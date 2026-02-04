8મા પગાર પંચ અંગે રાજ્યસભામાં સરકારની મહત્વપૂર્ણ જાણકારી, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર
8th Pay Commission: જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં, સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે 8મા પગાર પંચ માટે કાર્યાલયની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વધુમાં, કમિશનના સ્ટાફ માટે નવી ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે.
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચ અંગે એક મોટી અપડેટ આપી છે. મંગળવાર અને 3 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, સરકારે રાજ્યસભામાં સ્પષ્ટતા કરી કે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના થઈ ગઈ છે અને તે તેના કાર્યમાં પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. રાજ્યસભાના સાંસદ જાવેદ અલી ખાનના પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં, નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ 8મા પગાર પંચની રચના અને તેની સંદર્ભ શરતોને પહેલાથી જ સૂચિત કરી દીધી હતી.
સરકારે શું કહ્યું
સરકારે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે 8મું પગાર પંચ તેની રચનાના 18 મહિનાની અંદર તેની ભલામણો રજૂ કરશે. આનો અર્થ એ છે કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોએ થોડી વધુ રાહ જોવી પડશે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શનના તમામ પાસાઓ પર ભલામણો પ્રદાન કરવાનું કાર્ય કમિશનને સોંપવામાં આવ્યું છે.
એવું માનવામાં આવે છે કે કમિશનની ભલામણોથી લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
પેન્શન અંગેનો આ જવાબ
પેન્શન સંબંધિત બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં, સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે પેન્શનરો સાથે તેમની નિવૃત્તિ તારીખના આધારે કોઈ ભેદભાવ કરવામાં આવશે નહીં. નાણા રાજ્ય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પેન્શન સેન્ટ્રલ સિવિલ સર્વિસીસ (પેન્શન) નિયમો 2021 અને અન્ય લાગુ નિયમો હેઠળ ચૂકવવામાં આવે છે.
એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે નાણા અધિનિયમ 2025એ હાલના પેન્શન નિયમોને માન્ય કર્યા છે અને નાગરિક અથવા સંરક્ષણ પેન્શનમાં કોઈ ફેરફાર કર્યા નથી.
નવી ખાલી જગ્યાઓ પણ પ્રકાશિત
જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં, સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે 8મા પગાર પંચ માટે એક કાર્યાલય સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, કમિશનમાં સ્ટાફની નિમણૂક માટે નવી ખાલી જગ્યાઓ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. આ પગલાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે 8મું પગાર પંચ ધીમે ધીમે સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત થઈ રહ્યું છે, અને ભવિષ્યમાં તેની કામગીરી અંગે વધુ અપડેટ્સ અપેક્ષિત છે, જે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો બંને નજીકથી નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.
