રોકાણકારો માટે મહત્વના સમાચાર, PPF-સુકન્યા સહિત નાની બચત યોજનાઓના નવા વ્યાજ દર જાહેર

Small Savings Scheme Interest Rate: નાણા મંત્રાલયે સોમવારે જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે, 1 એપ્રિલ 2026થી શરૂ થતા ત્રિમાસિક ગાળા (એપ્રિલ-જૂન) માટે તમામ સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમના વ્યાજ દરોમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવશે નહીં.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:09 PM IST
  • સતત 8મી વખત નાની બચત યોજનાઓના વ્યાજ દર યથાવત
  • PPF, સુકન્યા સમૃદ્ધિ અને NSCમાં રોકાણ કરનારાઓ માટે મોટા અપડેટ
  • PPFથી લઈ કિસાન વિકાસ પત્ર સુધીની તમામ યોજનાઓના નવા વ્યાજ દર

Small Savings Scheme Interest Rate: સરકારે ફરી એકવાર નાની બચત યોજનાઓમાં રોકાણ કરનારાઓને કોઈ નવી ભેટ આપી નથી. નાણા મંત્રાલયે સોમવારે જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે, 1 એપ્રિલ 2026થી શરૂ થતા ત્રિમાસિક ગાળા (એપ્રિલ-જૂન) માટે તમામ સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમના વ્યાજ દરોમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવશે નહીં. નાણા મંત્રાલય દ્વારા એપ્રિલ-જૂન 2026ના ક્વાર્ટર માટે વ્યાજ દરો યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. એટલે કે સામાન્ય રોકાણકારોને અત્યારે પણ એ જ જૂના દરો પર રિટર્ન મળશે જે છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી મળી રહ્યું છે.

સતત 8મી વખત વ્યાજ દરોમાં કોઈ બદલાવ નહીં
આ સતત આઠમું ક્વાર્ટર છે, જ્યારે સરકારે વ્યાજ દરોમાં કોઈ બદલાવ કર્યો નથી. આ પહેલા છેલ્લી વખત નાણાકીય વર્ષ 2023-24ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેટલીક યોજનાઓના દરો બદલવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ રોકાણકારો નવા દરોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ હાલમાં તેમને નિરાશા જ હાથ લાગી છે.

કેટલું મળી રહ્યું છે વ્યાજ?
જો અલગ-અલગ યોજનાઓની વાત કરીએ તો, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ કરનારાઓને પહેલાની જેમ જ 8.2% વ્યાજ મળતું રહેશે. બીજી તરફ ત્રણ વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) સ્કીમ પર 7.1% રિટર્ન ચાલુ રહેશે. આ યોજના એવા લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે જેઓ સુરક્ષિત રોકાણની સાથે નક્કી કરેલા સમયમાં સારું રિટર્ન મેળવવા માંગે છે.

પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF)ના વ્યાજ દર પણ 7.1% પર સ્થિર રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ એકાઉન્ટ પર 4% વ્યાજ મળતું રહેશે. આ ઉપરાંત કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) પર 7.5% વ્યાજ મળશે, જેમાં રોકાણ કરેલી રકમ 115 મહિનામાં બમણી થઈ જાય છે. આ સ્કીમ ગ્રામીણ અને નાના રોકાણકારોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.

નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ (NSC)માં રોકાણ કરનારાઓને 7.7% વ્યાજ મળતું રહેશે. બીજી તરફ પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇન્કમ સ્કીમ (MIS)માં 7.4% રિટર્ન ચાલુ રહેશે. આ બન્ને યોજનાઓ એવા લોકો માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે જેઓ નિયમિત આવક અથવા સુરક્ષિત રિટર્ન ઈચ્છે છે.

રોકાણકારોની રાહ લંબાઈ
સરકારના આ નિર્ણયથી સ્પષ્ટ થાય છે કે હાલમાં વ્યાજ દરોમાં વધારાની કોઈ શક્યતા નથી. જે લોકો સુરક્ષિત રોકાણના વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે તેમના માટે આ યોજનાઓ સ્થિર અને ભરોસાપાત્ર ચોક્કસ છે, પરંતુ વધુ રિટર્નની અપેક્ષા રાખનારાઓએ હજુ થોડી વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

