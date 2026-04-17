સરકારી કર્મચારી માટે મહત્વના સમાચાર! ક્યારે આપવામાં આવશે મોંઘવારી ભથ્થું ? મોદી સરકાર આપશે સારા સમાચાર ?
DA Hike Latest Update: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને જાન્યુઆરી 2026થી તેમના મોંઘવારી ભથ્થા (DA) હજુ સુધી મળ્યા નથી. રાહ ખૂબ લાંબી થઈ ગઈ છે. NC-JCMએ કેબિનેટ સચિવને દરમિયાનગીરી કરવા વિનંતી કરી છે. લેટેસ્ટ અપડેટ્સ અને સંભવિત વધારો આ સમયે થઈ શકે છે.
Trending Photos
DA Hike Latest Update: જાન્યુઆરી 2026 માટે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને રાહત (DR) હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. એપ્રિલ મહિનો અડધો પસાર થઈ ગયો છે, અને હજુ સુધી કોઈ આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. આ વિલંબથી દેશભરના આશરે 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 65 લાખથી વધુ પેન્શનરો ગુસ્સે થયા છે.
કર્મચારી સંગઠનો DA વિલંબ અંગે શું કરી રહ્યા છે?
નેશનલ કાઉન્સિલ (સ્ટાફ સાઇડ), જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM)એ કેબિનેટ સચિવને પત્ર લખીને તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે. એક ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ સંગઠનના સચિવ શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે વિલંબ કર્મચારીઓમાં અસંતોષ અને આશંકાનું વાતાવરણ ઉભું કરી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ વર્કર્સ કન્ફેડરેશન દ્વારા બુધવારે દેશવ્યાપી લંચટાઇમ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
DA કેટલો વધારી શકાય છે?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને હાલમાં 58 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. માહિતી અનુસાર, આ વખતે 2 ટકા વધારો અપેક્ષિત છે, એટલે કે DA 60 ટકા સુધી વધી શકે છે. પેન્શનરો માટે DR પણ 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થશે. જો આવું થશે, તો કર્મચારીઓના પગારમાં સામાન્ય, પરંતુ આરામદાયક વધારો થશે.
અગાઉ DAના આદેશ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો?
- 2 એપ્રિલ, 2025: DA 58%, 3% વધારો
- 12 માર્ચ, 2024: DA 50%, 4% વધારો
- 3 એપ્રિલ, 2023: DA 42%, 4% વધારો
- 31 માર્ચ, 2022: DA 34%, 3% વધારો
- 23 એપ્રિલ, 2020: DA/ડીઆર 17% પર સ્થિર
- 27 ફેબ્રુઆરી, 2019: DA 12%, 3% વધારો
- 15 માર્ચ, 2018: DA 7%, 2% વધારો
- 30 માર્ચ, 2017: DA 4%, 2% વધારો
- 7 એપ્રિલ, 2016: DA 125%, 6% વધારો
- DAની જાહેરાતમાં વિલંબ કેમ થઈ રહ્યો છે?
નાણા અને કર્મચારી મંત્રાલય તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. એક્સપર્ટના મતે, આ વિલંબ મંજૂરી અને વહીવટી પ્રક્રિયાઓના અનેક સ્તરોને કારણે છે. Bankbazaar.Comના CEO અધિલ શેટ્ટી કહે છે, "જાહેરાતનો ચોક્કસ સમય આંતરિક સમીક્ષા અને મંજૂરીના તબક્કાઓ પર આધાર રાખે છે. સમય વધઘટ થઈ શકે છે, પરંતુ વધારો ચોક્કસ છે.
આગળ શું થશે?
NC-JCM એ કેબિનેટ સચિવને વિનંતી કરી છે કે તેઓ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવતા DA/DRની જાહેરાત વધુ વિલંબ વિના કરે. સરકાર આગામી થોડા અઠવાડિયામાં આ જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા છે. કર્મચારી નેતાઓ કહે છે કે જો ટૂંક સમયમાં જાહેરાત નહીં કરવામાં આવે, તો તેઓ વધુ કડક આંદોલન શરૂ કરવા મજબૂર થશે. હાલમાં, બધાની નજર કેબિનેટ સચિવના કાર્યાલયના કોઈપણ આદેશ પર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે