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આ સરકારી યોજનામાં દર મહિને મળશે 20,500 રૂપિયા સુધીનું વ્યાજ, કોણ કરી શકે છે રોકાણ, જાણો

Savings Scheme: આ સરકારી યોજના હાલમાં 8.2 ટકા વ્યાજ દર આપે છે. કોઈપણ વરિષ્ઠ નાગરિક આ યોજનામાં રોકાણ કરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 28, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:56 PM IST
આ સરકારી યોજનામાં દર મહિને મળશે 20,500 રૂપિયા સુધીનું વ્યાજ, કોણ કરી શકે છે રોકાણ, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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