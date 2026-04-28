વિધાનસભા ચૂંટણી અંતિમ તબક્કામાં, શું હવે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે? સરકારે આપ્યું મોટું નિવેદન
Petrol Diesel Price: તાજેતરમાં, કેટલાક મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે કેન્દ્ર સરકાર પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. ત્યારે સરકારે તેના પર પોતાનો જવાબ રજુ કર્યો છે, જાણો સરકારે પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ વધારા પર શું કહ્યું.
Petrol Diesel Price: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના અંતિમ તબક્કા માટે મતદાન 29 એપ્રિલ, બુધવારના રોજ થવાનું છે. ચૂંટણી પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થવાની આશંકા છે. જો કે, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અંગેના તમામ મીડિયા અહેવાલોને રદિયો આપતા, સરકારે ફરી એકવાર જણાવ્યું છે કે આ સમયે છૂટક ઇંધણના ભાવમાં વધારો કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી.
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આ સમયે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફેરફાર કરવાની કોઈ યોજના નથી. શર્માએ કહ્યું કે, એલપીજી, પેટ્રોલ અને ડીઝલ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે અને ભાવમાં વધારો થયો નથી, તેથી ગભરાશો નહીં. આ પહેલીવાર નથી જ્યારે સરકારે ઇંધણના ભાવ વધારા અંગે સ્પષ્ટતા જાહેર કરી હોય. ભૂતકાળમાં અનેક વખત આવી જ સ્પષ્ટતા જારી કરવામાં આવી છે.
આયાત પર અસર પડી
સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયાઈ કટોકટીએ ક્રૂડ ઓઇલ, LPG અને PNGની આયાત પર અસર કરી છે, પરંતુ સરકારે સ્થાનિક ગ્રાહકો માટે વિક્ષેપો ઘટાડવા માટે પગલાં લીધા છે. આ પ્રયાસના ભાગ રૂપે, સ્થાનિક LPG અને PNG ગ્રાહકો તેમજ CNG પરિવહન માટે 100% પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે વાણિજ્યિક LPG પુરવઠો લગભગ 70% પર પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં હોસ્પિટલો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે.
ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, સ્ટીલ, બીજ અને કૃષિ જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોને પણ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. સુજાતા શર્માએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે સ્થળાંતરિત કામદારો માટે 5 કિલોગ્રામ (FTL) સિલિન્ડરનો પુરવઠો લગભગ બમણો થઈ ગયો છે.
ચૂંટણીઓ સમાપ્ત થશે
તાજેતરમાં, કેટલાક મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કેન્દ્ર સરકાર પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. એક અહેવાલમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે પશ્ચિમ બંગાળ જેવા રાજ્યોમાં 29 એપ્રિલે મતદાન પૂર્ણ થયા પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થઈ શકે છે. અહેવાલમાં પ્રતિ લિટર 25થી 28 રૂપિયાનો વધારો થવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો, એવું માનવામાં આવે છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 120 ડોલર પ્રતિ બેરલની આસપાસ છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેલના ભાવમાં વધારો થવા છતાં, ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ યથાવત રહ્યા છે, અને રાજ્ય માલિકીની તેલ કંપનીઓ તેની અસરનો ભોગ બની રહી છે. જો કે, વિશ્લેષકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે સરકારી સમર્થન વિના તેલ કંપનીઓ ક્યાં સુધી સ્થિર ભાવ જાળવી શકશે.
