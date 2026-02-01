બજેટ 2026 બાદ હવે જૂની ટેક્સ રિઝીમ સારી કે નવી? જાણો ક્યાં થશે મોટી બચત, સમજો
Income Tax 2026: કેન્દ્રીય બજેટ 2026થી સામાન્ય ટેક્સપેયર્સને ઘણી અપેક્ષા હતી કે આ વખતે ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબ, સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન અથવા ટેક્સ રેટમાં કોઈ રાહત મળશે, પરંતુ એવું થયું નહીં.
નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે જૂની અને નવી બન્ને ટેક્સ રિઝીમ પહેલા જેવી જ રહેશે. એટલે કે, ટેક્સપેયર્સને ફરી એકવાર પોતે જ નક્કી કરવું પડશે કે તેમના માટે કઈ ટેક્સ સિસ્ટમ વધુ ફાયદાકારક છે.
સરકાર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી નવી ટેક્સ રિઝીમને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે, જેમાં ટેક્સના દર ઓછા છે, પરંતુ મોટાભાગની છૂટ અને કપાત (Deductions) મળતું નથી. આ જ કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો નવી રિઝીમમાં શિફ્ટ થઈ ગયા છે, જ્યારે ઘણા ટેક્સપેયર્સ હજુ પણ જૂની સિસ્ટમને વધુ સારી માને છે. બજેટ 2026 પછી આ નિર્ણય લેવો વધુ મહત્ત્વનો બની ગયો છે કે, ક્યા ઈનકમ લેવલ અને કઈ કપાત સાથે કયો વિકલ્પ યોગ્ય રહેશે.
કોઈ કપાત વગર
જો કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પણ ટેક્સ છૂટ કે ડિડક્શન મળતું નથી, તો લગભગ દરેક ઈનકમ લેવલ પર નવી ટેક્સ રિઝીમ વધુ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. 6 લાખથી 12 લાખ રૂપિયા સુધીની ઈનકમ પર જૂની રિઝીમમાં ટેક્સ ભરવો પડે છે, જ્યારે નવી રિઝીમમાં ટેક્સ કાં તો શૂન્ય રહે છે અથવા ઘણો ઓછો હોય છે. ત્યાં સુધી કે, 13-15 લાખની ઈનકમ પર પણ નવી ટેક્સ રિઝીમ હજારો રૂપિયાની બચત કરાવે છે.
જ્યારે, જો તમે સેક્શન 80C (નવા ટેક્સ કાયદામાં સેક્શન 123) હેઠળ PPF, LIC, ELSS કે PF જેવી યોજનાઓમાં રોકાણ કરો છો, તો પણ ઘણા કિસ્સાઓમાં નવી ટેક્સ રિઝીમનો ફાયદો જળવાઈ રહે છે. જો કે, જેમ-જેમ આવક 13-15 લાખને વટાવે છે, તેમ બન્ને રિઝીમ વચ્ચેનો તફાવત ઘટવા લાગે છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ નવી સિસ્ટમમાં ટેક્સનો બોજ પ્રમાણમાં ઓછો રહે છે.
જૂની રિઝીમ અને નવી રિઝીમમાં તફાવત
જો ટેક્સપેયરને 80Cની સાથે-સાથે 80D (હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ)ની છૂટ મળે છે, તો પણ 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર નવી ટેક્સ રિઝીમનો ફાયદો સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. જો કે, 13 લાખ પછીના મામલામાં જૂની રિઝીમ અને નવી રિઝીમના ટેક્સમાં તફાવત ઘટી જાય છે, પરંતુ ગણતરી કરવા પર નવો વિકલ્પ હજુ પણ આકર્ષક લાગે છે.
પરંતુ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ હોમ લોનના વ્યાજ પર સેક્શન 24(b) હેઠળ મોટી છૂટ મેળવે છે. આવા મામલામાં, ખાસ કરીને 13-15 લાખ રૂપિયાથી વધુ ઈનકમ ધરાવનારાઓ માટે જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થા વધુ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. 20 લાખ, 25 લાખ કે 30 લાખની ઈનકમ પર જૂની ટેક્સ સિસ્ટમમાં કુલ ટેક્સ બચત એક લાખ રૂપિયાથી પણ વધુ હોઈ શકે છે.
તમારા માટે કઈ ફાયદાકારક છે
કુલ મળીને બજેટ 2026એ ટેક્સપેયર્સને કોઈ સીધી રાહત આપી નથી, પરંતુ એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે એક જ ટેક્સ સિસ્ટમ દરેક માટે યોગ્ય નથી. જો તમારી ઈનકમ પગાર પર આધારિત છે અને તમે વધુ રોકાણ કે હોમ લોનની છૂટ લેતા નથી, તો નવી ટેક્સ રિઝીમ બેસ્ટ છે. પરંતુ, જો તમે 80C, 80D અને હોમ લોન જેવી મોટી કપાતનો લાભ લો છો, તો જૂની ટેક્સ રિઝીમમાં રહેવું વધુ સમજદારીભર્યું હોઈ શકે છે. ટેક્સ પસંદ કરતા પહેલા સંપૂર્ણ ઈનકમ અને ડિડક્શનની ગણતરી કરવી હવે પહેલાથી વધારે જરૂરી થઈ ગઈ છે.
