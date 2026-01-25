એલર્ટ! ટ્રાફિક ચલણ કે ટોલ ટેક્સ નહીં ભરો તો હાઈ-વે પર ડ્રાઈવિંગ ભૂલી જજો, શું છે સરકારનો નવો નિયમ?
Driving Rules News: કેન્દ્ર સરકાર અકસ્માતો અટકાવવા માટે ડ્રાઇવિંગ નિયમો કડક બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે, અને બજેટ સત્રમાં એક મોટો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવશે. જો આ પ્રસ્તાવ પસાર થશે, તો બેદરકારીથી વાહન ચલાવનારાઓને તેનું પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેવું પડશે.
Trending Photos
New Driving Rule: દેશભરમાં નેશનલ હાઈ-વે પર ડ્રાઈવિંહનો એક નિયમ બદલાવાનો છે. કેન્દ્ર સરકાર મોટર વ્હીકલ અધિનિયમ (MVA) માં સુધારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો સંશોધન પ્રસ્તાવ પસાર થશે, તો એક મોટો ફેરફાર લાગુ કરવામાં આવશે, જે ટ્રાફિકના નિયમો તોડનાર માટે એક મોટો ઝટકો સાબિત થશે. પ્રસ્તાવ પસાર થયા પછી જો ટ્રાફિક ચાલાન અથવા ટોલ ટેક્સ ચૂકવવામાં ન આવે તો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર વાહન ચલાવવાનો ઇનકાર કરવામાં આવશે.
બજેટ સત્રમાં રજૂ કરવામાં આવશે એક પ્રસ્તાવ
વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે તમારું ઈ-ચલણ કે ટોલ ટેક્સ ચૂકવ્યો નથી, તો શક્ય તેટલી વહેલી તકે તે કરો. કેન્દ્ર સરકારે એક પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો છે, જે બજેટ સત્રમાં રજૂ કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકાર મોટર વાહન કાયદામાં મોટા ફેરફારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો આ પ્રસ્તાવ સર્વાનુમતે પસાર થઈ જાય, તો ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા અને ચલણ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહેલા લોકોને હાઇવે પર વાહન ચલાવવાની મનાઈ કરવામાં આવશે અને તેમને ચલણ પણ ચૂકવવાની ફરજ પડશે.
ડ્રાઈવિંગ કરવાની રીતમાં પણ ફેરફાર
માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ મંત્રાલય (MoRTH) ના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મોટર વાહન અધિનિયમ 1988 માં સુધારાથી અમલીકરણ એજન્સીઓને ટોલ પ્લાઝા પર ટોલ ટેક્સ ચૂકવવાથી બચવા અથવા ચૂકવવાનો ઇનકાર કરનારા ડ્રાઇવરો સામે કાર્યવાહી કરવાની સત્તા મળશે. દેશમાં આશરે 45,428 કિલોમીટરનું ટોલ રોડ નેટવર્ક છે, જે નિયમોની અંદર વાહન ચલાવવાની આદતને પણ પ્રોત્સાહન આપશે.
સરકાર શા માટે કરવા માંગે છે સંશોધન?
તમને જણાવી દઈએ કે ડ્રાઇવિંગ નિયમોમાં ફેરફાર કરવાનો સરકારનો ધ્યેય માર્ગ સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. સરકારી આંકડા દર્શાવે છે કે ભારતમાં માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામનારાઓની સંખ્યા વિશ્વમાં સૌથી વધુ છે, તેથી શિસ્તબદ્ધ ડ્રાઇવિંગને પ્રોત્સાહન આપવું એ આ ફેરફારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. જ્યારે વર્ષ દરમિયાન, 2015 થી 2025 વચ્ચે આશરે 400 કરોડ ઇ-ચલણ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેની સાથે 61,000 કરોડની વસૂલાત થવાની સંભાવના છે. જોકે, અત્યાર સુધી આ ઇ-ચલણમાંથી માત્ર એક તૃતીયાંશ જ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે.
આવી સ્થિતિમાં લોકો પાસેથી ઈ-ચલણ વસૂલવા માટેના નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. સુધારા હેઠળ, જો કોઈ વારંવાર ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો તેમના ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રિન્યુઅલ માટે બાકી હોય ત્યારે બ્રેકગ્રાઉન્ડ તપાસ કર્યા પછી જ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જો ઈ-ચલણ કે ટોલ ટેક્સ બાકી હોય તો પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉપલબ્ધ ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે દેશવ્યાપી સિસ્ટમ લાગુ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે