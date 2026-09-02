/SBI ગ્રાહકો માટે મહત્વના સમાચાર ! આ દિવસે બંધ રહેશે UPI સર્વિસ, નહીં થાય ટ્રાન્ઝેક્શન

SBI UPI Service : જો તમે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના ગ્રાહક છો અને ટ્રાન્ઝેક્શન માટે UPIનો ઉપયોગ કરો છો, તો બેંકે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ શેર કરી છે. બેંકે જાહેરાત કરી છે કે 4 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ UPI સેવાઓ થોડા સમય માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં, એટલે કે તમે તે સમય દરમિયાન કોઈપણ ચુકવણી કરી શકશો નહીં.
બેંકે જણાવ્યું હતું કે 4 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ગ્રાહકો થોડા સમય માટે UPI સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં. મેઇન્ટેનન્સ એકટીવીટીના કારણે સેવા અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવશે. બેંકે આ માહિતી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે.
SBIએ તેના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર જાહેરાત કરી છે કે તેની UPI સેવાઓ 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ 12:15 AMથી 1:00 AM સુધી એટલે કે 45 મિનિટ સુધી અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત રહેશે. બેંકે જણાવ્યું છે કે આ વિક્ષેપ મેઇન્ટેનન્સ એકટીવીટીનો એક ભાગ છે અને ગ્રાહકોને ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરતી વખતે આ સમય ધ્યાનમાં રાખવાની સલાહ આપી છે.
Due to scheduled maintenance activity, SBI UPI services will be temporarily unavailable from 00:15 hrs to 01:00 hrs on 04.09.2026 (IST). The activity may, however, be completed early. Customers may continue to use UPI Lite Services for uninterrupted service. We regret the…
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 2, 2026
ઈમરજન્સીના કિસ્સામાં કયા વિકલ્પો છે ?
જો આ સમય દરમિયાન કોઈ ઈમરજન્સી ઊભી થાય તો આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે SBIએ કામચલાઉ આઉટેજ દરમિયાન ગ્રાહકો માટે વિકલ્પ તરીકે 'UPI Lite' ઓફર કરી છે. UPI Liteને ઓછા મૂલ્યના વ્યવહારો માટે UPI PINની જરૂર નથી. SBIએ UPI Lite માટે ₹1,000ની ટ્રાન્ઝેક્શન મર્યાદા નક્કી કરી છે, જેમાં મહત્તમ વોલેટ બેલેન્સ ₹5,000 છે.
SBI UPI ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ
SBIએ UPI ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ચોક્કસ મર્યાદા સ્થાપિત કરી છે. બેંક દરરોજ 20 વ્યક્તિઓ (P2P) સાથે ટ્રાન્ઝેક્શનને મંજૂરી આપે છે, જ્યારે વ્યક્તિ-થી-વેપારી (P2M) ટ્રાન્ઝેક્શન લાગુ દૈનિક UPI ટ્રાન્ઝેક્શન મૂલ્ય મર્યાદાને આધીન છે. UPI માટે પ્રમાણભૂત ટ્રાન્ઝેક્શન મર્યાદા ₹1 લાખ છે. વધુમાં P2P અને P2M ટ્રાન્ઝેક્શન માટે સંયુક્ત દૈનિક મર્યાદા ₹1 લાખ નક્કી કરવામાં આવી છે.
પસંદગીના વેપારીઓ માટે આ મર્યાદા વધારે છે. વીમા અને મૂડી બજારો સંબંધિત ટ્રાન્ઝેક્શન ₹2 લાખ સુધી જઈ શકે છે, જ્યારે IPO (ASBA), રિટેલ ડાયરેક્ટ સ્કીમ (RDS), કર ચૂકવણી અને હોસ્પિટલો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને લગતા ટ્રાન્ઝેક્શન માટે મર્યાદા ₹5 લાખ સુધી વધી શકે છે. SBI ભારત-સિંગાપોર UPI કોરિડોર દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફરને પણ સમર્થન આપે છે, જે 1,000 સિંગાપોર ડોલર સુધીના ટ્રાન્ઝેક્શનને મંજૂરી આપે છે.