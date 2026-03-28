લોનના નિયમોનો ઉલાળિયો કે મિલીભગત? SFIO સરકારી નાણાકીય સંસ્થાને NCLTમાં ઢસડી ગઈ
IFCI 6,855 Crore Loan Scam: સરકારી નાણાકીય સંસ્થા IFCI અને તેના અધિકારીઓ તથા કેટલીક કંપનીઓ વિરુદ્ધ 6855 કરોડ રૂપિયાના કથિત કૌભાંડ અંગે NCLTમાં સરકારી તપાસ એજન્સી SFIOએ અરજી દાખલ કરી છે. ખુબ જ ચોંકાવનારા આ કેસની વિગતો જાણીને દંગ રહી જશો.
- સરકારી નાણાકીય સંસ્થા IFCI અને તેના અધિકારીઓ તપાસના દાયરામાં.
- 6855 કરોડના આ કેસનો શું છે મામલો અને કઈ કઈ કંપનીઓ આવી શકના ઘેરામાં, તે જાણો.
- મોટો સવાલ- મોટી કોર્પોરેટ લોન આખરે કયા આધારે અપાય છે અને નિગરાણી સિસ્ટમ કેટલી મજબૂત?
Trending Photos
દેશમાં અવારનવાર એવા એવા કૌભાંડો સામે આવે છે જેના વિશે જાણીને સ્તબ્ધ થઈ જવાય. હવે એક ચોંકાવનારો અને દેશની અર્થવ્યવસ્થાને નુકસાન પહોંચાડતો મામલો સામે આવ્યો છે. જેમાં સરકારની તપાસ એજન્સી સીરિયર ફ્રોડ ઈન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ (SFIO)એ સરકારી નાણાકીય સંસ્થા IFCI અને તેના અધિકારીઓ તથા કંપનીઓ વિરુદ્ધ 6,855 કરોડ રૂપિયાના કથિત કૌભાંડ વિશે NCLT (નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ)માં એક અરજી દાખલ કરી છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે આ મામલો ફક્ત કોઈ એક કંપની પૂરતો સિમિત નથી પરંતુ તેમાં અનેક મોટી કોર્પોરેટ કંપનીઓ અને અધિકારીઓના નામ ખુલી રહ્યા છે. વિગતો જાણીને તમે આશ્ચર્યચકિત થશો. આ અરજી દાખલ થયા બાદ હવે એ ચર્ચા તેજ થઈ છે કે દેશમાં મોટા કોર્પોરેટ લોન આખરે કયા આધારે અપાય છે અને તેની નિગરાણી સિસ્ટમ કેટલી મજબૂત છે.
શું છે આ 6,855 કરોડનો મામલો?
પહેલી નજરે તો એવું લાગે કે આ મામલો કેટલીક કંપનીઓના ડિફોલ્ટનો હશે પરંતુ તપાસમાં ઊંડા ઉતરતા એક પછી એક ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. એવો આરોપ છે કે IFCIએ અનેક કંપનીઓના હજારો કરોડ રૂપિયાના લોન મંજૂર ક ર્યા પરંતુ આ લોનને મંજૂરી આપતી વખતે જરૂરી પ્રક્રિયાઓ જેમ કે ડ્યૂ ડિલિજેન્સ, જોખમ મૂલ્યાંકન અને ફાઈનાન્શિયલ વાયબિલિટીનું યોગ્ય રીતે પાલન કર્યું નથી. જેના કારણે જે કંપનીઓને આ લોન અપાઈ તેમાંથી અનેક પાછળથી ડિફોલ્ટર બની ગઈ અને પૈસા ફસાઈ ગયા.
કઈ કઈ કંપનીઓ સુધી પહોંચી આંચ?
- Amtek Auto
- Alok Industries
- Bhushan Steel
- Jaypee Infratech
- ABG Shipyard
- પિપાવાવ ડિફેન્સ
- Blue Coast Hotels જેવી કંપનીઓ
જે કંપનીઓના નામોનો ખુલાસો થયો છે તે ભારતીય કોર્પોરેટ જગતના જાણીતા નામ છે. આમાંથી કેટલીકે અગાઉ નાદારી નોંધાવી છે અથવા તો કોઈ મોટા નાણાકીય સંકટમાંથી પસાર થઈ ચૂકી છે. તેનો અર્થ એ થયો કે મામલો આઈસોલેટેડ નથી, પરંતુ એક વ્યાપક પેટર્ન તરફ ઈશારો કરે છે.
આ લોકો સામે કાર્યવાહી
હવે આ સમગ્ર મામલામાં ફક્ત દિગ્ગજ કંપનીઓ જ નહીં પરંતુ IFCIના અનેક પૂર્વ અને વર્તમાન અધિકારીઓ પણ સામેલ છે. તેમાં સામેલ લોકોમાં CEO, MD, ડાયરેક્ટર અને અન્ય સીનિયર અધિકારીઓના નામ સામે આવી રહ્યા છે. આ કેસમાં ડઝનથી વધુ લોકોને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે. રિપોર્ટ મુજબ SFIOની તપાસ હવે કંપનીઓ સુધી સીમિત નથી રહી પરંતુ IFCIના 3 પૂર્વ ચેરમેન-કમ-મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર (CMD) સુધી પહોંચી ગઈ છે. આ સમગ્ર કેસમાં 90થી વધુ લોકો અને સંસ્થાઓના નામ સામે આવ્યા છે.
ટોચના અધિકારીઓની સંડોવણી?
તપાસ અધિકારીઓ એ પણ ભાળ મેળવવાની કોશિશ કરી રહી છે કે શું લોન અપ્રુવલ અને ફંડિંગ દરમિયાન ટોપ લેવલના અધિકારીઓ તરફથી લેવાયેલા નિર્ણયમાં ગડબડી થઈ? શું તેમાં મિલીભગત કે જાણી જોઈને નિયમ અવગણવાનો મામલો છે. જો આ આરોપ સાબિત થાય તો આ કેસ દેશના NBFC સેક્ટરમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ ફિલિયરમાંથી એક બની શકે.
ત્રણ મોટા સવાલ!
- શું આ ફક્ત એક બિઝનેસ ફેલ્યોર હતું?
- શું લોન આપવામાં બેદરકારી વર્તવામાં આવી?
- કે પછી આ સંપૂર્ણ રીતે એક સંગઠિત ખેલ હતો?
NCLTમાં શું ચાલી રહ્યું છે?
SFIO તરફથી આ સમગ્ર કેસને લઈને NCLTમાં કંપની એક્ટની અલગ અલગ કલમો હેઠળ અરજી દાખલ કરાઈ છે. આ કેસની પહેલી સુનવણી માર્ચ 2026માં થઈ છે. હવે આગામી સુનાવણી મે 2026માં હાથ ધાશે. આ કેસ લાંબી કાનૂની લડાઈ બની શકે છે. કેસ સામે આવ્યા બાદ આ ફક્ત એક ફ્રોડ કેસ નહીં પરંતુ સમગ્ર બેંકિંગ અને ફાઈનાન્શિયલ સિસ્ટમ પર સવાલ ઊભો કરનારો કેસ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે