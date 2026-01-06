Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Investment: જો સોનામાં 3 લાખનું કરો છો રોકાણ, તો ડિસેમ્બર 2026માં કેટલો થશે નફો? જાણીને ઉડી જશે હોશ !

Gold Investment: 2025માં સોનાએ રોકાણકારો સારૂ વળતર આપ્યું છે, ખાસ કરીને સોનામાં લગભગ 70%નો વધારો થયો છે. એક્સપર્ટે 2026માં 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ વિશે ભવિષ્યવાણી કરી છે, જેને જોતા સોનામાં રોકાણ કરનારા રોકાણકારોને ફાયદો થઈ શકે છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:11 PM IST

Trending Photos

Gold Investment: જો સોનામાં 3 લાખનું કરો છો રોકાણ, તો ડિસેમ્બર 2026માં કેટલો થશે નફો? જાણીને ઉડી જશે હોશ !

Gold Investment: વર્ષ 2025માં સોના, ચાંદી અને તાંબાના ભાવે રોકાણકારો માટે પ્રભાવશાળી વળતર આપ્યું. સોનામાં 70% જેટલોનો વધારો થયો છે, જે ઘણા શેરબજારના શેરને પાછળ છોડી ગયો. રોકાણકારો ખુશ હતા, પરંતુ હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું 2026માં સોનાનો ઉછાળો ચાલુ રહેશે.

2026માં સોનાના ભાવ ક્યાં સુધી જઈ શકે છે?

Add Zee News as a Preferred Source

એક્સપર્ટ માને છે કે 2025ના અપવાદરૂપ વળતરનું પુનરાવર્તન કરવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ આવતા વર્ષે સોનામાં 12-15% સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. હાલમાં, પ્રતિ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આશરે ₹138970 રૂપિયા છે, જે 2026ના અંત સુધીમાં 150,000–₹170000 સુધી પહોંચી શકે છે. જોકે, નફા-બુકિંગના દબાણને કારણે ભાવ ક્યારેક ક્યારેક ઘટીને ₹118000 પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ શકે છે, પરંતુ આ મર્યાદિત હોવાની શક્યતા છે.

રોકાણકારોને કેટલો ફાયદો થઈ શકે છે?

જો કોઈ રોકાણકાર જાન્યુઆરી 2026માં સોનામાં 3 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે અને 13-15% વળતર મેળવે છે, તો રોકાણ રકમ ડિસેમ્બર ૨૦૨૬ સુધીમાં આશરે ₹૩.૩૬–₹૩.૪૫ લાખ સુધી વધી શકે છે.

સોનાની કિંમત કેવી રીતે નક્કી થાય છે?

ઘરેલુ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોના આધારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં દરરોજ વધઘટ થાય છે. ડોલર-રૂપિયાના વિનિમય દરની સૌથી મોટી અસર પડે છે. જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે અથવા રૂપિયો નબળો પડે છે, ત્યારે ભારતમાં સોનાના ભાવ વધે છે. વધુમાં, આયાત જકાત, GST અને અન્ય કર પણ ભાવને પ્રભાવિત કરે છે.

વૈશ્વિક અને સ્થાનિક પરિબળો

ભૂરાજકીય તણાવ, યુદ્ધ, વૈશ્વિક આર્થિક મંદી અને કેન્દ્રીય બેંકની ખરીદી સોનાની માંગમાં વધારો કરે છે. રોકાણકારો જોખમી સંપત્તિઓથી દૂર થઈને સોના જેવી સલામત સંપત્તિઓમાં રોકાણ કરે છે, જેનાથી ભાવ મજબૂત રહે છે.

સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક મહત્વ

ભારતમાં સોનાનું સાંસ્કૃતિક મહત્વ પણ ભાવોને પ્રભાવિત કરે છે. લગ્ન, તહેવારો અને શુભ પ્રસંગો દરમિયાન સોનાની માંગ વધે છે. વધુમાં, ફુગાવાના સમયમાં સોનાને સલામત રોકાણ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક રોકાણની સલાહ આપતુ નથી. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા એક્સપર્ટની સલાહ જરૂર લો. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gold price todayGold Investmentgold returngold newsGold MarketGold 2026Gujarati NewsBusiness NewsInvestment tipsExpert tips

Trending news