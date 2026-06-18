Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /જો PhonePe પર એકાઉન્ટ હોય તો સાવધાન, નહીં તો ચૂકવવા પડી શકે છે ₹100!

જો PhonePe પર એકાઉન્ટ હોય તો સાવધાન, નહીં તો ચૂકવવા પડી શકે છે ₹100!

જો તમારી પાસે PhonePe એકાઉન્ટ છે, તો તમારે પણ 100 ચાર્જ ચૂકવવો પડી શકે છે. ટિપસ્ટર અભિષેક યાદવે એક પોસ્ટ શેર કરી છે જેમાં તમને માહિતી આપી છે કે જેમણે લાંબા સમયથી તેમના વોલેટનો ઉપયોગ કર્યો નથી તેમની પાસેથી ચાર્જ લેવામાં આવી રહ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 18, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:56 PM IST
જો PhonePe પર એકાઉન્ટ હોય તો સાવધાન, નહીં તો ચૂકવવા પડી શકે છે ₹100!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જો PhonePe પર એકાઉન્ટ હોય તો સાવધાન, નહીં તો ચૂકવવા પડી શકે છે ₹100!
PhonePe Inactive Wallet0 min ago
2
gujarat2 min ago
3
bjp20 min ago
4
FIFA 202642 min ago
5
heartwarming story44 min ago