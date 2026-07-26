/ક્રિપ્ટો રોકાણકારો માટે આવ્યા મહત્ત્વના સમાચાર! સરકારે જાહેર કર્યા નવા નિયમો, જાણો

CBDT Crypto Guidelines: CBDTએ આવકવેરા અધિનિયમ 2025 (Income Tax Act 2025) હેઠળ ક્રિપ્ટો એસેટ રિપોર્ટિંગ માટે નવી ગાઇડલાઇન જાહેર કરી છે. હવે ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો અને અન્ય સેવા પ્રદાતાઓએ નક્કી કરેલા નિયમો અનુસાર ગ્રાહકો અને મોટા ક્રિપ્ટો વ્યવહારોની માહિતી ટેક્સ વિભાગને આપવી પડશે. ભારતે OECDના CARF (Crypto-Asset Reporting Framework)ને પણ અપનાવ્યું છે, જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ટેક્સની માહિતી શેર કરી શકાશે. જો કે, આ નિયમો હેઠળ કોઈ નવો ટેક્સ લગાવવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ રિપોર્ટિંગ પ્રક્રિયાને વધુ પારદર્શક બનાવવામાં આવી છે.
જો તમે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરો છો અથવા કોઈ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે અત્યંત જરૂરી છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસિ (CBDT)એ આવકવેરા અધિનિયમ 202 (Income-tax Act 2025) હેઠળ નવા નિર્દેશો જાહેર કર્યા છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો અને અન્ય ક્રિપ્ટો સેવા પ્રદાતાઓ માટે રિપોર્ટિંગ પ્રક્રિયાને સ્પષ્ટ કરવાનો છે. એટલે કે હવે ક્રિપ્ટો સાથે જોડાયેલા અનેક વ્યવહારોની માહિતી નક્કી કરેલા નિયમો અનુસાર ટેક્સ વિભાગને આપવી પડશે. જો કે, સરકારે કોઈ નવો ટેક્સ લગાવ્યો નથી, પરંતુ વર્તમાન નિયમો હેઠળ રિપોર્ટિંગને વધુ પારદર્શક બનાવવામાં આવ્યું છે.
આ સાથે જ ભારતે OECDના ક્રિપ્ટો-એસેટ્સ રિપોર્ટિંગ ફ્રેમવર્ક (Crypto-Asset Reporting Framework - CARF)ને પણ અપનાવ્યું છે. આ એક આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા છે, જેના દ્વારા અલગ-અલગ દેશો ક્રિપ્ટો વ્યવહારો સાથે જોડાયેલી ટેક્સની માહિતી એકબીજા સાથે શેર કરી શકશે. CBDTનું કહેવું છે કે, ઝડપથી વધી રહેલા ક્રિપ્ટો રોકાણના કારણે ટેક્સ ચોરીની આશંકા વધી છે, તેથી આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. આ ફ્રેમવર્કને G20 દેશોનું પણ સમર્થન મળ્યું છે.
શું-શું થશે રિપોર્ટ?
CBDT અનુસાર, ક્રિપ્ટો એસેટ તે ડિજિટલ મિલકત છે, જે બ્લોકચેન અથવા તેના જેવી સુરક્ષિત તકનીક પર આધારિત હોય છે અને જેની ખરીદ-વેચાણ કે ટ્રાન્સફર ડિજિટલ રીતે થઈ શકે છે. જો કે, દરેક ડિજિટલ એસેટ આ નિયમના દાયરામાં નહીં આવે. CBDC (Central Bank Digital Currency), કેટલાક ઇલેક્ટ્રોનિક મની પ્રોડક્ટ્સ અને એવા ડિજિટલ ટોકન્સ જેનો ઉપયોગ રોકાણ કે ચુકવણી માટે થઈ શકતો નથી, તેમને રિપોર્ટિંગમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે.
ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો પર વધી જવાબદારી
હવે તમામ રિપોર્ટિંગ ક્રિપ્ટો-એસેટ્સ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ (Reporting Crypto-Asset Service Providers - RCASP)એ પોતાના ગ્રાહકોની ઓળખ કરવી પડશે અને તે નક્કી કરવું પડશે કે, કયા યુઝર્સ રિપોર્ટિંગના દાયરામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમણે તે ગ્રાહકોની ઓળખ, ટેક્સ રેસિડેન્સી અને તેમના ક્રિપ્ટો વ્યવહારોની માહિતી આવકવેરા વિભાગને આપવી પડશે. જો કોઈ વ્યક્તિ ક્રિપ્ટો દ્વારા 50,000 ડોલરથી વધુ મૂલ્યની વસ્તુઓ અથવા સેવાઓ ખરીદે છે, તો આવા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પણ રિપોર્ટ કરવામાં આવશે.
રોકાણકારો માટે શું છે અર્થ?
આ નવા દિશા-નિર્દેશોનો અર્થ એ છે કે, હવે ક્રિપ્ટો બજારમાં પારદર્શિતા વધશે અને ટેક્સના નિયમોનું પાલન કરવું અગાઉ કરતા વધુ જરૂરી બનશે. જો તમે ક્રિપ્ટોમાં રોકાણ કરો છો, તો તમારા તમામ વ્યવહારોનો સાચો રેકોર્ડ રાખો અને આવકવેરા રિટર્નમાં જરૂરી માહિતી ચોક્કસ આપો. સરકારનું માનવું છે કે, તેનાથી ટેક્સ ચોરી પર અંકુશ આવશે અને ભારત વૈશ્વિક ટેક્સ પારદર્શિતાના ધોરણો અનુસાર આગળ વધી શકશે.