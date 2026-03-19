HDFC બેન્કમાં તમારું ખાતું છે તો આ સમાચાર તમારા માટે છે, 1 દિવસમાં બેન્કના 1 લાખ કરોડ ડૂબી ગયા
HDFC Bank: દેશની સૌથી મોટી ખાનગી બેંકના ચેરમેને બેન્કની કામગીરી પર સવાલો ઉઠાવીને એકાએક રાજીનામું આપી દેતાં બજારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. સમાચાર વાયરવ થતાં જ HDFC બેન્કના શેર તૂટી જતાં બેન્કને 1 જ દિવસમાં 1 લાખ કરોડનો ફટકો પડ્યો છે. જો તમારું પણ એકાઉન્ટ હોય તો તમારે આ સમજવું જરૂરી છે.
- 12 કરોડ ખાતેદારો અને રોકાણકારો માટે મહત્વના સમાચાર
- અતનું ચક્રવર્તીના રાજીનામાથી HDFC બેન્કના શેર 8% તૂટ્યા
- HDFC બેન્કમાં ભૂકંપ બાદ RBI એક્શનમાં, કેકી મિસ્ત્રી સંભાળશે કમાન
Atanu Chakraborty HDFC Bank News: 12 કરોડ એકાઉન્ટ ધરાવતી દેશની સૌથી મોટી ખાનગી બેન્કને આજે મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. બેન્કમાં એક રાજીનામાને કારણે બેન્કની સંપત્તીમાંથી એક લાખ કરોડનું ધોવાણ થઈ ગયું છે. બેન્કના ચેરમેન અતનું ચક્રવર્તીએ એકાએક રાજીનામું આપી દીધું છે. એમને લખ્યું છે કે બેન્કની કામગીરી અને એમના મૂલ્યો મેળ ખાતા નથી. આ સમાચાર બહાર આવતાંની સાથે જ HDFC Bankના રોકાણકારોમાં ફફડાટ મચી ગયો છે કે બેન્કની અંદર કોઈ મોટી સમસ્યા તો નથી જે બહાર આવી રહી નથી. રોકાણકારોએ એક સાથે શેર વેચવાનું શરૂ કરી દેતાં બેન્કનો સ્ટોક 8 ટકા ઘટીને 52 સપ્તાહના લોઅર લેવલે આવી ગયો. બેન્કના માર્કેટ કેપિટાઈલેશનમાં પણ એક લાખ કરોડનો ઘટાડો થઈ ગયો. હવે બેન્કના ગ્રાહકોમાં પણ ચિંતાનો માહોલ છે. જેને પગલે આરબીઆઈએ પણ જાહેરમાં આવવું પડ્યું અને ખુલાસાઓ કરવા પડ્યા છે.
શું ખરેખર HDFC બેન્કમાં સબ સલામત છે?
12.97 લાખ કરોડનું માર્કેટ કેપિટાઈલેઝેશન ધરાવતી એચડીએફસી બેન્ક દેશની બીજા નંબરની સૌથી મોટી બેન્ક છે. બેન્કમાં 12 કરોડ લોકોના એકાઉન્ટ છે. બેન્કની કામગીરી પર સવાલો ઉઠવાની સાથે શેર બજારમાં કડાકો બોલતાં રિઝર્વ બેન્કમાં પણ ભૂકંપ જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. એચડીએફસી બેન્ક એ દેશની અગત્યની અને મહત્વની બેન્ક છે. ગ્રાહકોના મનમાં સવાલો ઉઠતાં રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા પણ એક્ટિવ થી હતી અને તાત્કાલીક Keki Mistryને ચેરમેન પદ માટે નિમણુંકની મંજૂરી આપી દીધી હતી.
આરબીઆઈના અધિકારીઓએ બેન્કના પ્રતિનિધીઓ સાથે મીટિંગ કરીને જાહેરમાં સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે હાલમાં કોઈ મોટી ચિંતાનો વિષય નથી. કેન્દ્રીય બેંકે કહ્યું કે HDFC એ એક ડોમેસ્ટિક સિસ્ટમેટિકલી ઈપોર્ટન્ટ બેન્ક છે. જેની ફાયનાન્શિયલ હેલ્થ મજબૂત છે. જેથી બેન્કના ગ્રાહકો કે રોકાણકારોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. HDFCનો ગવર્નેસ રેકોર્ડ અને લિક્વિડીટી સારી સ્થિતિમાં છે. આરબીઆઈએ કહ્યું કે અમે આ કારણોસર બેન્ક સાથે સતત સંપર્કમાં છીએ.
બેન્કના ગ્રાહકો અને રોકાણકારોએ આ બાબતને કઈ રીતે સમજવી?
HDFC એ મજબૂત રોકાણ ધરાવતી દેશની બીજા નંબરની બેન્ક છે. બેન્કની નાણાકિય સ્થિતિ મામલે આરબીઆઈએ હાલમાં ભરોસો આપ્યો હોવાથી તમારે ગભરાવવાની જરૂર નથી. બેન્કના એકાઉન્ટમાં પડેલા તમારા રૂપિયા સુરક્ષિત છે. બેન્કનું મેનેજમેન્ટ અને બોર્ડ એકસાથે દેખાવાની સાથે બેન્કનો રિઝર્વ બેન્કનો પણ સપોર્ટ છે. એટલે રોકાણકારોએ પણ ગભરાવાની જરૂર નથી શેરબજારમાં કડાકો એ શોર્ટ ટાઈમ માટે છે. જોકે, અતનું ચક્રવર્તીએ કયા કારણોસર રાજીનામું આપ્યું એ પણ ચર્ચાનો વિષય તો છે. બેન્કમાં એવી કામગીરી હતી કે તે તેમના સિદ્ધાંતો સાથે મેળ ખાતી ન હતી. હાલમાં આ મામલે રિઝર્વ બેન્ક નજર રાખી રહી છે પણ ગ્રાહકોએ કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવાની જરૂર એટલા માટે નથી કે HDFCએ દેશની બીજા નંબરની ભરોસાપાત્ર બેન્ક છે.
