FASTag નહીં હોય તો થશે મોટું નુકસાન, હવે ટોલ ટેક્સ પર નહીં ચાલે કેશ; આ તારીખથી બદલાઈ રહ્યો છે નિયમ
- FASTag વગર ટોલ પ્લાઝા પર જશો તો આ તારીખથી વાગશે દંડનો ફટકો
- FASTag વગર UPI થી પેમેન્ટ કરવા પર 25% વધુ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે
- જાણો સરકારનો નવો ગેઝેટ નિયમ શું છે અને તમને કેવી રીતે કરશે અસર?
Toll Rule Change: નેશનલ હાઈવે પર મુસાફરી કરનારાઓ માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલયે જાહેરાત કરી છે કે, આગામી 10 એપ્રિલથી દેશના તમામ ટોલ પ્લાઝા પર રોકડ (Cash) ચૂકવણી સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવશે. હવે ટોલ બૂથ પર લાગતી લાંબી લાઈનોને ઘટાડવા અને મુસાફરીને સરળ બનાવવા માટે હવે ડિજિટલ પેમેન્ટને જ એકમાત્ર વિકલ્પ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.
સરકારના નવા ગેઝેટ નોટિફિકેશન અનુસાર, જો તમારી ગાડીમાં FASTag નહીં હોય, તો પણ તમે બચી શકશો નહીં અને તમારે દંડ ભરવો પડશે.
UPI પેમેન્ટ પર થશે મોટું નુકસાન
મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, 10 એપ્રિલ પછી ટોલ બૂથ પર કેશ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. જો કે, જે વાહનોમાં માન્ય FASTag નથી, તેમને UPI દ્વારા ચૂકવણી કરવાની વૈકલ્પિક સુવિધા આપવામાં આવી છે. પરંતુ અહીં એક શરત છે. જો તમે FASTagને બદલે UPIથી પેમેન્ટ કરશો, તો તમારે સામાન્ય ટોલ દર કરતા 1.25 ગણો (એટલે કે 25% વધુ) ટેક્સ ચૂકવવો પડશે. જો કોઈ ટોલની ફી 100 રૂપિયા છે, તો FASTag ન હોવાની સ્થિતિમાં UPIથી તમારે 125 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.
NHAIના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ પગલાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ટોલ ગેટ પર લાગતી લાંબી લાઈનોને ખતમ કરવાનો છે. FASTag જ વસૂલાતનું મુખ્ય માધ્યમ રહેશે. જો કોઈ ચાલક FASTag કે UPI બન્નેમાંથી એકપણ વિકલ્પ નહીં પસંદ કરે, તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
FASTag એન્યુઅલ પાસની વધી લોકપ્રિયતા
NHAIએ ટોલ ચૂકવણીને વધુ સરળ બનાવવા માટે 'એન્યુઅલ પાસ'ની સુવિધા પણ આપી છે, જેને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. એન્યુઅલ પાસ ધરાવતા ગ્રાહકોની સંખ્યા 50 લાખને પાર કરી ગઈ છે. આ પાસ દ્વારા યુઝર્સ વર્ષમાં 3,075 રૂપિયા ભરીને 200 વખત ટોલ ક્રોસ કરી શકે છે. ગયા વર્ષે 15 ઓગસ્ટના રોજ લોન્ચ થયા બાદ, આ પાસ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 26.55 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે.
નવા નિયમો ક્યારથી લાગુ થશે?
હાલમાં દેશના વિવિધ નેશનલ હાઈવે અને એક્સપ્રેસ-વે પર અંદાજે 1,150થી વધુ ટોલ પ્લાઝા કાર્યરત છે. આ તમામ પર 10 એપ્રિલથી નવા નિયમો લાગુ થઈ જશે. સરકારનું લક્ષ્ય છે કે, ભવિષ્યમાં ટોલ પ્લાઝા પર ગાડીઓએ ઉભા જ ન રહેવું પડે અને ચૂકવણી સંપૂર્ણપણે ઓટોમેટિક થઈ જાય.
