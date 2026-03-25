કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, 8મા પગાર પંચ અંગે સરકારે સંસદમાં આપી મોટી જાણકારી
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નાણા મંત્રાલયે સંસદમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે, 8મું પગાર પંચ હવે સત્તાવાર રીતે કામ કરવાનું શરૂ કરી ચૂક્યું છે અને આગામી સમયમાં પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શનમાં મોટા બદલાવ જોવા મળી શકે છે. લોકસભામાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં સરકારે પંચની ટાઈમલાઈન, કામગીરી અને સંભવિત અસર અંગે મહત્વની માહિતી શેર કરી છે.
- નાણા મંત્રાલયે જણાવી 8મા પગાર પંચની સંપૂર્ણ ટાઈમલાઈન
- કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનમાં થશે મોટો ફેરફાર
- રિપોર્ટ ક્યારે આવશે અને કોને થશે ફાયદો? નાણા મંત્રાલયે કર્યો મોટો ખુલાસો
શું છે નવું અપડેટ?
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલા નોટિફિકેશન દ્વારા 8મા પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી હતી. આ હેઠળ પૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પુલક ઘોષ (પાર્ટ-ટાઇમ મેમ્બર) અને પંકજ જૈન (મેમ્બર-સેક્રેટરી)ને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. પંચનું મુખ્ય કામ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર માળખા, ભથ્થાં અને પેન્શન સિસ્ટમની સમીક્ષા કરીને નવી ભલામણો આપવાનું છે.
નાણા મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી
નાણા મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, પંચને તેમનો રિપોર્ટ સબમિટ કરવા માટે ગઠનની તારીખથી લગભગ 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. એટલે કે એવી આશા છે કે, 2027 સુધીમાં તેમની ભલામણો આવી શકે છે. જો કે, આ ભલામણો લાગુ કરવાનો અંતિમ નિર્ણય કેન્દ્ર સરકાર જ લેશે અને ત્યારબાદ જ કર્મચારીઓને વાસ્તવિક લાભ મળી શકશે.
હાલમાં સરકારે એમ પણ કહ્યું છે કે, 8મું પગાર પંચ લાગુ થવાથી સરકારી તિજોરી પર કેટલો બોજ પડશે તેનો ચોક્કસ અંદાજ અત્યારે લગાવવો સંભવ નથી. નાણા મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ફિસ્કલ ઈમ્પેક્ટનું મૂલ્યાંકન ત્યારે જ કરવામાં આવશે જ્યારે પંચની ભલામણો સામે આવશે અને સરકાર તેમને મંજૂરી આપશે.
શું છે માંગ?
આ દરમિયાન પંચે કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને વિવિધ સંગઠનો પાસેથી સૂચનો પણ માંગ્યા છે. આ માટે એક ઓનલાઈન પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં લોકોના મંતવ્યો અને માંગણીઓ નોંધાવી શકે છે. મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 એપ્રિલ 2026 નક્કી કરવામાં આવી છે. જ્યારે MyGov પોર્ટલ પર પ્રશ્નાવલીના જવાબ આપવાની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ 2026 છે.
8મું પગાર પંચ લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આશાનું નવું કિરણ લઈને આવ્યું છે. હવે સૌની નજર એ વાત પર ટકેલી છે કે, પંચની ભલામણો કેટલી રાહત આપે છે અને સરકાર તેનો અમલ ક્યારે કરે છે.
