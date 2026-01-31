Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

બજેટમાં જો કરવામાં આવ્યા આ ત્રણ મોટા એલાન... તો શેરબજાર બનશે રોકેટ, એક્સપર્ટેની પણ આ જ માંગ!

Union Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બજેટ 2026 1 ફેબ્રુઆરીએ એટલે કે રવિવારના રોજ રજૂ કરવાના છે. શેરબજારના રોકાણકારો થોડી રાહતની આશા રાખી રહ્યા છે. શેરબજારના રોકાણકારો આ મુક્તિની માંગ કરી રહ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:33 PM IST

Trending Photos

બજેટમાં જો કરવામાં આવ્યા આ ત્રણ મોટા એલાન... તો શેરબજાર બનશે રોકેટ, એક્સપર્ટેની પણ આ જ માંગ!

Union Budget 2026: દેશનું આગામી કેન્દ્રીય બજેટ 1 ફેબ્રુઆરી, રવિવારના રોજ રજૂ કરવામાં આવશે. નાણામંત્રી નવમી વખત બજેટ રજૂ કરશે. આ વર્ષે મધ્યમ વર્ગથી લઈને ખેડૂતો સુધીના દરેકને આ બજેટથી ઘણી આશાઓ છે. શેરબજારના રોકાણકારો પણ આ બજેટમાંથી કંઈક ખાસ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.

શેરબજારના એક્સપર્ટ પણ ઇચ્છે છે કે સરકાર આ જાહેરાત કરે જેથી શેરબજારના રોકાણકારોને નોંધપાત્ર રાહત મળી શકે. એક્સપર્ટ એમ પણ કહી રહ્યા છે કે જો સરકાર દ્વારા આ જાહેરાતો કરવામાં આવે તો શેરબજારમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે, કારણ કે શેરબજારમાં ટેક્સ વ્યવસ્થા સરળ બનશે અને સ્થાનિક રોકાણકારો અને FIIનો વિશ્વાસ વધશે. અબજોપતિ નીતિન કામથે પણ આ માંગણી કરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ માંગ શું છે?

ભારતના ડીપ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર SAS ઓનલાઈનના સ્થાપક અને CEO શ્રેય જૈન માને છે કે વધુ રોકાણકારોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ (LTCG) પર વધુ ટેક્સમાં છુટ આપવાની જરૂર છે. જૈને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હાલમાં, નાણાકીય વર્ષ દીઠ 1.25 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી પર કોઈ LTCG ટેક્સ નથી, જ્યારે 1 લાખ રૂપિયાથી વધુની LTCG પર 12.5% ​​ટેક્સ લગાવવામાં આવે છે. આ ટેક્સ મુક્ત મર્યાદા વધારીને 5 લાખ રૂપિયા કરવાની જરૂર છે.

તેવી જ રીતે, ટૂંકા ગાળાના મૂડી લાભ (STCG) ટેક્સ ઘટાડવાની માંગણીઓ છે. મુક્તિ મર્યાદા વધારવાની પણ માંગણીઓ છે. રોકાણકારો ઇચ્છે છે કે ટૂંકા ગાળામાં 1.5 લાખ રૂપિયા સુધી વેચાયેલા શેર પર કોઈ ટેક્સ ન લાગે. વધુમાં, STCG ટેક્સ 20 ટકાથી ઘટાડીને 10 ટકા કરવો જોઈએ.

બીજી માંગ સ્પેશિયલ ટેક્સ (STT) નાબૂદ કરવાની છે. શેરની ખરીદી અને વેચાણ પર સુરક્ષા વ્યવહાર ટેક્સ (STT) વસૂલવામાં આવે છે. તે કોઈપણ શેરની ખરીદી અથવા વેચાણ પર 0.1 ટકા ટેક્સ વસૂલ કરે છે. ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટમાં, 0.01% ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે, જ્યારે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ પર 0.025% ટેક્સ લાગે છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે આ બાબત નજીવી લાગે છે, પરંતુ મોટી રકમ ખરીદવા અથવા વેચવા માટેના ચાર્જ વધારે છે. તેથી, આ ટેક્સમાં ઘટાડો અથવા નાબૂદીની માંગણીઓ થઈ રહી છે, ભલે તેમાં ઘણી વખત વધારો કરવામાં આવ્યો હોય.

LTCG અને STCG ટેક્સ શું છે?

લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ (LTCG)નો અર્થ એ છે કે જો શેરબજાર સંબંધિત સંપત્તિ 12 મહિના પછી વેચવામાં આવે છે, તો તે લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ કરને આધીન રહેશે. ટૂંકા ગાળાના મૂડી લાભ (STCG) કરનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ સંપત્તિ 12 મહિના પહેલાં વેચવામાં આવે છે, તો તે 20 ટકા STCG કરને આધીન રહેશે.

નીતિન કામથે પણ માંગ કરી હતી

કેન્દ્રીય બજેટ 2026 પહેલા, દિગ્ગજ ઉદ્યોગપતિ નીતિન કામથે ઇક્વિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT)માં સતત વધારા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે વધેલા ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સથી બજારની પ્રવૃત્તિ અને સરકારી આવક પર પણ નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. કામથે વધુમાં કહ્યું કે મને હંમેશા આશા રહે છે કે તેમાં ઘટાડો થશે, પરંતુ તે સતત વધતો રહે છે.

ડબલ ટેક્સેશનની અસર

નીતિન કામથે સમજાવ્યું કે શેર પર લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ (LTCG) કર શૂન્ય હતો ત્યારે STT લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે તે સમયે, સરકાર માટે બજારમાંથી આવક એકત્ર કરવાનો આ એક સરળ રસ્તો હતો. જો કે, હવે જ્યારે LTCG કર ફરીથી લાગુ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે તેમણે STT પાછો ખેંચવાને બદલે વારંવાર વધારવાના તર્ક પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. 

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, વાસ્તવમાં, રોકાણકારો પર બે વાર ટેક્સ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે: દરેક વ્યવહાર પર એકવાર STT દ્વારા અને બીજી વખત LTCG અથવા STCG દ્વારા. આ પાછો ખેંચવો જોઈએ.

(Disclaimer: આ માહિતી એક્સપર્ટની માંગ અને અભિપ્રાય પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક કોઈપણ રોકાણ સલાહ આપતું નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા, એક્સપર્ટની સલાહ જરૂર લો.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
stock marketStock Market RallyLTCGSTTSTCGUnion Budget 2026Gujarati NewsBusiness News

Trending news