8મા પગાર પંચ અંગે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, એક્સપર્ટે કહ્યું આટલા સમય સુધી જોવી પડશે રાહ!
8th Pay Commission: મોદી સરકારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરી હતી, જેનાથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને નોંધપાત્ર રાહત મળી હતી. 16 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ કરવામાં આવેલી આ જાહેરાતથી લાખો કર્મચારીઓમાં ખુશ થયા હતા. જોકે, સપ્ટેમ્બર મહિનો પૂરો થવાનો હોવાથી, કમિશનની સત્તાવાર સૂચના, સંદર્ભની શરતો (ToR) અને સભ્યોની નિમણૂક હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. આ વિલંબ કર્મચારીઓ અને યુનિયનોમાં ચિંતા વધારી રહ્યો છે, અને સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું 8મા પગાર પંચના અમલીકરણ માટે 2028 સુધી રાહ જોવી પડશે.
પાછલા બે પગાર પંચની સમયરેખા જોઈએ તો.
6ઠ્ઠું પગાર પંચ:
ઓક્ટોબર 2006માં રચાયું
માર્ચ 2008માં તેનો અહેવાલ રજૂ કર્યો.
સરકારે ઓગસ્ટ 2008માં અહેવાલ સ્વીકાર્યો અને 1 જાન્યુઆરી, 2006થી તેનો અમલ કર્યો. આનો અર્થ એ કે રચનાથી અમલીકરણ સુધી તેને લગભગ 22-24 મહિના લાગ્યા.
7મું પગાર પંચ:
તેની રચના ફેબ્રુઆરી 2014માં કરવામાં આવી હતી, અને સંદર્ભની શરતો (ToR) માર્ચ 2014 સુધીમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું.
અહેવાલ નવેમ્બર 2015માં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
સરકારે જૂન 2016માં તેનો સ્વીકાર કર્યો અને 1 જાન્યુઆરી, 2016થી તેનો અમલ કર્યો. આનો અર્થ એ કે રચનાથી અમલીકરણ સુધી તેને લગભગ 33 મહિના (2 વર્ષ અને 9 મહિના) લાગ્યા.
આ સરખામણી સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે બંને કમિશનમાં સરેરાશ 2 થી 3 વર્ષનો સમય લાગ્યો.
8મા પગાર પંચની સ્થિતિ
મોદી સરકારે 16 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ તેની જાહેરાત કરી હતી.
પરંતુ ન તો ToR જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને ન તો સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
આનો અર્થ એ છે કે વાસ્તવિક પ્રક્રિયા શરૂ પણ થઈ નથી.
જો આગામી મહિનાઓમાં કમિશનની રચના થાય છે અને રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં બે વર્ષ લાગે છે, તો રિપોર્ટ 2027 સુધીમાં ઉપલબ્ધ થશે. આ પછી, સરકારને વિચારણા, સુધારણા અને મંજૂરી માટે સમયની જરૂર પડશે. તેથી, તેનો અમલ 2028 સુધીમાં થવાની શક્યતા વધુ છે. જો કે, રિપોર્ટ લાગુ થયા પછી, 1 જાન્યુઆરી, 2026થી પગાર ગણવામાં આવશે, અને કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને તેમના બાકી પગાર મળશે.
આ કમિશન શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
પગાર પંચ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે પગાર વધારા સુધી મર્યાદિત નથી, તે તેમના ભથ્થાં, પેન્શન અને ભવિષ્યની નાણાકીય સુરક્ષાની પણ ચિંતા કરે છે. ફુગાવાના સમયમાં, કર્મચારીઓ માંગ કરે છે કે ખર્ચનો બોજ ઘટાડવા માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે કામ શરૂ કરવામાં આવે. તેની ભલામણો પેન્શનરો માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે તેમના પેન્શન અને મોંઘવારી ભથ્થા (DA) પર સીધી અસર કરે છે.
એક્સપર્ટનો મત
આર્થિક નિષ્ણાતો કહે છે કે જો 7મા પગાર પંચની પેટર્નનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવે છે, તો 8મા કમિશનનો અહેવાલ અને મંજૂરી આવવામાં સમય લાગશે. હાલના વિલંબને જોતાં, 2028 પહેલાં તેનો અમલ કરવો મુશ્કેલ લાગે છે.
અપેક્ષાઓ અને અનિશ્ચિતતાઓ
હાલમાં, 12 મિલિયનથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો સંદર્ભની શરતો અને કમિશનના સભ્યોની નિમણૂકની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ઇતિહાસ 6ઠ્ઠા અને 7મા પગાર પંચના લાંબા અમલીકરણનો સાક્ષી છે. તેથી, એવું કહેવું ખોટું નહીં હોય કે 8મા પગાર પંચની ભલામણો 2028 પહેલાં લાગુ ન થઈ શકે.
