ભાડૂઆત માટે મહત્ત્વના સમાચાર! આ કામ નહીં કરો તો થશે મોટું નુકસાન, જાણી લો નવો નિયમ નહીંતર પસ્તાશો
TDS on Rent: વર્ષ 2026થી 50,000 રૂપિયાથી વધુ માસિક ભાડું ચૂકવતા ભાડૂતો માટે વાર્ષિક ભાડા પર 2% TDS કાપવો ફરજિયાત છે. આ TDS સામાન્ય રીતે માર્ચ મહિનાના પેમેન્ટમાંથી કાપવામાં આવે છે અને 30 એપ્રિલ સુધીમાં સરકારમાં જમા કરાવવાનો હોય છે. જો ભાડૂત આ નિયમનું પાલન ન કરે, તો તેમના પર પેનલ્ટી, વ્યાજ અને ઇન્કમ ટેક્સની તપાસનો ખતરો વધી જાય છે.
- 2026થી ભાડુઆત માટે એક મહત્વપૂર્ણ ટેક્સ નિયમ લાગુ થઈ ચૂક્યો છે
- દર મહિને ₹50,000થી વધુ ભાડું ચૂકવતા લોકો માટે TDS કાપવો ફરજિયાત
- હવે ટેક્સ કાપવાની જવાબદારી તમારી, જાણો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા
Trending Photos
TDS on Rent: જો તમે દર મહિને 50,000 રૂપિયાથી વધુ ભાડું ચૂકવો છો, તો 2026થી તમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ ટેક્સ નિયમ લાગુ થઈ ચૂક્યો છે અને તેને અવગણવો અથવા નજરઅંદાજ કરવો ભારે પડી શકે છે. જી હા... કારણ કે હવે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની કલમ 194-IB (Section 194-IB of Income Tax Act) હેઠળ હવે ભાડૂઆત (tenant)ને જ TDS કાપવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. મૂંઝાઈ ગયા ને? હવે તમે વિચારતા હશો કે, ભાડૂઆત પોતે કેવી રીતે TDS કાપશે? તો ચાલો તેને સરળ ભાષામાં સમજીએ.
શું છે નવો નિયમ?
નવા નિયમ અનુસાર, જો તમારું માસિક ભાડું 50,000 રૂપિયાથી વધુ છે, તો તમારે આખા વર્ષના ભાડા પર 2% TDS કાપવો પડશે. ખાસ વાત એ છે કે, આ TDS સામાન્ય રીતે માર્ચ મહિનાના ભાડામાંથી એકસાથે કાપવામાં આવે છે અને સરકારમાં જમા કરાવવાનો હોય છે.
ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ
ધારો કે તમે બેંગલુરુમાં દર મહિને 75,000 રૂપિયાનું ભાડું ચૂકવો છો, જેનું વાર્ષિક કુલ ભાડું 9,00,000 રૂપિયા થાય છે. હવે તમારે આના 2% એટલે કે 18,000 રૂપિયા TDS તરીકે કાપવા પડશે. જો આ આખી રકમ માર્ચમાં એકસાથે કાપવામાં આવે, તો ભાડું આપવામાં તમારું બજેટ ખોરવાઈ શકે છે. તેથી, તમારે જાન્યુઆરીથી જ થોડા-થોડા રૂપિયા અલગ રાખવા જોઈએ, જેથી માર્ચમાં કોઈ ટેન્શન ન રહે.
સમયસર TDS કાપવો કેમ જરૂરી છે?
જો તમે આ TDS નહીં કાપો, તો મુશ્કેલી મકાનમાલિકની નહીં પણ તમારી હશે. આવું ન કરવા પર તમે ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગની નજરમાં 'ડિફોલ્ટર' બની શકો છો અને તમારા પર પેનલ્ટી તથા વ્યાજ લાગી શકે છે.
TDS કાપ્યા પછી શું કરવાનું રહેશે?
માર્ચમાં TDS કાપ્યા બાદ 30 દિવસની અંદર (30 એપ્રિલ સુધીમાં) તેને જમા કરાવવાનું રહેશે. તેની સાથે Form 26QC ભરવું ફરજિયાત છે. ત્યારબાદ તમારે મકાનમાલિકને Form 16C આપવાનું રહેશે.
પગારદાર લોકો માટે શું છે ચેલેન્જ?
મોટાભાગના નોકરિયાત લોકો માટે સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે, આખા વર્ષનો TDS એકસાથે એડજસ્ટ કરવો પડે છે. તેથી સારું છે કે, અગાઉથી પ્લાનિંગ કરો અને મકાનમાલિકને આ અંગે પહેલાથી જ જાણ કરી દો. આ ઉપરાંત માર્ચમાં આર્થિક દબાણથી બચવા માટે બચત રાખો.
જો તમે પણ 50,000 રૂપિયાથી વધુ ભાડું આપો છો, તો છેલ્લી ઘડીની રાહ ન જુઓ. દર મહિને થોડા રૂપિયા અલગ રાખો જેથી માર્ચમાં મોટો ફટકો ન પડે. આ નાનકડો નિયમ તમને મોટી મુસીબતમાંથી બચાવી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે