2021માં કર્મચારીઓના DAમાં સીધો થયો હતો 11%નો વધારો, હવે વધારાને લઈને આવ્યા આ મોટા સમાચાર!

2021માં કર્મચારીઓના DAમાં સીધો થયો હતો 11%નો વધારો, હવે વધારાને લઈને આવ્યા આ મોટા સમાચાર!

DA Hike latest updates: 7મા પગાર પંચ દરમિયાન સૌથી મોટો વધારો વર્ષ 2021માં 11%નો રહ્યો હતો, જ્યારે કોરોના બાદ રોકાયેલું DA એકસાથે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. હવે, જાન્યુઆરી 2026માં મોંઘવારી ભથ્થું (Dearness Allowance) 60% સુધી પહોંચી ગયું છે, જે જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ કરવામાં આવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 03, 2026, 05:40 PM IST
  • કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 60%એ પહોંચ્યું
  • 2021ના 11% ના રેકોર્ડ વધારા બાદ હવે DA 60% ને પાર
  • DA વધારા બાદ 1.15 કરોડ કર્મચારી અને પેન્શનરને થશે ફાયદો

DA Hike Latest Updates: મોંઘવારી ભથ્થું (DA)એ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરના પગારનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય વધતી જતી મોંઘવારીની અસરને ઓછી કરવાનો છે. હાલમાં જ સરકારે DA 58%થી વધારીને 60% કર્યું છે, જે જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ ગણાશે. આ વધારો ભલે 2%નો હોય, પરંતુ તેની અસર અંદાજે 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનધારકો પર પડશે. ખાસ વાત એ છે કે, 7મા પગાર પંચ હેઠળ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો DA વધારો વર્ષ 2021માં થયો હતો, જ્યારે એકસાથે 11%નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે કોરોના મહામારીને કારણે રોકાયેલા DAને એકસાથે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી કર્મચારીઓને મોટો ફાયદો થયો હતો.

DA કેવી રીતે નક્કી થાય છે?
DA વર્ષમાં બે વાર સુધારો કરવામાં આવે છે. જાન્યુઆરી અને જુલાઈના આધારે તેની જાહેરાત સામાન્ય રીતે માર્ચ અને ઓક્ટોબરમાં થાય છે. તે AICPI (All India Consumer Price Index)ના આંકડાઓ પર આધારિત હોય છે, જે દેશમાં મોંઘવારીની સ્થિતિ દર્શાવે છે. જ્યારે મોંઘવારી વધે છે, ત્યારે તે જ પ્રમાણમાં DA પણ વધારવામાં આવે છે, જેથી કર્મચારીઓની ખરીદશક્તિ જળવાઈ રહે.

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોનો ટ્રેન્ડ
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં DA (મોંઘવારી ભથ્થા)માં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. 2020માં કોરોનાને કારણે DA વધારા પર કામચલાઉ રોક લગાવવામાં આવી હતી, પરંતુ 2021માં તેને ફરી શરૂ કરીને એકસાથે 11%નો રેકોર્ડ વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ 2022, 2023, 2024 અને 2025માં પણ 3%થી 4%ની વચ્ચે નિયમિત વધારો થતો રહ્યો. હવે 2026માં 2% ના વધારા સાથે DA 60% ના સ્તર પર પહોંચી ગયું છે, જે અત્યાર સુધીના સર્વોચ્ચ સ્તરોમાંથી એક છે.

લાગુ થયેલ તારીખ DA (%) વધારો (%) ઓડર ઈશ્યુ તારીખ
જાન્યુઆરી 2021 17%  - જુલાઈ 2021
જુલાઈ 2021 28% +11% ઓક્ટોબર 2021
જાન્યુઆરી 2022 34% +3% માર્ચ 2022
જુલાઈ 2022 38% +4% સપ્ટેમ્બર 2022
જાન્યુઆરી 2023 42% +4% એપ્રિલ 2023
જુલાઈ 2023 46% +4% ઓક્ટોબર 2023
જાન્યુઆરી 2024 50% +4% માર્ચ 2024
જુલાઈ 2024 53% +3% ઓક્ટોબર 2024
જાન્યુઆરી 2025 55% +2% માર્ચ 2025
જુલાઈ 2025 58% +3% ઓક્ટોબર 2025
જાન્યુઆરી 2026 60% +2% એપ્રિલ 2026

નોંધનીય છે કે, DA સંપૂર્ણપણે ટેક્સેબલ (કરપાત્ર) હોય છે અને તે કર્મચારીના CTC (Cost to Company)નો ભાગ હોય છે. DA દર મહિને પગાર સાથે આપવામાં આવે છે. આ રકમ કર્મચારીના લોકેશન અનુસાર પણ થોડી અલગ હોઈ શકે છે, કારણ કે શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મોંઘવારીનું સ્તર અલગ-અલગ હોય છે.

આવનારા સમયમાં 8મા પગાર પંચના ગઠન સાથે DA, પગાર અને અન્ય ભથ્થામાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. હાલમાં DAમાં થઈ રહેલો સતત વધારો દર્શાવે છે કે, સરકાર કર્મચારીઓને મોંઘવારીથી રાહત આપવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. જો કે, ભવિષ્યમાં વધારાની ગતિ આર્થિક પરિસ્થિતિઓ પર નિર્ભર રહેશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

