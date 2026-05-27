/મકાન માલિક પરત નથી આપી રહ્યો Security Deposit? તો શું કરી શકે ભાડુઆત, જાણો કાયદો

જો તમારો મકાન માલિક સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ પરત આપવામાં આનાકાની કરે છે, તો ભાડા કરાર, ચેટ અને ઘરની તસવીરો તમારી મદદ કરી શકે છે. જાણો કઈ રીતે આ પુરાવા દ્વારા તમે લીગલ નોટિસ, પોલીસ કે કોર્ટનો સહારો લઈ તમારા પૈસા પરત લઈ શકો છો.
મોટા શહેરોમાં ઘર ભાડે લેવું સામાન્ય વાત છે. ઘર ભાડે લેવા સમયે મકાન માલિક (Landlord) એડવાન્સ ભાડા સિવાય એક ચોક્કસ રકમ સિક્યોરિટી ડિઝોપિટના રૂપમાં જમા કરાવે છે. નિયમ પ્રમાણે જ્યારે ભાડુઆત ઘર ખાલી કરે છે, તો મકાન માલિકે આ રકમ સંપૂર્ણ કે કોઈ વાસ્તવિક નુકસાનના કાપી પરત કરવાની હોય છે. પરંતુ ઘણીવાર જોવામાં આવે છે કે ઘર ખાલી કરવા સમયે ઘણા મકાન માલિક આનાકાની કરવા લાગે છે, અલગ-અલગ બહાના બનાવી પૈસા પડાવી લેવાનો પ્રયાસ કરે છે. જો તમે પણ આવી સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યાં છો અને તમારા મકાન માલિક તમારી સિક્યોરિટી ડિઝોપિટ આપી રહ્યાં નથી તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. ભારતીય કાયદામાં ભાડુઆતને મજબૂત અધિકાર આપવામાં આવ્યા છે, જેની મદદથી તમે તમારા પૈસા પરત મેળવી શકો છો.
શું છે રેન્ટ એગ્રીમેન્ટનું મહત્વ?
મકાન માલિક વિરુદ્ધ કોઈપણ પગલું ભરતાં પહેલા તે સમજવું જરૂરી છે કે રેન્ટ એગ્રીમેન્ટનું કાયદાકીય મહત્વ શું છે. ઘર લેવા સમયે તે એગ્રીમેન્ટ બને છે, તેમાં સિક્યોરિટી ડિપોઝિટની રકમ અને તેને પરત લેવાની સમયમર્યાદા સ્પષ્ટ લખેલી હોય છે. સામાન્ય રીતે ઘર ખાલી કરવા કે પઝેશન સોંપવાના 15થી 30 દિવસની અંદર મકાન માલિકે આ પૈસા પરત આપવાના હોય છે. કાયદો, મકાન માલિકને માત્ર બાકી ભાડું, વીજળી-પાણીનું બિલ કે ભાડુઆતની બેદરકારીથી થયેલા નુકસાનની રકમ ડિપોઝિટમાંથી કાપવાની મંજૂરી આપે છે. ઘરમાં રહેવા દરમિયાન સામાન્ય તૂટ-ફૂટ, જેમ કે દીવાલોનો કલર ખરાબ થવો કે નળમાં ઘસારો, તેમાં આવતું નથી અને તેના નામ પર મકાન માલિક તમારા પૈસા ન રોકી શકે.
પૈસા પરત ન આપે તો શું કરવું?
જો મકાન માલિક વારંવાર માંગ્યા બાદ પણ તમારા પૈસા પરત આવી રહ્યાં નથી તો સૌથી પહેલા વાતચીત અને લેખિત સંવાદ થવો જોઈએ. તમે તેને ઈમેલ કે વોટ્સએપ પર મેસેજ મોકલી રેન્ટ એગ્રીમેન્ટની શરતો યાદ અપાવો અને પૈસાની માંગ કરો. લેખિત રેકોર્ડ હોવો ભવિષ્યમાં કાયદાકીય કાર્યવાહી માટે જરૂરી હોય છે. આ સાથે જ્યારે તમે ઘર ખાલી કરો છો તો તે ઘરની તસવીરો અને વીડિયો બનાવો. આ તે વાતનો પુરાવો છે કે તમે ઘર સલામત સ્થિતિમાં છોડ્યું છે અને મકાન માલિક તમારા પર નુકસાનનો ખોટો આરોપ ન લગાવી શકે. જો સોસાયટી કે એપાર્ટમેન્ટ એસોસિએશન છે, તો તમે આ વિવાદને ઉકેલવા માટે તેની મધ્યસ્થતાની અપીલ કરી શકો છો.
શું છે કાયદાકીય રસ્તો?
જ્યારે વાતચીતથી મુદ્દાનો ઉકેલ ન આવે તો કાયદાકીય સહારો લઈ શકો છો. તે માટે તમારે વાતચીત દ્વારા મકાન માલિકને એક ઔપચારિક લીગલ નોટિસ મોકલી શકો છો. આ નોટિસમાં રેન્ટ એગ્રીમેન્ટનો હવાલો આપતા મકાન માલિકને 15 દિવસની અંદર સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ પરત આપવાની ચેતવણી આપવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે કાયદાકીય નોટિસ મળતા કોર્ટ-કચેરીના ડરથી મોટા ભાગના મકાન માલિક પૈસા પરત કરે છે. પરંતુ તેમ છતાં કોઈ પ્રતિક્રિયા ન મળે તો રેન્ટ કંટ્રોલ એક્ટ કે નવા મોડલ ટેન્ટેસી એક્ટ હેઠળ સ્થાપિત રેન્ટ ઓથોરિટી કે રેન્ટ કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવી શકો છો. આ સિવાય સેવામાં કમી કે છેતરપિંડીનો મામલો હોવાને કારણે તમે ગ્રાહક ફોરમ કે સિવિલ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવી શકો છો, જ્યાંથી મકાન માલિકને વ્યાજ સહિત પૈસા પરત કરવાનો આદેશ જારી થઈ શકે છે.