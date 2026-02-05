Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

શું તમારી પાસે હજુ પડી છે 2000 રૂપિયાની નોટ, ફટાફટ જાણી લો લેટેસ્ટ અપડેટ

સૌથી ખાસ વાત છે કે અત્યાર સુધી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પાસે બે હજાર રૂપિયાની 98 ટકા નોટ પરત આવી ગઈ છે, જ્યારે માત્ર 5669 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યની નોટ સર્કુલેશનમાં બચી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 05, 2026, 12:17 PM IST

Trending Photos

શું તમારી પાસે હજુ પડી છે 2000 રૂપિયાની નોટ, ફટાફટ જાણી લો લેટેસ્ટ અપડેટ

જો તમારી પાસે હજુ 2000 રૂપિયાની નોટ છે તો આવનાર સમયમાં તેનો ઉપયોગ કરવો મુશ્કેલ થઈ જશે. નવેમ્બર 2026મા સરકારે નોટબંધીની જાહેરાત કરી હતી, જે હેઠળ રાતોરાત 500 રૂપિયા અને 1000 રૂપિયાની નોટ ચલણમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ દેશમાં રોકડનું સંકટ જોવા મળ્યું હતું. આ સંકટમાંથી બહાર નીકળવા સરકાર 2000 રૂપિયાના મૂલ્યની નોટ લાવી હતી, જેથી લોકો જૂની નોટ બદલી શકે.

98 ટકા નોટ RBIની પાસે પરત ફરી
2018-2019 આવતા-આવતા દેશમાં રોકટનું સંકટ ખતમ થઈ ગયું, ત્યારબાદ ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા 2000 રૂપિયાની નોટ છાપવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ મે 2023મા રિઝર્વ બેંકે ક્લીન નોટ પોલિસી હેઠળ 2000 રૂપિયાની નોટ પરત લેવાની જાહેરાત કરી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

સૌથી મહત્વની વાત છે કે 2000 રૂપિયાની આશરે 98 ટકા નોટ રિઝર્વ બેંક પાસે પરત આવી ગઈ છે. વર્તમાનમાં માત્ર 5669 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યની નોટ બજારમાં સર્કુલેશનમાં બચી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના એડવોકેટ-ઓન-રેકોર્ડ બી. શ્રવણ્થ શંકરનું કહેવું છે કે 2026 સુધી 2000 રૂપિયાની નોટ કાયદાકીય રીતે વૈધ મુદ્રા રહેશે. પરંતુ વ્યાવહારિક રૂપથી તેનો ઉપયોગ ખૂબ ઓછો થઈ ગયો છે.

શું તમારી પાસે હજુ 2000 રૂપિયાની નોટ છે?
જો તમારી પાસે પણ હજુ 2000 રૂપિયાની નોટ છે, તો તે કાયદાકીય રીતે કાયદેસર છે. પરંતુ 7 ઓક્ટોબર 2023 બાદ કોઈ સામાન્ય બેંકમાં 2000ની નોટ એક્સચેન્જ થવાનું બંધ થઈ ગયું છે. એટલે કે તમે  બેંકમાં જઈ આ નોટ બદલી શકતા નથી.

હવે શું છે વિકલ્પ?
પરંતુ હજુ એક વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. તમે RBI ના 19 કાર્યાલયમાં જઈ 2000ની નોટ જમા કરી શકો છો. આ કાર્યાલય બેંગલુરૂ, અમદાવાદ, ભોપાલ, ભુનેશ્વર, ચંદીગઢ, ચેન્નઈ, ગુવાહાટી, હૈદરાબાદ, જયપુર, જમ્મુ, કાનપુર, કોલકત્તા, લખનઉ, મુંબઈ, નાગપુર, દિલ્હી, પટના, તિરૂવનંતપુરમ અને બેલાપુરમાં સ્થિત છે.

2000 રૂપિયાની નોટ ભલે કાયદેસર હોય, પરંતુ તેનું ચલણ લગભગ ખતમ થઈ ગયું છે. તેવામાં જેની પાસે 2000 રૂપિયાની નોટ હજુ છે, તેની પાસે આરબીઆઈ કાર્યાલયમાં જમા કરાવવાનો વ્યાવહારિક વિકલ્પ બચ્યો છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Indian RupeeRBIRs 2000 notes

Trending news