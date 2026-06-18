/જો PhonePe પર એકાઉન્ટ હોય તો સાવધાન, નહીં તો ચૂકવવા પડી શકે છે ₹100!

જો તમારી પાસે પણ PhonePe એકાઉન્ટ છે, તો આ સમાચાર ખાસ તમારા માટે છે, તમારે ટૂંક સમયમાં મેન્ટેનન્સ ફી ચૂકવવી પડી શકે છે. કંપની દરેક પાસેથી ચાર્જ નહીં લે, તે ફક્ત તે લોકો પાસેથી ચાર્જ લેશે જેમણે લાંબા સમયથી તેમના વોલેટનો ઉપયોગ કર્યો નથી.
કંપનીએ તાજેતરમાં વોલેટ સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે. નવા નિયમ અનુસાર, જો PhonePe એકાઉન્ટ ધરાવતો કોઈપણ વપરાશકર્તા 365 દિવસ સુધી તેમના વોલેટનો ઉપયોગ નહીં કરે, તો 100 રૂપિયાનો ડિએક્ટિવ મેન્ટેનન્સ ફી વસૂલવામાં આવશે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જો એક વર્ષ સુધી વોલેટમાંથી કોઈ નાણાકીય વ્યવહારો ન થાય, તો તે વોલેટને ડિએક્ટિવ ગણવામાં આવશે.
Tipster ચાર્જ વિગતો પ્રદાન કરે
નિયમોમાં આ ફેરફારની જાણ થતાં, વપરાશકર્તાઓએ તેની ઓનલાઈન ટીકા કરવાનું શરૂ કર્યું છે. X પર ટિપસ્ટર અભિષેક યાદવે સમજાવ્યું કે ઘણા વપરાશકર્તાઓ PhonePe વોલેટનો એક્ટિવ રીતે ઉપયોગ કરતા નથી, પરંતુ તેના બદલે UPI દ્વારા તેમના બેંક ખાતામાંથી સીધા પેમેન્ટ કરે છે.
⚠️ Seriously, what is this, PhonePe?
PhonePe has started warning users that inactive wallets will be charged ₹100 every quarter after 12 months of inactivity.
Most people don't even use PhonePe Wallet. They use UPI directly from their bank account and may not even know a… pic.twitter.com/SZHFcgASng
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 17, 2026
100 રૂપિયા ફી ફક્ત એવા વપરાશકર્તાઓ પર લાગુ થશે જેમણે એક વર્ષથી કોઈ વોલેટ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું નથી. ફક્ત PhonePe એપ ખોલવાથી કે UPI ચુકવણી કરવાથી વોલેટ પ્રવૃત્તિ ગણવામાં આવશે નહીં. વપરાશકર્તાઓએ તેમના એકાઉન્ટને ફરીથી એક્ટિવ કરવા અને ફી ટાળવા માટે વોલેટ ટ્રાન્ઝેક્શન પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે.
PhonePe વપરાશકર્તાઓને ફી કાપવામાં આવે તે પહેલાં 15 દિવસની નોટિસ આપવામાં આવશે. જો વોલેટ બેલેન્સ પૂરતું હોય, તો કંપની સીધા ચાર્જ કાપી શકે છે. જો બેલેન્સ 100 રૂપિયા કરતા ઓછું હોય, તો PhonePe ઉપલબ્ધ રકમ લેશે અને વોલેટ બેલેન્સ નકારાત્મક થવાને બદલે શૂન્ય થઈ જશે.
આ કંપનીએ પણ કંઈક આવું જ કર્યું છે
ઇન્ડિયા ટુડેના અહેવાલ મુજબ, PhonePe ફી લગાવનાર પ્રથમ કંપની નથી, ડિજિટલ પેમેન્ટ ઉદ્યોગમાં ડિએક્ટિવ ફી નવી નથી. MobiKwikએ 2021માં કંઈક આવું જ કર્યું હતું.