/LPG Update: 30 જૂન સુધી કરી લો આ જરૂરી કામ, બાકી બંધ થઈ શકે છે ગેસ સબસિડી અને સિલિન્ડરની ડિલીવરી

LPG E-KYC Update: શું તમે ઈચ્છો છો કે તમારા ઘર પર ગેસ સિલિન્ડરની ડિલીવરી સમય પર થાય અને LPG સબસિડીનો લાભ પણ મળે તો આ સમાચાર તમારા માટે જરૂરી છે. કારણ કે એક નાની બેદરકારી ગેસ લિન્ડરની ડિલીવરી અને સબસિડી બંને પર અસર કરી શકે છે. જો તમે અત્યાર સુધી E-KYC કરાવ્યું નથી તો જલ્દી કરાવી લો, બાકી તમારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
સરકારના નવા નિયમ પ્રમાણે 1 જુલાઈથી ઈ-કેવાયસી વગરના યુઝર્સને એલપીજી સિલન્ડર પર મળનાર સબસિડીનો લાભ મળશે નહીં. આ નિયમ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓની સાથે-સાથે અન્ય ઉપભોક્તા પર પણ લાગૂ થશે.
આ તારીખ સુધી કરો વેરિફિકેશન
પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયના નિર્દેશો પ્રમાણે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના અને ડીબીટીએલ (DBTL) યોજના હેઠળ આવતા બધા ઉપભક્તાએ 30 જૂન સુધી બાયોમેટ્રિક આધાર વેરિફેકનશ એટલે કે ઈ-કેવાયસી કરાવવું જરૂરી છે. જો તમે આ સમય સુધી ઈ-કેવાયસી કરાવતા નથી તો તમારી એલપીજી સબસિડી રોકવામાં આવી શકે છે કે અસ્થાયી રૂપથી બંધ કરવામાં આવી શકે છે.
જો કે કોઈ વ્યક્તિ 30 જૂન બાદ ઈ-કેવાયસી કરાવે છે તો તેને આગળ મરનાર ગેસ બુકિંગ પર સબસિડીનો લાભ મળી શકે છે. પરંતુ ધ્યાન આપો કે ઈ-કેવાયસી ન હોવાની સ્થિતિમાં બાકી સબસિડી મળશે નહીં.
ઘર બેઠા કરાવી શકો છો ઈ-કેવાયસી
મહત્વનું છે કે ઇન્ડેન ગેસ યુઝર્સ ઘર બેઠા પોતાના ફોનથી ઈ-કેવાયસી પૂરી કરાવી શકે છે. તે માટે તેણે પોતાના ફોનમાં ઈન્ડિયન ઓયલ વન એપ ડાઉનલોડ કરવી પડશે. જો તમે ઓનલાઈન કરાવવા ઈચ્છતા નથી તો તમારી નજીકના એલપીજી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની પાસે જઈ ઈ-કેવાયસી કરાવી શકો છો. ખાસ વાત છે કે ઈ-કેવાયસી વેરિફિકેશન માટે કોઈ પ્રકારનો ચાર્જ લેવામાં આવશે નહીં.
કઈ રીતે કરશો E-KYC?
તે માટે તમારે IndianOil ONE એપ ડાઉનલોડ કરવી પડશે.
ત્યારબાદ તમારા મોબાઈલ નંબરથી સાઇન અપ કરો.
પછી કેશ મેમો પર આપવામાં આવેલા 16 અંકના LPG ID ને લિંક કરો.
હોમ સ્ક્રીન પર જઈ મારી પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરો.
LPG વિતરણમાં જઈ Indane Details સેક્શન ખોલો.
અહીં તમને E-KYC નો વિકલ્પ જોવા મળશે.
બધા નિયમ અને શરતો ધ્યાનથી વાંચો.
Face Scan પર ક્લિક કરી બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન પૂર્ણ કરો.
અંતમાં E-KYC Request સબમિટ કરી દો.