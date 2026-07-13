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લોનની EMI નહીં ચૂકવો, તો બેંક બંધ કરી શકે છે તમારો મોબાઇલ નંબર! જાણો શું કહે છે RBIના નિયમો


Loan Default Recovery Rules: શું તમે સોશિયલ મીડિયા અથવા વોટ્સએપ પર એવા મેસેજ જોયા છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે જો તમે લોન EMI ચૂકી જાઓ છો તો તમારી બેંક તમારો મોબાઇલ નંબર બ્લોક કરી શકે છે, ચાલો આ મેસેજ પાછળનું સત્ય જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 13, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:25 PM IST
લોનની EMI નહીં ચૂકવો, તો બેંક બંધ કરી શકે છે તમારો મોબાઇલ નંબર! જાણો શું કહે છે RBIના નિયમો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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