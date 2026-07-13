/લોનની EMI નહીં ચૂકવો, તો બેંક બંધ કરી શકે છે તમારો મોબાઇલ નંબર! જાણો શું કહે છે RBIના નિયમો

Loan Default Recovery Rules: લોન EMI ચૂકી જાઓ તો બેંક એક્શનના ભાગ રૂપે તમારો મોબાઇલ નંબર બ્લોક કરી શકે છે? હાલ સોશિયલ મીડિયા અથવા વોટ્સએપ પર એવા મેસેજ વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે જો તમે લોન EMI ચૂકી જાઓ છો તો તમારી બેંક તમારો મોબાઇલ નંબર બ્લોક કરી શકે છે? તો, ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. આવા દાવાઓ સતત વાયરલ થઈ રહ્યા છે, અને ઘણા લોકો તેમને સાચા માનીને ડરી જાય છે. પરંતુ શું બેંકો પાસે ખરેખર આવી સત્તા છે? ચાલો જાણીએ કે RBI ના નિયમો શું કહે છે.
શું બેંકો મોબાઇલ નંબર બ્લોક કરી શકે છે?
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)નો કોઈ નિયમ બેંક અથવા NBFCને લોન EMIની ચુકવણી ન કરવા બદલ ગ્રાહકના મોબાઇલ નંબરને બંધ કરવાનો અધિકાર આપતો નથી. મોબાઇલ સેવાઓ ટેલિકોમ નિયમો હેઠળ આવે છે અને તેનો બેંક સાથે કોઈ સંબંધ નથી. બેંકો અથવા નાણાકીય સંસ્થાઓ ટેલિકોમ કંપનીઓને ગ્રાહકનો નંબર બ્લોક કરવા માટે સૂચના આપી શકતી નથી.
RBIએ વસૂલાત અંગે શું કહ્યું છે?
RBIએ બેંકો અને અન્ય નિયમનકારી સંસ્થાઓને સ્પષ્ટપણે સૂચના આપી છે કે લોન વસૂલાત પ્રક્રિયા ન્યાયી, કાયદેસર અને આદરણીય હોવી જોઈએ. જો કોઈ બેંક રિકવરી એજન્ટની નિમણૂક કરે છે, તો બેંક તેમના વર્તન માટે જવાબદાર છે. ખોટી માહિતી દ્વારા ધમકીઓ, ધાકધમકી અથવા દબાણ RBIની ફેર પ્રેક્ટિસ માર્ગદર્શિકા વિરુદ્ધ માનવામાં આવે છે.
જો લોન ડિફોલ્ટ થાય તો શું થઈ શકે છે?
જો કે, EMI ચૂકવવા નહીં દેવાનો અર્થ એ નથી કે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં. લોન ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં, બેંક અનેક કાનૂની પગલાં લઈ શકે છે. આમાં મોડી ચુકવણી માટે દંડ અને વ્યાજ લગાવવાનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ ક્રેડિટ બ્યુરોને ડિફોલ્ટની જાણ પણ કરી શકે છે, જે તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો જરૂરી હોય તો, તેઓ કાનૂની વસૂલાતની કાર્યવાહી શરૂ કરી શકે છે. જો કે, મોબાઇલ નંબરને બંધ કરવો આમાંની કોઈપણ કાનૂની પ્રક્રિયાનો ભાગ નથી.
જો તમને આવી ધમકીઓ મળે તો શું કરવું?
જો તમને કોઈ મેસેજ, કૉલ અથવા સૂચના મળે કે જો તમે તમારા EMI ચૂકવશો નહીં તો તમારો મોબાઇલ નંબર બંધ કરવામાં આવશે, તો ગભરાશો નહીં. પહેલા, સંબંધિત બેંક પાસેથી લેખિત માહિતી મેળવો અને તેની સત્તાવાર ગ્રાહક સેવાને ફરિયાદ કરીને તેની ચકાસણી કરો. આ ઉપરાંત, આવા મેસેજ અથવા કોલ્સનો રેકોર્ડ અને સ્ક્રીનશોટ રાખો જેથી જરૂર પડ્યે તમે ફરિયાદ નોંધાવી શકો.
તમારી બેંકનો સંપર્ક કરો
જો તમને કોઈ કારણોસર તમારા EMI ચૂકવવામાં મુશ્કેલી પડી રહી હોય, તો તમારી બેંકનો સંપર્ક કરવામાં વિલંબ કરશો નહીં. ઘણી બેંકો ગ્રાહકની પરિસ્થિતિઓના આધારે નવી પેમેન્ટ યોજનાઓ, EMI ડેટ ચેન્જ અથવા અન્ય વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. બેંક ફક્ત કાયદા અને RBI માર્ગદર્શિકામાં જ વસૂલાતના પ્રયાસો કરી શકે છે. તે તમારા મોબાઇલ નંબરને ડિએક્ટિવ કરી શકતી નથી.