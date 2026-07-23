/સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, GPFના વ્યાજ દરની કરાઈ જાહેરાત; જાણો નવા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ

GPF Interest Rate: જો તમે સરકારી કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમારા કામના હોઈ શકે છે. સરકારે જનરલ પ્રોવિડન્ટ ફંડ (GPF)ના વ્યાજ દરની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે. જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2026 ક્વાર્ટર માટે GPFના વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર કર્યા વગર તેને 7.1% પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે. નાણા મંત્રાલયના આર્થિક બાબતોના વિભાગ (બજેટ ડિવિઝન) દ્વારા એક નિવેદન જાહેર કરીને આ માહિતી આપવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે, GPF એ રકમ છે જે સરકારી કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ (રિટાયરમેન્ટ) સમયે મળે છે.
નિવેદનમાં શું કહેવામાં આવ્યું?
નાણા મંત્રાલયના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "સામાન્ય માહિતી માટે જાહેરાત કરવામાં આવે છે કે વર્ષ 2026-27 દરમિયાન જનરલ પ્રોવિડન્ટ ફંડ અને તેના જેવા અન્ય ફંડના સબ્સ્ક્રાઇબર્સના ખાતામાં જમા રકમ પર 1 જુલાઈ 2026થી 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી 7.1%ના દરે વ્યાજ મળશે. આ દર 1 જુલાઈ 2026થી લાગુ થશે." આ દર GPF, કન્ટ્રીબ્યુટરી પ્રોવિડન્ટ ફંડ (CPF), ઓલ ઈન્ડિયા સર્વિસીસ પ્રોવિડન્ટ ફંડ અને સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા સંચાલિત અન્ય સમાન ફંડ પર લાગુ રહેશે.
PPF બરાબર GPFના વ્યાજ દર
ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા લાંબા સમયથી પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) અને GPFનો વ્યાજ દર 7.1% પર યથાવત છે. GPF એટલે કે જનરલ પ્રોવિડન્ટ ફંડ માત્ર સરકારી કર્મચારીઓ માટે હોય છે, જ્યારે PPF નોકરીયાત વર્ગમાં લોકપ્રિય છે. સરકારી કર્મચારી પોતાના પગારનો અમુક હિસ્સો જનરલ પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં જમા કરાવી શકે છે. જેના કારણે જ્યારે કોઈ કર્મચારી નિવૃત્ત થાય છે, ત્યારે તેને તેની નોકરી દરમિયાન જમા થયેલા તમામ નાણાં મળી જાય છે. બીજી તરફ PPF ખાતું સ્વેચ્છાએ ખોલી શકાય છે. PPF ખાતું રૂ. 500ની લઘુત્તમ રકમથી ખૂલે છે. આ માટે લોક-ઇન પીરિયડ 15 વર્ષનો હોય છે.
દર ક્વાર્ટરમાં વ્યાજ દરની સમીક્ષા
સરકાર દર ક્વાર્ટરમાં GPF અને PPFના વ્યાજ દરની સમીક્ષા કરે છે. નોંધનીય છે કે, PPF પરનો નિર્ણય નાની બચત યોજનાઓ (સ્મોલ સેવિંગ્સ સ્કીમ્સ)ના વ્યાજ દરોના નિર્ણયની સાથે જ લેવામાં આવે છે. સરકારે જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2026 ક્વાર્ટર માટે નાની બચત યોજનાઓના વ્યાજ દરોમાં પણ કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. નાની બચત યોજનાઓમાં PPF ઉપરાંત સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું, સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ સ્કીમ અને નેશનલ સેવિંગ્સ સર્ટિફિકેટ જેવી યોજનાઓ સામેલ છે. આ ઉપરાંત એમ્પ્લોઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ (EPF)એ સંગઠિત ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટેનું રિટાયરમેન્ટ ફંડ છે. EPFનો વ્યાજ દર 8.25% છે. EPFના વ્યાજ દરમાં છેલ્લે નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો.