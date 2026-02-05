Prev
₹1,000 મહિને કે ₹1 લાખ એક સાથે, 20 વર્ષ બાદ કેટલા રૂપિયા બનશે?

20 વર્ષમાં 1 હજારની માસિક SIP આશરે 13 લાખથી વધુ બની શકે છે, જ્યારે 1 લાખનું લંપસમ રોકાણ લગભગ 16 લાખ સુધી પહોંચી શકે છે. બંનેમાં સારૂ રિટર્ન મળે છે, પરંતુ નાના રોકાણકારો માટે SIP વધુ સરળ વિકલ્પ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 05, 2026, 08:31 AM IST

₹1,000 મહિને કે ₹1 લાખ એક સાથે, 20 વર્ષ બાદ કેટલા રૂપિયા બનશે?

Investment Tips: લાંબા સમયમાં પૈસા વધારવા માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણકારોની સામે એક સવાલ હોય છે. SIP કરીએ કે લંપસમ રોકાણ? તેને સમજવા માટે અમે 20 વર્ષના સમયગાળામાં 1000 રૂપિયાની માસિક SIP અને 1 લાખ એક સાથેની તુલના કરી રહ્યાં છીએ, તે માનતા કે બંને પર વાર્ષિક 15 ટકા રિટર્ન મળે છે.

20 વર્ષ માટે 15% રિટર્ન કેટલું યોગ્ય?
20 વર્ષમાં 15 ટકા રિટર્ન વધુ અનુમાન નથી. ભારતની મોટી ફંડ કંપનીઓના આશરે 300 એક્ટિવ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સના આંકડા જણાવે છે કે ઘણા ફંડ્સે 20 વર્ષમાં 15થી 18 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. ભલે તે SIP હોય કે લંપસમ. ખાસ કરીને મિડકેપ, ફ્લેક્સીકેપ, મલ્ટીકેપ, વેલ્યુ અને સેક્ટોરલ/થીમેટિક ફંડ્સમાં સારા રિટર્ન જોવા મળ્યા છે. એટલે કે યોગ્ય ફંડની પસંદગી કરવા પર 15 ટકાનું રિટર્ન સંભવ છે.

SIP અને લંપસમ રોકાણ કઈ રીતે કામ કરે છે?
SIP માં તમે દર મહિને એક નક્કી રકમ જમા કરો છો. આ નોકરીયાત અને નવા રોકાણકારો વચ્ચે એટલા માટે લોકપ્રિય છે કારણ કે તેનાથી રોકાણની આદત બની રહે છે, બજારના ઉતાર-ચઢાવની અસર ઓછી થાય છે અને મોટી રકમ એક સાથે લગાવવાની જરૂર પડતી નથી. તો લંપસમ રોકાણમાં એક સાથે મોટી રકમ લગાવવામાં આવે છે. જેની પાસે વધારાના પૈસા અને લાંબો રોકાણ સમય હોય છે, તેના માટે આ વિકલ્પ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

₹1,000 ની માસિક SIP (20 વર્ષ, 15% રિટર્ન)
કુલ રોકાણ: ₹2,40,000
અંદાજિત રિટર્ન: ₹10,87,073
20  વર્ષ બાદ કુલ વેલ્યુ: ₹13,27,073
₹1 લાખનું લંપપસમ રોકાણ (20 વર્ષ, 15% રિટર્ન)
એક સાથે રોકાણ: ₹1,00,000
અંદાજિત રિટર્ન: ₹15,36,654
20 વર્ષ બાદ કુલ વેલ્યુ: ₹16,36,654

આખરે કયો વિકલ્પ સારો?
રિટર્નની દ્રષ્ટિએ બંનેમાં મોટો તફાવત નથી, પરંતુ SIPના કેટલાક ફાયદા છે. ઓછી રકમથી શરૂઆત, બજારના ઉતાર-ચઢાવનો ફાયદો અને લાંબા સમય સુધી રોકાણ જાળવી રાખવું સરળ. 20 વર્ષમાં SIP અને લંપસમ બંનેથી સારા પૈસા બની શકે છે. સામાન્ય રીતે નવા રોકાણકારો માટે SIP વધુ સરળ અને તણાવ મુક્ત પદ્ધતિ માનવામાં આવે છે.

