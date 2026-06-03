/PF ખાતાધારકો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર! 8.25% વ્યાજ જમા કરવા પર મોટું અપડેટ, જાણો

EPFO Interest Credit 2026: દેશભરના લાખો કર્મચારીઓ હાલમાં વિચારી રહ્યા છે કે તેમના PF ખાતાને નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે ક્યારે વ્યાજ મળશે. માર્ચ 2026માં, EPFOએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે 8.25% વ્યાજ દરની જાહેરાત કરી હતી. જો કે, નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત થયાના બે મહિનાથી વધુ સમય પછી, ઘણા ખાતાધારકોએ હજુ પણ તેમની પાસબુકમાં વ્યાજની એન્ટ્રીઓ જોઈ નથી. આનાથી કર્મચારીઓમાં ચિંતા વધી રહી છે કે શું વ્યાજ મેળવવામાં વિલંબથી નુકસાન થશે.
જોકે, એક્સપર્ટ કહે છે કે EPF ખાતાધારકોને ગભરાવાની જરૂર નથી. વ્યાજ ક્રેડિટમાં વિલંબનો અર્થ એ નથી કે તેમના પૈસા અથવા વ્યાજ ખોવાઈ જશે. હકીકતમાં, EPFO પ્રક્રિયામાં ઘણા વહીવટી પગલાં શામેલ છે, જે વ્યાજની રકમ તેમના ખાતામાં પ્રતિબિંબિત થાય તે પહેલાં પૂર્ણ થાય છે.
કેન્દ્ર સરકારની અંતિમ મંજૂરી અને સૂચનાની રાહ
માર્ચ 2026માં, EPFOના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ (CBT)એ વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.25 ટકા રાખવાની ભલામણ કરી હતી. ત્યારબાદ આ દર કેન્દ્ર સરકારની અંતિમ મંજૂરી અને સૂચનાની રાહ જુએ છે. એકવાર સરકાર ઔપચારિક રીતે વ્યાજ દરને સૂચિત કરે છે, પછી EPFO લાખો ખાતાઓમાં વ્યાજ અપડેટ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે. કારણ કે લાખો ખાતાઓ માટે ડેટા મેચિંગ, રેકોર્ડ અપડેટ્સ અને એકાઉન્ટ રિકન્સિલિએશન જરૂરી છે, આ પ્રક્રિયામાં ઘણા અઠવાડિયા અથવા ક્યારેક મહિનાઓ પણ લાગી શકે છે.
પાછલા વર્ષોની વાત કરીએ તો, 2025માં જૂન અને જુલાઈ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં સભ્યોના ખાતામાં વ્યાજ જમા થયું હતું. એક્સપર્ટ માને છે કે આ વર્ષે પણ જૂન અથવા જુલાઈમાં વ્યાજ જમા થવાની સંભાવના છે. જો કે, સરકારી સૂચના જાહેર થયા પછી જ ચોક્કસ તારીખ સ્પષ્ટ થશે.
વિલંબને કારણે સભ્યોને કોઈ નાણાકીય નુકસાન થતું નથી
સૌથી અગત્યનું, વ્યાજ ક્રેડિટમાં વિલંબને કારણે સભ્યોને કોઈ નાણાકીય નુકસાન થતું નથી. 1952ની EPF યોજનાના નિયમો અનુસાર, વ્યાજની ગણતરી માસિક ચાલી રહેલા બેલેન્સના આધારે કરવામાં આવે છે, એટલે કે તમારા ખાતામાં રહેલા બેલેન્સ પર માસિક વ્યાજ જમા થાય છે. જો વ્યાજની એન્ટ્રી પાછળથી દેખાય તો પણ, સંપૂર્ણ જાહેર કરેલ વ્યાજ તમારા ખાતામાં જમા થાય છે.
પાસબુકમાં એન્ટ્રી ન હોવાનો અર્થ એ નથી કે વ્યાજ મળ્યું નથી
EPFOએ ઘણી વખત સ્પષ્ટતા પણ કરી છે કે વ્યાજ ચુકવણીમાં વિલંબને કારણે સભ્યનું વ્યાજ કાપવામાં આવતું નથી, અને સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવવામાં આવે છે. તેથી, પાસબુકમાં એન્ટ્રી ન હોવાનો અર્થ એ નથી કે વ્યાજ મળ્યું નથી.
પાસબુક UMANG એપ દ્વારા જોઈ શકાય
જો તમે તમારા PF ખાતાની વ્યાજની સ્થિતિ તપાસવા માંગતા હો, તો ઘણી સરળ રીતો છે. પાસબુક UMANG એપ દ્વારા જોઈ શકાય છે. વધુમાં, તમે તમારા UAN અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને EPFO સભ્ય ઈ-સેવા પોર્ટલ પર લોગ ઇન કરીને તમારી પાસબુક ચકાસી શકો છો. સભ્યો 9966044425 પર મિસ્ડ કોલ આપીને અથવા 7738299899 પર SMS મોકલીને પણ તેમના PF બેલેન્સની તપાસ કરી શકે છે.
એક્સપર્ટ ભલામણ કરે છે કે સભ્યો સમયાંતરે "Int. updated up to 31/03/2026" જેવી એન્ટ્રીઓ માટે તેમની EPF પાસબુક તપાસે. આ સૂચવે છે કે 2025-26 માટેનું વ્યાજ તમારા ખાતામાં જમા થઈ ગયું છે.
નિયમો અનુસાર તમારા ખાતામાં જમા થાય
EPFOના 8.25% વ્યાજ વિશે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જો વ્યાજની એન્ટ્રી થોડા અઠવાડિયા પછી દેખાય, તો પણ તમારા પૈસા પર મળેલું સંપૂર્ણ વ્યાજ સુરક્ષિત રહે છે અને નિયમો અનુસાર તમારા ખાતામાં જમા થાય છે.