી વધુ નુકસાન થશે. ખર્ચ લાભોના અભાવે, વૈશ્વિક કંપનીઓ તેમના કામકાજ સસ્તા દેશોમાં ખસેડશે. ભારતની સૌથી મોટી તાકાતમાંની એક તેનો ઓછો સંચાલન ખર્ચ છે. હવે, જો રૂપિયો ડોલરની બરાબર થશે, તો ભારત તરત જ વૈશ્વિક રોકાણકારો માટે એક મોંઘુ સ્થળ બની જશે. વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણ ધીમું થશે, પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો પાછી ખેંચી લેશે, અને મૂડી પ્રવાહ નબળો પડશે.
વ્યક્તિગત નાણાંમાં ફાયદા અને ગેરફાયદા
કેટલીક કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓને ફાયદો થશે. જે કંપનીઓએ ડોલરમાં લોન લીધી છે તેઓ તેમને વધુ સસ્તામાં ચૂકવી શકશે, જેનાથી દેવાનું દબાણ ઘટશે. આયાતી લક્ઝરી ચીજવસ્તુઓનો વપરાશ વધશે. જો કે, સામાન્ય નાગરિકો માટે, વધતી બેરોજગારી અને સંકોચાતા સ્થાનિક ઉદ્યોગો નાણાકીય અસલામતી વધારી શકે છે. સમય જતાં, આવક વૃદ્ધિ ધીમી પડશે અને અસમાનતા વધી શકે છે.
