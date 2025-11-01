Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

સોનું મોંઘુ છે, ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં ગોલ્ડ લોન લેવી કે પર્સનલ લોન? કયો ઓપ્શન છે વધુ યોગ્ય ? જાણો

Loan Rule: કોઈપણ વ્યક્તિને ગમે ત્યારે ઈમરજન્સી આવી શકે છે. જ્યારે તેને પૈસાની જરૂર હોય, ત્યારે ફક્ત બે જ વિકલ્પો હોય છે: ગોલ્ડ લોન અથવા પર્સનલ લોન. ગોલ્ડ લોન સોના અથવા ઘરેણાંને કોલેટરલ કરીને મેળવવામાં આવે છે. પગારના આધારે પર્સનલ લોન મળે છે. સોનું મોંઘું છે, તેથી ઈમરજન્સીના સમયમાં બંને વિકલ્પો સારા છે. પરંતુ ચાલો જોઈએ કે તમારા માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:07 PM IST

Trending Photos

સોનું મોંઘુ છે, ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં ગોલ્ડ લોન લેવી કે પર્સનલ લોન? કયો ઓપ્શન છે વધુ યોગ્ય ? જાણો

Loan Rule: ગોલ્ડ લોન સામાન્ય રીતે પર્સનલ લોન કરતાં સસ્તી હોય છે કારણ કે તમારા ઘરેણાં બેંક પાસે રાખેલા હોય છે. બેંકનું જોખમ ઓછું હોય છે, તેથી વ્યાજ દર પણ ઓછો હોય છે. પર્સનલ લોન માટે કોઈ કોલેટરલની જરૂર હોતી નથી, જે ફક્ત તમારા ક્રેડિટ સ્કોર, પગાર અને કંપની પર આધાર રાખે છે. આ જ કારણ છે કે વ્યાજ દર વધારે છે.

લોન પણ ઝડપથી મંજૂર થાય છે

Add Zee News as a Preferred Source

ગોલ્ડ લોન પર વ્યાજ દર 7થી 12 ટકા સુધીનો હોય છે, જ્યારે પર્સનલ લોન પર વ્યાજ દર 10થી 20 ટકા સુધીનો હોય છે. જો તમને ઝડપથી પૈસાની જરૂર હોય, તો ઝડપ મહત્વની છે. ગોલ્ડ લોનની વ્યવસ્થા ઝડપથી કરવામાં આવે છે. ગોલ્ડ અને આઈડી પ્રૂફ આપો, તમારા ઘરેણાંનું મૂલ્યાંકન કરાવો અને તમારું કેવાયસી પૂર્ણ કરો. પૈસા તરત જ આપવામાં આવે છે. પર્સનલ લોન પણ ઝડપથી મંજૂર થાય છે, પરંતુ CIBIL વેરિફિકેશનમાં સમય લાગે છે.

કિંમતી ઘરેણાં પાછા મળશે નહીં

ગોલ્ડ લોન લેવામાં નોંધપાત્ર જોખમ રહેલું છે. બેંકની ઘરેણાંની સુરક્ષા. જો તમે EMI ચૂકી જાઓ છો, તો બેંક તેની હરાજી કરશે, જેનાથી તમને કિંમતી ઘરેણાં પાછા મળશે નહીં. બેંકને ફાયદો થશે, જ્યારે તમને નુકસાન થશે. તેથી, હંમેશા સમયસર ચુકવણી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.

CIBIL ખરાબ થશે

તમારા ઘરેણાં પર્સનલ લોન દ્વારા સુરક્ષિત છે. જો કે, જો તમે ચૂકવણી કરવામાં નિષ્ફળ જાઓ છો, તો તમારી પ્રતિષ્ઠા અને CIBIL ખરાબ થશે. EMI ચૂકવવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે દંડ અને તમારા CIBIL સ્કોરમાં ઘટાડો થશે. વધુ લોન ચુકવણી મુશ્કેલ બનશે, અને તમારી પ્રતિષ્ઠા દાવ પર લાગશે. તમારા ક્રેડિટ હિસ્ટ્રીને પણ નુકસાન થશે.

ઝડપથી ચૂકવવી જોઈએ

ગોલ્ડ જ્વેલરી લોન ટૂંકા ગાળાની હોય છે, જે થોડા મહિનાથી ત્રણ વર્ષ સુધીની હોય છે. તે ઝડપથી ચૂકવવી જોઈએ. પર્સનલ લોન લાંબા ગાળાની હોય છે, જે પાંચથી છ વર્ષ સુધીની હોય છે. ઓછી EMI વધુ અનુકૂળ ચુકવણી માટે પરવાનગી આપે છે.

ગોલ્ડ લોનનો વ્યાજ દર ઓછો

લોન પસંદ કરતી વખતે, તમારી જરૂરિયાતો અને ચુકવણી વિકલ્પો ધ્યાનમાં લો. ત્રણ મહિનામાં થોડી રકમ ચૂકવી શકાય છે. ગોલ્ડ લોનનો વ્યાજ દર ઓછો હોય છે, જેના કારણે તેને ચૂકવવાનું સરળ બને છે. પાંચ વર્ષમાં ધીમે ધીમે મોટી રકમ ચૂકવી શકાય છે.

સહી કરતા પહેલા નિયમો અને શરતો સમજો

પર્સનલ લોન કે ગોલ્ડ લોન લેતા પહેલા, વ્યાજ દરો ધ્યાનમાં લો. પર્સનલ લોન પ્રોસેસિંગ ફી, વીમો અને પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જનું સંશોધન કરો. ગોલ્ડ લોન લેતા પહેલા, ઘરેણાં ક્યાં સ્ટોરેજ છે તે ધ્યાનમાં લો. હરાજી પહેલાં તમને નોટિસ મળશે કે નહીં. સહી કરતા પહેલા દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. સહી કરતા પહેલા નિયમો અને શરતો સમજો.

Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gold Loan Interest Rategold loanPersonal LoanGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujaratigold loan vs personal loanGold Loan interest ratepersonal loan interest rate

Trending news