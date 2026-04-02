PF ધારકો માટે મહત્ત્વના સમાચાર! શું ખરેખર મળવાનું છે 10% વ્યાજ? સરકારે કરી મોટી સ્પષ્ટતા
EPF Interest Rate: EPFO એકાઉન્ટ પર 10% વ્યાજ મળવાની ચર્ચા પર સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આવો કોઈ પ્રસ્તાવ વિચારાધીન નથી. વ્યાજનો દર ફંડની કમાણી પર આધાર રાખે છે, તેથી હાલમાં PF પર 10% રિટર્ન મળવાની કોઈ આશા નથી.
- લોકસભામાં EPF વ્યાજ દર વધારીને 10% કરવા પ્રશ્નો ઉઠ્યા
- સરકારે 10% વ્યાજ દરની ઔપચારિક માંગણી સ્વીકારી ન હતી
- EPF દર રોકાણોમાંથી મેળવેલી વાસ્તવિક આવક પર આધારિત છે
EPF Interest Rate: ભારત સરકારે 31 માર્ચના રોજ PPF અને સુકન્યા સમૃદ્ધિ સહિતની તમામ નાની બચત યોજનાઓ (Small Saving Schemes) માટે આગામી ત્રિમાસિક ગાળાના વ્યાજ દરો જાહેર કર્યા છે. આ દરમિયાન એમ્પ્લોઈ પ્રોવિડન્ટ ફંડ (EPF) પરના વ્યાજ દરને લઈને ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. લોકસભામાં EPF વ્યાજ દર વધારીને 10% કરવા અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. સાંસદ વિજયકુમાર ઉર્ફે વિજય વસંતે પૂછ્યું હતું કે, શું સરકાર આવા કોઈ પગલા પર વિચાર કરી રહી છે અને શું EPFOએ તેની વ્યવહારુતાની તપાસ કરી છે?
આ પ્રશ્નના જવાબમાં શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી શોભા કરંદલાજે સંસદમાં લેખિત જવાબ આપીને સરકારની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. હાલમાં EPF પર વ્યાજ દર 8.25% છે.
સરકારે પ્રશ્નનો શું જવાબ આપ્યો?
સંસદમાં પૂછવામાં આવેલા મુખ્ય પ્રશ્નોમાંથી એક એ હતો કે, શું શ્રમિક સંગઠનોએ સત્તાવાર રીતે EPF વ્યાજ દર વધારીને 10% કરવાની માંગ કરી છે? તેના જવાબમાં મંત્રીએ જણાવ્યું કે, "EPFOને શ્રમિક સંગઠનો તરફથી EPF વ્યાજ દર 10% સુધી વધારવા માટેની કોઈ વિશેષ માંગ મળી નથી." આનો સીધો અર્થ એ છે કે, હાલમાં યુનિયનો તરફથી આટલા મોટા વધારા માટે કોઈ સત્તાવાર દબાણ નથી.
શું સરકારે આ અંગે વિશ્લેષણ કર્યું?
સાંસદે એ પણ પૂછ્યું કે, શું EPFOએ 10% વ્યાજ દરની શક્યતા તપાસવા માટે કોઈ નાણાકીય વિશ્લેષણ કર્યું છે? પરંતુ, સરકારે આવા કોઈ અભ્યાસનો સંકેત આપ્યો નથી. તેના બદલે સરકારે જણાવ્યું કે, EPF વ્યાજ દરો ખરેખર કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે.
રોકાણની કમાણી: EPFO દ્વારા જાહેર કરાયેલ વ્યાજ દર પ્રોવિડન્ટ ફંડની રકમના રોકાણમાંથી થતી વાસ્તવિક આવક પર આધારિત હોય છે.
નિશ્ચિત પ્રક્રિયા: EPF દરો મનસ્વી રીતે નક્કી કરવામાં આવતા નથી. તે ફંડના રોકાણ પર મળતા વળતર (Returns) પર નિર્ભર કરે છે.
નાણાકીય મર્યાદા: EPFO તેની કમાણી કરતા વધુ વ્યાજ આપી શકતું નથી. પૂરતા વળતર વિના 10% વ્યાજ આપવાથી ફંડની નાણાકીય સ્થિતિ પર ભારે દબાણ આવી શકે છે.
નોંધનીય છે કે, 3 માર્ચના રોજ જ EPFOએ વર્ષ 2025-26 માટે EPF થાપણો પર વ્યાજ દર 8.25% નક્કી કર્યો છે, જે સતત બીજા વર્ષે સમાન રાખવામાં આવ્યો છે.
