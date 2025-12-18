31 ડિસેમ્બર છેલ્લી તક! બેંક અને આધારને લગતા આ 3 મહત્વપૂર્ણ કામ નહીં કરો, તો નવા વર્ષમાં ફસાઈ શકે છે તમારા પૈસા
31 December Deadline: વર્ષ 2025 પૂરું થવાનું છે, અને વર્ષ 2026ની તૈયારીઓ શરૂ થતાં, દરેક કરદાતા અને બેંક ગ્રાહક માટે એક મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી છે. 31 ડિસેમ્બર એ ફક્ત એક કેલેન્ડર તારીખ નથી, પરંતુ ઘણા મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય અને આધાર સંબંધિત કાર્યો માટે અંતિમ તારીખ પણ છે.
31 December Deadline: વર્ષની સાથે ઘણા મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય કાર્યોની અંતિમ તારીખ પણ નજીક આવી રહી છે. જો તમે 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં આ કાર્યો પૂર્ણ નહીં કરો, તો તમારે પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારે દંડ, વ્યાજ ચાર્જ અને બેંક સંબંધિત સેવાઓ અથવા ટેક્સ રિફંડમાં પણ વિલંબ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને, બેંકિંગ, આધાર અને ટેક્સ સંબંધિત ત્રણ મહત્વપૂર્ણ કાર્યો છે જે સમયસર પૂર્ણ કરવા મહત્વપૂર્ણ છે.
1. બાકી અને સુધારેલા ITR ફાઇલ કરવા આવશ્યક
આ વર્ષે, આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 16 સપ્ટેમ્બર હતી. જો તમે સમયસર તમારું ITR ફાઇલ કરી શક્યા નથી, તો તમારી પાસે 31 ડિસેમ્બર સુધી તમારું બાકી રિટર્ન ફાઇલ કરવાનો સમય છે. જોકે, આ માટે તમારે IT એક્ટની કલમ 234F હેઠળ લેટ ફી અને કલમ 234A હેઠળ વ્યાજ ચૂકવવું પડશે. જે કરદાતાઓએ સમયસર ITR ફાઇલ કર્યું છે પરંતુ તેમાં ભૂલો છે તેઓ 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં સુધારેલ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકે છે. કોઈ લેટ ફી નથી, પરંતુ જો ટેક્સ જવાબદારી વધે છે, તો વધારાનો ટેક્સ અને વ્યાજ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.
2. GST અને કંપની ફાઇલિંગ ડેડલાઇન
નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે GST વાર્ષિક રિટર્ન (GSTR-9 અને GSTR-9C) ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ પણ 31 ડિસેમ્બર, 2025 છે. વધુમાં, કંપનીઓએ આ તારીખ સુધીમાં તેમના વાર્ષિક રિટર્ન અને નાણાકીય નિવેદનો (MGT-7 અને AOC-4) સબમિટ કરવા પડશે. સમયમર્યાદા ચૂકવવાથી ભારે દંડ થઈ શકે છે.
3. PAN-આધાર લિંકિંગ
જો તમે 1 ઓક્ટોબર, 2024 પહેલા તમારા આધાર નોંધણી IDનો ઉપયોગ કરીને PAN મેળવ્યું હોય, તો 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં તમારા PANને આધાર સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત છે. આમ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે PAN નિષ્ક્રિય થઈ શકે છે, જે ઘણા બેંકિંગ અને કર સંબંધિત કાર્યોમાં અવરોધ ઉભો કરી શકે છે.
4.બેંક લોકર કરાર
બેંક લોકર ધરાવતા લોકોએ બેંક સાથે અપડેટેડ લોકર ભાડા કરાર પર સહી કરવી આવશ્યક છે. નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં કરાર અપડેટ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે લોકર સીલ થઈ શકે છે અથવા ફાળવણી રદ થઈ શકે છે.
