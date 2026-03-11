Prev
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, ખુલ્લું મુકાયું 8માં પગાર પંચનું પોર્ટલ; જાણો છેલ્લી તારીખ

8th Pay Commission: પગાર પંચે કર્મચારીઓ, પેન્શનરો, સેવા સંગઠનો અને વિવિધ સરકારી વિભાગોને કહ્યું છે કે, તેઓ તેમના સૂચનો અને માંગણીઓ ઓનલાઇન મોકલી શકે છે. આ માટે 5 માર્ચ 2026થી પોર્ટલ ખુલી ગયું છે અને 30 એપ્રિલ 2026 સુધી સૂચનો સબમિટ કરી શકાશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:17 PM IST
  • કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સૂચનો આપવા માટે પોર્ટલ શરૂ
  • પગાર અને ભથ્થાં અંગે ઓનલાઇન સૂચનો આપવાની પ્રક્રિયા શરૂ
  • જાણો 8મા પગાર પંચમાં કઈ 12 મુખ્ય માંગણીઓ પર થશે વિચારણા

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટા સમાચાર છે. 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચે પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન સંબંધિત સુધારાઓ પર સૂચનો માંગવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. પંચે જણાવ્યું છે કે, કર્મચારીઓ, પેન્શનરો, સેવા સંગઠનો અને વિવિધ સરકારી વિભાગોને કહ્યું છે કે, તેઓ તેમના સૂચનો અને માંગણીઓ ઓનલાઇન મોકલી શકે છે. આ માટે 5 માર્ચ 2026થી પોર્ટલ ખુલી ગયું છે અને 30 એપ્રિલ 2026 સુધી સૂચનો સબમિટ કરી શકાશે.

શું છે વિગતો?
કમિશનની વેબસાઇટ પરની માહિતી અનુસાર, આ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન હશે. કર્મચારીઓ અથવા સંસ્થાઓ 8cpc.gov.in અને innovateindia.mygov.in પોર્ટલ દ્વારા તેમના સબમિશન સબમિટ કરી શકે છે. યુઝર્સે તેમના MyGov એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરવું આવશ્યક છે, જે OTP અથવા પાસવર્ડ સાથે ઇમેઇલ સરનામું અથવા મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે. કમિશને સ્પષ્ટતા કરી છે કે, પોર્ટલની બહાર મોકલવામાં આવેલા ઇમેઇલ્સ, ભૌતિક મેમોરેન્ડા અથવા PDF ફાઇલો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

8મું પગાર પંચ: સૂચનો અને પ્રક્રિયા
આ પ્રક્રિયામાં વિવિધ પ્રકારના હિતધારકોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં કેન્દ્ર સરકારના ઔદ્યોગિક અને બિન-ઔદ્યોગિક કર્મચારીઓ, ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસના અધિકારીઓ, રક્ષા દળોના સભ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના કર્મચારીઓ, ભારતીય ઓડિટ અને એકાઉન્ટ્સ વિભાગના અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ, સુપ્રીમ કોર્ટ અને કેટલીક હાઈકોર્ટના સ્ટાફ, સંસદના કાયદા હેઠળ બનેલી નિયમનકારી સંસ્થાઓના કર્મચારીઓ અને પેન્શનર સંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે. પંચનું કહેવું છે કે, આ સૂચનોથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની અપેક્ષાઓ અને સમસ્યાઓને સમજવામાં મદદ મળશે.

ચાર અલગ-અલગ કેટેગરી
ઓનલાઇન પોર્ટલ પર સૂચનો આપવા માટે ચાર અલગ-અલગ કેટેગરી બનાવવામાં આવી છે. વ્યક્તિગત/કર્મચારી/પેન્શનર કેટેગરીમાં કોઈપણ કર્મચારી અથવા પેન્શનર પોતાનો વ્યક્તિગત અભિપ્રાય આપી શકે છે. એસોસિએશન/યુનિયન કેટેગરીમાં કર્મચારી સંગઠનોની સામૂહિક માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવશે. જ્યારે મંત્રાલય/વિભાગ/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કેટેગરીમાં સરકારી વિભાગોના નિયુક્ત નોડલ અધિકારીઓ સત્તાવાર ઈ-મેલ દ્વારા સૂચનો મોકલશે. આ ઉપરાંત જ્યુડિશિયલ ઓફિસર્સ માટે પણ એક અલગ કેટેગરી બનાવવામાં આવી છે.

લાખો કર્મચારીઓને ફાયદો
8મું પગાર પંચ અંદાજે 48 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને લગભગ 67 લાખ પેન્શનરોના પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનના માળખાને નક્કી કરશે. તેથી આ પરામર્શ પ્રક્રિયા પંચનો અહેવાલ તૈયાર કરતા પહેલાનો એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કો માનવામાં આવે છે. કર્મચારીઓ અને તેમના સંગઠનોની માંગણીઓ આવ્યા બાદ પંચ તેમનો અભ્યાસ કરશે અને ત્યારબાદ સરકારને પોતાની ભલામણો સોંપશે.

12 મુખ્ય માંગણીઓ
આ દરમિયાન કર્મચારી સંગઠનોએ પણ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. AITUCએ પંચ સમક્ષ 12 મુખ્ય માંગણીઓ મૂકી છે, જેમાં 3.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરી શરૂ કરવી, વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ 3%થી વધારીને ઓછામાં ઓછું 6% કરવું અને ડીએ (DA)ની ગણતરી માટે નવા ફોર્મ્યુલાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત લીવ એનકેશમેન્ટની મર્યાદા 300 દિવસથી વધારીને 450 દિવસ કરવા, કેશલેસ મેડિકલ સુવિધા, મેન્સ્ટ્રુઅલ લીવ, પિતૃત્વ રજામાં વધારો અને રિસ્ક એલાઉન્સ વધારવા જેવી માંગણીઓ પણ કરવામાં આવી છે. યુનિયને સરકાર પાસે અંદાજે 15 લાખ ખાલી પદોને નિયમિત ભરતી દ્વારા ભરવાની પણ માંગ કરી છે.

Important news for central employees 8th Pay Commission portal opened Know last date

