Post Office ની RD સ્કીમમાં દર મહિને ₹3500 જમા કરો તો 5 વર્ષ બાદ કેટલા મળશે, સમજો ગણતરી
પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમ હેઠળ તમને લોનની સુવિધા પણ મળે છે. આ સ્કીમમાં તમે માત્ર નાની રકમનું રોકાણ કરી પાંચ વર્ષ બાદ સારી કમાણી કરી શકો છો.
Post Office RD Calculator: પોસ્ટ ઓફિસ દેશના નાગરિકો માટે ઘણા પ્રકારની બચત યોજનામાં રોકાણનો વિકલ્પ આપી રહી છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં સામાન્ય બચત ખાતા સિવાય રિકરિંગ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ, પીપીએફ, કિસાન વિકાસ પત્ર, ટીડી એકાઉન્ટ, એમઆઈએસ સહિત ઘણા પ્રકારના ખાતા ખોલાવી શકાય છે. જ્યાં આપણે પોસ્ટ ઓફિસના આરડી એકાઉન્ટ વિશે જાણીશું. આરડી એટલે કે રિકરિંગ ડિપોઝિટ, એક બચત યોજના છે, જેમાં દર મહિને એક ચોક્કસ રકમ જમા કરવાની હોય છે. બેંકની જેમ, પોસ્ટ ઓફિસમાં પણ આરડી ખાતું ખોલાવી શકે છે.
આરડી એકાઉન્ટ પર 6.7 ટકા વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસ પોતાના ગ્રાહકોને આરડી સ્કીમ પર અત્યારે 6.7 ટકાનું વાર્ષિક વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે. પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમમાં તમે માત્ર 100 રૂપિયાના માસિક રોકાણથી બચત શરૂ કરી શકો છો, જ્યારે મહત્તમ રોકાણની કોઈ મર્યાદા નથી. એટલે કે તેમાં તમે તમારી મરજી પ્રમાણે પૈસા જમા કરી શકો છો. પોસ્ટ ઓફિસમાં આરડી ખોલાવવા માટે તમારી પાસે પોસ્ટ ઓફિસનું સેવિંગ એકાઉન્ટ હોવું જરૂરી છે.
આરડી ખાતા પર મળે છે લોનની સુવિધા
પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમ હેઠળ તમને લોનની સુવિધા પણ મળે છે. ખાતું ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ ચાલૂ રહેવા અને ખાતામાં 12 મહિના સુધી સતત પૈસા જમા કર્યા બાદ તમે લોન માટે પાત્ર થઈ જાવ છો. પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમ હેઠળ તમે તમારા આરડી ખાતામાં જમા કુલ રકમના 50 ટકા લોનના રૂપમાંલઈ શકો છો.
60 મહિનામા મેચ્યોરથઈ જાય છે આરડી એકાઉન્ટ
પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમ 5 વર્ષ એટલે કે 60 મહિનામાં મેચ્યોર થઈ જાય છે. પરંતુ તમે તેને વધુ પાંચ વર્ષ માટે વધારી શકો છો. પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં દર મહિને તમે 3500 રૂપિયા જમા કરો છો તો 60 મહિના બાદ મેચ્યોરિટી પર તમને કુલ 2,49,776 રૂપિયા મળશે. તેમાં તમારા દ્વારા જમા કરવામાંઆવેલા 2,10,000 રૂપિયાની સાથે વ્યાજના 39776 રૂપિયા પણ સામેલ છે.
