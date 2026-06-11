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LPG Update: 30 જૂન સુધી કરી લો આ જરૂરી કામ, બાકી બંધ થઈ શકે છે ગેસ સબસિડી અને સિલિન્ડરની ડિલીવરી

LPG E-KYC Update: જો તમે તમારા એલપીજી કનેક્શનનું E-KYC કરાવ્યું નથી તો 30 જૂન સુધી આ કામ જરૂર પૂરુ કરી લો. બાકી તમારી મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 11, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:46 PM IST
LPG Update: 30 જૂન સુધી કરી લો આ જરૂરી કામ, બાકી બંધ થઈ શકે છે ગેસ સબસિડી અને સિલિન્ડરની ડિલીવરી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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