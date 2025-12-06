ડેડલાઈન ચૂકી ગયા તો PAN કાર્ડ થઈ જશે બંધ, આ તારીખ પહેલા તેને કરો લિંક
PAN Card Block: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ (CBDT) અનુસાર, જે વ્યક્તિઓ પાસે 1 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ અથવા તે પહેલાં આધાર કાર્ડ છે, તેમણે 31 ડિસેમ્બર, 2025 પહેલા તેને તેમના સંબંધિત PAN કાર્ડ સાથે લિંક કરવું આવશ્યક છે.
PAN Card Block: સરકારે દરેક વ્યક્તિ માટે તેમના હાલના આધાર નંબરને તેમના PAN કાર્ડ સાથે લિંક કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. આધાર અને PAN કાર્ડને લિંક કરવાની અંતિમ તારીખ 31 ડિસેમ્બર, 2025 છે. આ કાર્ય પૂર્ણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. આમ કરવામાં નિષ્ફળતા PAN કાર્ડને નિષ્ક્રિય કરી દેશે. પરિણામે, વ્યક્તિ આ જરૂરિયાત પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેમનું આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરી શકશે નહીં અથવા અન્ય કર-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ કરી શકશે નહીં. જો તમે સમયસર આ કરવામાં નિષ્ફળ જાઓ છો, તો તમારું PAN કાર્ડ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી નિષ્ક્રિય થઈ જશે.
ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં આવશે નહીં
જો કોઈ વ્યક્તિનું PAN નિષ્ક્રિય હોય, તો તેમને તેમનું આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. કોઈપણ વ્યક્તિ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકશે નહીં, અને ટેક્સ રિટર્નની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે નહીં, ન તો વ્યક્તિને કોઈ ટેક્સ રિફંડ આપવામાં આવશે.
જો કોઈ વ્યક્તિના ખામીયુક્ત રિટર્નની પ્રક્રિયા કરવામાં કોઈ સમસ્યા હોય, તો તેને રોકી દેવામાં આવશે. વધુમાં, કોઈપણ ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ (TDS) અથવા ટેક્સ કલેક્શન એટ સોર્સ (TCS) તેમના PAN અમાન્ય હોવાને કારણે વધેલા દરે કાપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
આધાર અને PAN કેવી રીતે લિંક કરવું
- લિંક કરવા માટે, આવકવેરા વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
- તમને સ્ક્રીન પર 'લિંક આધાર' વિકલ્પ દેખાશે. તેના પર ક્લિક કરો.
- તમારો PAN, આધાર અને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો.
- આમ કર્યા પછી, તમારા નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે. OTP નો ઉપયોગ કરીને ચકાસણી કરો.
- જો તમારું PAN પહેલેથી જ નિષ્ક્રિય છે, તો તમારે પહેલા 1,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.
- પછી, 'ક્વિક લિંક્સ' હેઠળ 'લિંક આધાર સ્ટેટસ' પર જાઓ અને સ્ટેટસ તપાસો.
