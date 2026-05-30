/ટ્રમ્પ હોર્મુઝ પરથી નાકાબંધી હટાવશે, તો શું ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તું થશે? જાણો ક્યાં ફસાઈ શકે છે પેચ

Petrol Diesel Price in India: ઈરાન યુદ્ધ પછી, ભારત તેલ અને ગેસ સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. તેના કારણે કિંમતોમાં વધારો થયો છે. જો ટ્રમ્પ હોર્મુઝ પરનો નાકાબંધી હટાવે તો ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સસ્તા થશે કે કેમ તે જાણો.
Petrol Diesel Price in India: ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં ચાર વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જનતા સતત વધતી જતી મોંઘવારીથી પીડાઈ રહી છે, જેનું કારણ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલ યુદ્ધ અને હોર્મુઝ સંકટ છે. પરંતુ હવે, દેશના લોકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવોથી થોડી રાહત મળવાની આશા છે.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદનથી વૈશ્વિક તેલ બજારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે યુએસ સૈન્ય હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પરનો નાકાબંધી હટાવવા માટે તૈયાર છે. ભારતમાં તેલના વધતા ભાવ પર આ નિવેદનની અસર સમજો.
ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
હકીકતમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે ઈરાને કોઈપણ કિંમતે પરમાણુ બોમ્બ વિકસાવવાનો પોતાનો ઈરાદો છોડી દેવો જોઈએ. તેમણે એ પણ જાહેરાત કરી હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને કોઈપણ ટેક્સ કે પ્રતિબંધ વિના બંને બાજુ શિપિંગ માટે તાત્કાલિક ખોલવામાં આવશે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે યુએસ નેવીએ ત્યાં નાખેલી લેન્ડમાઈનનો નાશ કર્યો છે અને ત્યાં ફસાયેલા જહાજો હવે ઘરે પાછા ફરી શકે છે.
શું ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તું થશે ?
ટ્રમ્પના આ નિર્ણયની સીધી અને નોંધપાત્ર અસર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર પડી શકે છે. જો હોર્મુઝ પરનો નાકાબંધી સંપૂર્ણપણે ઉઠાવી લેવામાં આવે છે, તો ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સસ્તા થવાની પ્રબળ શક્યતા છે.
આના ત્રણ કારણો છે
પ્રથમ, રસ્તો સાફ થવાથી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાયમાં વધારો થશે. જેમ જેમ સપ્લાય વધશે તેમ તેમ વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટશે.
બીજું, યુદ્ધના ભયને કારણે જહાજ વીમો અને નૂર ચાર્જમાં વધારો થયો હતો, જે હવે ઘટી જશે. આનો અર્થ એ છે કે ભારત માટે તેલની આયાત સસ્તી થશે.
ત્રીજું, ટ્રમ્પનું નિવેદન સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે ઈરાન સાથે વાતચીતનો માર્ગ ખુલી રહ્યો છે. જો ઈરાન યુએસની માંગણીઓ સાથે સંમત થાય છે, તો ભાવ વધુ ઝડપથી ઘટી શકે છે.
સમસ્યા ક્યાં હોઈ શકે છે?
જો કે, એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભાવ ઘટતાની સાથે જ ભારતમાં પેટ્રોલ તરત જ સસ્તું થતું નથી. આ તેના પર નિર્ભર રહેશે કે ભારતની સરકારી માલિકીની તેલ કંપનીઓ આ ઘટાડાનો લાભ સામાન્ય જનતાને કેટલી ઝડપથી પહોંચાડે છે. વધુમાં, જો સરકાર આ પ્રસંગે કરવેરા નહીં વધારશે, તો આગામી દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ કેટલા મોંઘા થયા?
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં છેલ્લો વધારો 25 મેના રોજ થયો હતો. 25 મેના રોજ પેટ્રોલ 2.61 રૂપિયા અને ડીઝલ 2.71 રૂપિયા મોંઘુ થયું. છેલ્લા 15 દિવસમાં, પેટ્રોલ 7.35 રૂપિયા અને ડીઝલ 7.53 રૂપિયા પ્રતિ લિટર મોંઘુ થયું છે. તેલની સાથે, દિલ્હી-NCRમાં CNGના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે.