સાવધાન! તમારા ભાડાના ઘરનું ભાડું આપવામાં આ ભૂલ કરી તો આવશે ITની નોટિસ, લાગશે 1 લાખ સુધીનો દંડ
Income Tax New Rules for Tenants: જો તમે કોઈ લક્ઝરી ફ્લેટ કે ઘરમાં ભાડે રહો છો અને તમારું માસિક ભાડું 50,000 રૂપિયાથી વધુ છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગ હવે ભાડૂતો પર પણ ચાંપતી નજર રાખી રહ્યું છે. એક નાની બેદરકારી તમને માત્ર ડિફોલ્ટર જ નહીં બનાવે, પરંતુ તમારા ખિસ્સા પર 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો મોટો દંડ પણ લગાવી શકે છે.
Income Tax New Rules for Tenants: જો તમે ભાડાના ઘરમાં રહો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. મહાનગરોમાં મોંઘા ફ્લેટ્સનું ભાડું 50,000 ને પાર કરી જવું હવે સામાન્ય વાત છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગના નિયમો અનુસાર, જો તમે દર મહિને 50,000 થી વધુ ભાડું ચૂકવો છો, તો TDS (Tax Deducted at Source) કાપવાની જવાબદારી તમારી એટલે કે ભાડૂતની છે.
ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961ની કલમ 194-IB હેઠળ, કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા હિન્દુ અવિભાજિત પરિવાર (HUF), જે દર મહિને 50,000 રૂપિયા કે તેથી વધુ ભાડું આપે છે, તેણે મકાનમાલિકને પેમેન્ટ કરતા પહેલા ટેક્સ (TDS) કાપવો પડશે.
સરકારે કેમ બનાવ્યો આ નિયમ?
અવારનવાર જોવામાં આવ્યું છે કે ભાડૂતો મોટું HRA ક્લેમ કરે છે, પરંતુ મકાનમાલિક તે ભાડાને પોતાની આવકમાં દર્શાવતા નથી. આ વિસંગતતાને રોકવા માટે સરકારે 2017માં આ નિયમ રજૂ કર્યો હતો.
TDS ના દરો અને સમય મર્યાદા
બજેટ 2024માં સરકારે રાહત આપતા TDSનો દર 5% થી ઘટાડીને 2% કરી દીધો છે. પરંતુ સાવધાન! જો તમારા મકાનમાલિક પાસે PAN કાર્ડ નથી, તો આ દર સીધો જ 20% થઈ જશે.
ક્યારે જમા કરાવવાનો રહેશે?
નાણાકીય વર્ષના છેલ્લા મહિને (માર્ચમાં) અથવા ઘર ખાલી કરતી વખતે TDS કાપવાનો રહેશે. માર્ચ 2026માં કાપવામાં આવેલ TDS 30 એપ્રિલ 2026 સુધીમાં સરકારી તિજોરીમાં જમા થઈ જવો જોઈએ.
બેદરકારી પડશે ભારે: દંડની યાદી
જો તમે આ નિયમનું પાલન નહીં કરો, તો નુકસાન તમારું જ થશે. TDS રિટર્ન ફાઈલ ન કરવા પર સેક્શન 271H હેઠળ 1,00,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. વિલંબ થવા પર દરરોજ 200 રૂપિયાની લેટ ફી ચૂકવવી પડી શકે છે. ટેક્સ ન કાપવા પર દર મહિને 1% અને કાપ્યા પછી જમા ન કરવા પર દર મહિને 1.5% વ્યાજ લાગશે. જો તમે TDS નથી કાપતા, તો ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગ આ આખી રકમ તમારી (ભાડૂત) પાસેથી વસૂલશે.
ભાડૂતોએ શું કરવું જોઈએ?
મકાનમાલિક પાસેથી તેમનું PAN કાર્ડ ચોક્કસ માંગો. જો ભાડું 50,000 થી ઉપર હોય, તો મકાનમાલિકને પૂરેપૂરા પૈસા આપવાને બદલે TDS કાપીને બાકીની રકમ જ ટ્રાન્સફર કરો. સમયસર TDS જમા કરી Form 16C જનરેટ કરો અને મકાનમાલિકને આપો.
નિયમો કડક છે, પરંતુ તેનું પાલન કરવું સરળ છે. થોડી જાગૃતિ તમને ભારે દંડ અને ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગના ધક્કા ખાવાથી બચાવી શકે છે.
