રોકાણકારો માટે મહત્વના સમાચાર, PPF-સુકન્યા સહિત નાની બચત યોજનાઓના નવા વ્યાજ દર જાહેર
Small Savings Scheme Interest Rate: સરકારે ફરી એકવાર નાની બચત યોજનાઓમાં રોકાણ કરનારાઓને કોઈ નવી ભેટ આપી નથી. નાણા મંત્રાલયે સોમવારે જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે, 1 એપ્રિલ 2026થી શરૂ થતા ત્રિમાસિક ગાળા (એપ્રિલ-જૂન) માટે તમામ સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમના વ્યાજ દરોમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવશે નહીં. નાણા મંત્રાલય દ્વારા એપ્રિલ-જૂન 2026ના ક્વાર્ટર માટે વ્યાજ દરો યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. એટલે કે સામાન્ય રોકાણકારોને અત્યારે પણ એ જ જૂના દરો પર રિટર્ન મળશે જે છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી મળી રહ્યું છે.
સતત 8મી વખત વ્યાજ દરોમાં કોઈ બદલાવ નહીં
આ સતત આઠમું ક્વાર્ટર છે, જ્યારે સરકારે વ્યાજ દરોમાં કોઈ બદલાવ કર્યો નથી. આ પહેલા છેલ્લી વખત નાણાકીય વર્ષ 2023-24ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેટલીક યોજનાઓના દરો બદલવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ રોકાણકારો નવા દરોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ હાલમાં તેમને નિરાશા જ હાથ લાગી છે.
કેટલું મળી રહ્યું છે વ્યાજ?
જો અલગ-અલગ યોજનાઓની વાત કરીએ તો, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ કરનારાઓને પહેલાની જેમ જ 8.2% વ્યાજ મળતું રહેશે. બીજી તરફ ત્રણ વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) સ્કીમ પર 7.1% રિટર્ન ચાલુ રહેશે. આ યોજના એવા લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે જેઓ સુરક્ષિત રોકાણની સાથે નક્કી કરેલા સમયમાં સારું રિટર્ન મેળવવા માંગે છે.
પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF)ના વ્યાજ દર પણ 7.1% પર સ્થિર રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ એકાઉન્ટ પર 4% વ્યાજ મળતું રહેશે. આ ઉપરાંત કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) પર 7.5% વ્યાજ મળશે, જેમાં રોકાણ કરેલી રકમ 115 મહિનામાં બમણી થઈ જાય છે. આ સ્કીમ ગ્રામીણ અને નાના રોકાણકારોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.
નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ (NSC)માં રોકાણ કરનારાઓને 7.7% વ્યાજ મળતું રહેશે. બીજી તરફ પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇન્કમ સ્કીમ (MIS)માં 7.4% રિટર્ન ચાલુ રહેશે. આ બન્ને યોજનાઓ એવા લોકો માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે જેઓ નિયમિત આવક અથવા સુરક્ષિત રિટર્ન ઈચ્છે છે.
રોકાણકારોની રાહ લંબાઈ
સરકારના આ નિર્ણયથી સ્પષ્ટ થાય છે કે હાલમાં વ્યાજ દરોમાં વધારાની કોઈ શક્યતા નથી. જે લોકો સુરક્ષિત રોકાણના વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે તેમના માટે આ યોજનાઓ સ્થિર અને ભરોસાપાત્ર ચોક્કસ છે, પરંતુ વધુ રિટર્નની અપેક્ષા રાખનારાઓએ હજુ થોડી વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે.
