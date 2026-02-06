Ayushman Card દ્વારા કઈ હોસ્પિટલોમાં મફત સારવાર કરાવી શકો છો? આ રીતે ચેક કરો તમારા રાજ્ય અને જિલ્લાની યાદી
Ayushman Bharat Hospitals Check: આયુષ્માન ભારત યોજના (PMJAY) હેઠળ તમે દેશભરની હજારો સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં 5 લાખ સુધીની મફત સારવાર મેળવી શકો છો. ચાલો આપણે સમજાવીએ કે તમે તમારા આયુષ્માન કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને સારવાર મેળવી શકો તેવી હોસ્પિટલોની યાદી કેવી રીતે જાણી શકાય છે.
Ayushman Bharat Hospitals Check: આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ લાખો લોકો મફત સારવાર મેળવી રહ્યા છે. આ યોજના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ છે. આ યોજના હેઠળ પાત્ર વ્યક્તિઓને વાર્ષિક 5 લાખ સુધીની મફત સારવાર મળે છે. જોકે, ક્યારેક લોકોને ખબર હોતી નથી કે કઈ હોસ્પિટલો આ યોજના સાથે જોડાયેલી છે અને તેઓ તેનો લાભ ક્યાંથી મેળવી શકે છે. પરિણામે, તેઓ ખોટી હોસ્પિટલોમાં જાય છે, જ્યાં તેમને સારવાર પર ઘણા પૈસા ખર્ચવા પડે છે. તેથી, અગાઉથી શોધી કાઢવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તમારી નજીકની હોસ્પિટલ આયુષ્માન યોજનામાં સામેલ છે કે નહીં. ચાલો જાણીએ કે આ કેવી રીતે કરી શકાય..
ઓનલાઈન હોસ્પિટલની યાદી કેવી રીતે તપાસવી?
- તમે સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા તમારા મોબાઇલ ફોન પરથી 2 મિનિટમાં યાદી જોઈ શકો છો.
- સૌપ્રથમ, hospitals.pmjay.gov.in પર ક્લિક કરો.
- તમારું રાજ્ય પસંદ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, ઉત્તર પ્રદેશ. તમારો જિલ્લો પસંદ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, ગાઝિયાબાદ.
- તમારા હોસ્પિટલનો પ્રકાર પસંદ કરો. તમે 'Public' અથવા 'Private' પસંદ કરી શકો છો, અથવા ‘All’ રહેવા દો.
- જો તમે હૃદય રોગ અથવા કેન્સર જેવી ચોક્કસ હોસ્પિટલ શોધી રહ્યા છો, તો તેને પસંદ કરો; અન્યથા, તેને ખાલી છોડી દો.
- સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કોડ દાખલ કરો અને Search બટન પર ક્લિક કરો.
- તમને હોસ્પિટલનું નામ, સરનામું, ફોન નંબર અને ત્યાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓની સંપૂર્ણ યાદી રજૂ કરવામાં આવશે.
આ રીતે પણ કરી શકો છો...
Ayushman App: ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ‘Ayushman App’ ડાઉનલોડ કરો. તે સીધું ‘Find Hospital’ વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે.
હેલ્પલાઇન નંબર: તમારી નજીકની હોસ્પિટલ શોધવા માટે તમે 14555 અથવા 1800-111-565 પર પણ કૉલ કરી શકો છો.
Google Maps: મેપ્સ પર જાઓ અને PMJAY હોસ્પિટલ્સ near me લખો, અને તમને સીધું સ્થાન પ્રાપ્ત થશે.
હોસ્પિટલમાં જતા પહેલા તમારું આયુષ્માન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ તમારી સાથે લઈ જવાનું ભૂલશો નહીં. દરેક હોસ્પિટલમાં એક આયુષ્માન મિત્ર હેલ્પ ડેસ્ક હોય છે જે તમને પ્રવેશ પ્રક્રિયા અને મફત સારવારમાં મદદ કરશે.
હોસ્પિટલ વિશે અગાઉથી જાણવું શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
જો તમે અગાઉથી તપાસ નહીં કરો કે હોસ્પિટલ પેનલમાં છે કે નહીં, તો તમને કેશલેસ સારવાર મળશે નહીં, તમારે તમારા પોતાના પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે, અને તમારી સારવારમાં વિલંબ અથવા જટિલતા આવી શકે છે. તેથી, અગાઉથી તપાસ કરવાથી તમારા પૈસા અને સમય બંને બચશે અને બિનજરૂરી મુશ્કેલીઓ ટાળવામાં મદદ મળશે.
