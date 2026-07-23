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સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, GPFના વ્યાજ દરની કરાઈ જાહેરાત; જાણો નવા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ

GPF Interest Rate: જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2026 ક્વાર્ટર (ત્રિમાસિક) માટે GPFના વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર કર્યા વગર તેને 7.1% પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે. સરકાર દર ત્રિમાસિક ગાળામાં GPF અને PPFના વ્યાજ દરની સમીક્ષા કરે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 23, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:30 PM IST
સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, GPFના વ્યાજ દરની કરાઈ જાહેરાત; જાણો નવા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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