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ક્રિપ્ટો રોકાણકારો માટે આવ્યા મહત્ત્વના સમાચાર! સરકારે જાહેર કર્યા નવા નિયમો, જાણો

CBDT Crypto Guidelines: CBDTએ આવકવેરા અધિનિયમ 2025 (Income Tax Act 2025) હેઠળ ક્રિપ્ટો એસેટ રિપોર્ટિંગ માટે નવી ગાઇડલાઇન જાહેર કરી છે. હવે ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો અને અન્ય સેવા પ્રદાતાઓએ નક્કી કરેલા નિયમો અનુસાર ગ્રાહકો અને મોટા ક્રિપ્ટો વ્યવહારોની માહિતી ટેક્સ વિભાગને આપવી પડશે. આવો તેના વિગતવાર જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 26, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:42 PM IST
ક્રિપ્ટો રોકાણકારો માટે આવ્યા મહત્ત્વના સમાચાર! સરકારે જાહેર કર્યા નવા નિયમો, જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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