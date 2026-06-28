/આ સરકારી યોજનામાં દર મહિને મળશે 20,500 રૂપિયા સુધીનું વ્યાજ, કોણ કરી શકે છે રોકાણ, જાણો

Savings Scheme: જો તમે નિવૃત્ત થયા છો અને સ્થિર, સુરક્ષિત અને નિશ્ચિત માસિક આવક ઇચ્છતા હો, તો સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ સ્કીમ તમારા માટે છે. આ સ્કીમ સિનિયર સિટીઝનમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. શેરબજારની વર્તમાન સ્થિતિને જોતાં, આ સરકારી યોજનાઓ રોકાણ માટે સારો વિકલ્પ બની શકે છે. સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ સ્કીમ 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે છે. તે નિયમિત આવક પૂરી પાડે છે.
સિનિયર સિટીઝન સ્કીમમાં 8.2% વ્યાજ
સરકારે એપ્રિલથી જૂન 2026ના ત્રિમાસિક ગાળા માટે સિનિયર સિટીઝન સ્કીમ પર 8.2 ટકા વ્યાજ દર નક્કી કર્યો છે. આ યોજનાની ત્રિમાસિક સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. આગામી ત્રિમાસિક ગાળાના વ્યાજ દર 30 જૂન અથવા 1 જુલાઈના રોજ જાહેર થઈ શકે છે. આ યોજના પાંચ વર્ષમાં પરિપક્વ થાય છે અને તેને ત્રણ વર્ષ માટે લંબાવી શકાય છે. આ યોજનાની ખાસ વાત એ છે કે દર ત્રિમાસિક ગાળામાં વ્યાજ દર જમા થાય છે. આમ, નિવૃત્ત કર્મચારીઓને તેમના દૈનિક ખર્ચ માટે નોંધપાત્ર રકમ મળે છે.
કયા સંજોગોમાં તમને દર મહિને 20,500 રૂપિયા મળશે?
કોઈપણ નિવૃત્ત વ્યક્તિ આ યોજનામાં મહત્તમ 30 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરી શકે છે. હાલમાં, આ યોજના 8.2 ટકા વ્યાજ દર આપે છે. આમ, 30 લાખ રૂપિયાના વાર્ષિક રોકાણ પર 2.46 લાખ રૂપિયા વ્યાજ દર મળશે. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારોને દર ક્વાર્ટરમાં 61,500 રૂપિયા અને દર મહિને 20,500 રૂપિયા મળશે.
જો કોઈ વ્યક્તિ 15 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે, તો તેમને વાર્ષિક 1.23 લાખ રૂપિયા વ્યાજ દર મળશે. રોકાણકારોને દર ક્વાર્ટરમાં 30,750 રૂપિયા વ્યાજ દર મળશે.
પતિ અને પત્ની કરી શકે છે રોકાણ
આ યોજનાની એક ખાસ વિશેષતા એ છે કે એક જ પાન કાર્ડ પર 30 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરી શકાય છે. પરિણામે, પતિ અને પત્ની કુલ 60 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરી શકે છે. 8.2 ટકાના વાર્ષિક વ્યાજ દરે, આ રોકાણ એક વર્ષમાં 492,000 રૂપિયાનું સંયુક્ત વ્યાજ ઉત્પન્ન કરશે. આનો અર્થ એ છે કે તેમને દર મહિને 41000 રૂપિયા વ્યાજ મળશે.
કર કપાત
આ યોજના કલમ 80C હેઠળ આવકવેરા કપાતની પણ મંજૂરી આપે છે. જો કે, આ લાભ ફક્ત જૂના કર વ્યવસ્થા હેઠળ જ ઉપલબ્ધ છે. આ યોજના હેઠળ મળેલા વ્યાજ પર રોકાણકારોને ટેક્સ લાગશે.