ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessરોકાણકારો માટે મહત્વના સમાચાર, ભારતીય શેરબજાર પર ગોલ્ડમેન સેક્સની ચેતવણી, શું આવશે મોટો ઘટાડો?

રોકાણકારો માટે મહત્વના સમાચાર, ભારતીય શેરબજાર પર ગોલ્ડમેન સેક્સની ચેતવણી, શું આવશે મોટો ઘટાડો?

Stock Market Outlook: અમેરિકાની દિગ્ગજ બ્રોકરેજ ફર્મ ગોલ્ડમેન સેક્સ (Goldman Sachs)એ ભારતીય શેરબજાર અંગે પોતાનું વલણ થોડું સતર્ક કરી લીધું છે. કંપનીએ પોતાનું રેટિંગ “ઓવરવેટ”થી ઘટાડીને “માર્કેટવેટ” કરી દીધું છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:14 PM IST
  • ભારતીય શેરબજાર પર ગોલ્ડમેન સેક્સની ચેતવણી
  • ગોલ્ડમેન સેક્સે ભારતનું રેટિંગ ઘટાડ્યું
  • ગોલ્ડમેન સેક્સનું ચોંકાવનારું અનુમાન

રોકાણકારો માટે મહત્વના સમાચાર, ભારતીય શેરબજાર પર ગોલ્ડમેન સેક્સની ચેતવણી, શું આવશે મોટો ઘટાડો?

Stock Market Outlook: અમેરિકાની દિગ્ગજ બ્રોકરેજ ફર્મ ગોલ્ડમેન સેક્સ (Goldman Sachs)એ ભારતીય શેરબજાર અંગે પોતાનું વલણ થોડું સાવધ કર્યું છે. કંપનીએ ભારત માટેનું પોતાનું રેટિંગ “ઓવરવેટ” (Overweight)થી ઘટાડીને “માર્કેટવેટ” (Marketweight) કરી દીધું છે. સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, હવે તે ભારતના બજારને ન તો ખૂબ તેજીવાળું માની રહી છે કે ન તો નબળું, પરંતુ એક સંતુલિત દૃષ્ટિકોણ અપનાવી રહી છે.

ગોલ્ડમેન સેક્સનું શું કહેવું છે?
ગોલ્ડમેન સેક્સનું કહેવું છે કે, ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં સતત વધારો ભારતની અર્થવ્યવસ્થા પર દબાણ લાવી શકે છે. ખાસ કરીને Strait of Hormuz આસપાસ વધેલા તણાવને કારણે સપ્લાયને લઈ ચિંતા વધી ગઈ છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો મોટો હિસ્સો આયાત કરે છે, તેથી ઓઈલ મોંઘું થવાની સીધી અસર મોંઘવારી અને કંપનીઓના નફા પર પડે છે.

બ્રોકરેજનું અનુમાન
આ જ કારણોસર બ્રોકરેજને લાગે છે કે, આગામી સમયમાં કંપનીઓની કમાણીના અંદાજો ઘટી શકે છે. એટલે કે કંપનીઓ પહેલા જેટલો વધુ નફો કરશે તેવી જે આશા હતી, તેમાં હવે થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે. આ પ્રક્રિયાને “earnings downgrade cycle” કહેવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે બજારની ગતિને ધીમી કરી દે છે.

નિફ્ટીનો ઘટાડ્યો ટાર્ગેટ 
ગોલ્ડમેન સેક્સે Niftyના 12 મહિનાના ટાર્ગેટને પણ 29,300થી ઘટાડીને 25,900 કરી દીધો છે. જો કે, આમ છતાં વર્તમાન સ્તરથી આશરે 12-13% સુધીના રિટર્નની સંભાવના દર્શાવી છે. તેનો અર્થ એ છે કે, બજારમાં સંપૂર્ણપણે કડાકાનો ડર નથી, પરંતુ પહેલા જેવી ઝડપી તેજીની અપેક્ષા હતી તે હવે ઓછી થઈ ગઈ છે.

નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આવનારા મહિનાઓમાં બજારમાં થોડી વધઘટ જોવા મળી શકે છે. રોકાણકારોએ ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાનું ટાળવું જોઈએ અને લાંબા ગાળાના દૃષ્ટિકોણથી રોકાણ કરવું વધુ સારું રહેશે. આવા સમયે ધીરજ અને સાચી વ્યૂહરચના જ સારું વળતર અપાવી શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Goldman Sachs India RatingIndian Stock Market OutlookNifty Targetભારતીય શેરબજારગોલ્ડમેન સેક્સ ચેતવણી

