ખેડૂતો માટે મહત્ત્વના સમાચાર, PM કિસાનથી લઈને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ સુધી નાણામંત્રીએ આપી મોટી જાણકારી

Nirmala Sitharaman: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સોમવારે લોકસભામાં આ જાણકારી આપતા કહ્યું કે, સરકારનું ફોકસ દેવા માફીને બદલે ખેડૂતોની આવક અને આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરવા પર છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:06 PM IST
  • ખેડૂતો અને જવાનો માટે સરકારના બે મોટા નિર્ણય
  • ખેડૂતોની દેવા માફીને બદલે આર્થિક મજબૂતી અને સસ્તા ધિરાણ પર સરકારનું ફોકસ
  • વગર ગેરંટીની લોન મર્યાદા 1.60 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 2 લાખ રૂપિયા કરાઈ

Nirmala Sitharaman: કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ખેડૂતો માટે સંપૂર્ણ દેવા માફીનો કોઈ પ્રસ્તાવ હાલમાં વિચારણા હેઠળ નથી. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સોમવારે લોકસભામાં માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, સરકારનું ફોકસ દેવા માફીને બદલે ખેડૂતોની આવક અને આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા પર છે. તેમણે જણાવ્યું કે, સરકાર ખેડૂતોને સમયસર અને સસ્તું ધિરાણ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અનેક યોજનાઓ ચલાવી રહી છે. ખાસ કરીને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ (KCC) હેઠળ 3 લાખ રૂપિયા સુધીની પાક લોન સબસિડીવાળા વ્યાજ દરે આપવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જે ખેડૂતો સમયસર લોન ચૂકવે છે, તેમને વધારાનો લાભ પણ મળે છે. આ બધું "મોડિફાઇડ ઇન્ટરેસ્ટ સબવેન્શન સ્કીમ" હેઠળ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

શું છે વિગત?
સરકારે ખેડૂતોને રાહત આપવા માટે ગેરંટી વગરની કૃષિ લોનની મર્યાદા પણ વધારી દીધી છે. પહેલા આ મર્યાદા 1.60 લાખ રૂપિયા હતી, જે હવે વધારીને 2 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત રિઝર્વ બેન્કના નિયમો હેઠળ બેન્કોને કૃષિ ક્ષેત્રમાં પૂરતું ધિરાણ આપવા માટે સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે, જેથી ખેડૂતોને સરળતાથી ફાઇનાન્સ મળી શકે.

PM કિસાન પર નાણામંત્રી શું કહ્યું?
નાણામંત્રીએ એમ પણ જણાવ્યું કે, સરકાર પાક વીમા યોજના અને PM-KISAN જેવી યોજનાઓ દ્વારા સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં રૂપિયા મોકલી રહી છે. આ પગલાંનો હેતુ ખેડૂતોની આવક સ્થિર કરવાનો અને જોખમ ઘટાડવાનો છે, જેથી તેમને દેવા પર વધુ નિર્ભર ન રહેવું પડે.

દિવ્યાંગ પેન્શન પર સ્પષ્ટતા
આ દરમિયાન અન્ય એક પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે સશસ્ત્ર દળોના દિવ્યાંગ પેન્શન અંગે પણ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, આ ટેક્સ છૂટ પહેલાથી જ લાગુ હતી અને હવે નવા આવકવેરા કાયદા 2025માં તેને સ્પષ્ટપણે સામેલ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી કોઈ મૂંઝવણ ન રહે. એટલે કે આ છૂટ નાબૂદ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ તેને વધુ સ્પષ્ટ રીતે ચાલુ રાખવામાં આવી છે.

સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, નવા નિયમો જૂની સિસ્ટમને જ ચાલુ રાખે છે, કોઈ નવો ટેક્સ લાદવાનું કે જૂની છૂટ હટાવવાનું કામ કરતા નથી. એકંદરે સરકારનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે કે, ખેડૂતો માટે દેવા માફી નહીં, પરંતુ મજબૂત આર્થિક સપોર્ટ સિસ્ટમ બનાવવા પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે, જ્યારે સેનાના જવાનોના હિતોને પણ સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે.
 

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

