Income Tax Act 2025: 1 એપ્રિલથી નવો ટેક્સ કાયદો થશે લાગૂ, જાણો તમારા પર શું થશે અસર
New Income Tax Act: 1 એપ્રિલથી દેશમાં નવો આવકવેરા કાયદો લાગૂ થવાનો છે. આવકવેરા એક્સ 2025, 64 વર્ષ જૂના ઇનકમ ટેક્સ એક્ટ 1961ની જગ્યા લેશે. સરકારનો દાવો છે કે તેમાં ટેક્સ દરમાં ફેરફાર થયો નથી, પરંતુ નિયમોને સરળ, સ્પષ્ટ અને ઓછા વિવાદવાળા બનાવવામાં આવ્યા છે.
New Income Tax Act 2025: દેશમાં આવકવેરા કરને લઈને સૌથી મોટી ફરિયાદ હંમેશા રહી છે કે આ કાયદો ખુબ જટિલ છે. સામાન્ય વ્યક્તિને સમજવવામાં મુશ્કેલી આવે છે કે તેને કયા સેક્શનમાં શું કરવું છે અને કેટલો ટેક્સ આપવો છે. આ મુશ્કેલી દૂર કરવા માટે સરકાર હવે એક નવો અને સરળ કાયદો લાવી રહી છે, જેનું નામ છે ઇનકમ ટેક્સ એક્ટ 2025. આ નવો કાયદો 1 એપ્રિલ 2026થી દેશભરમાં લાગૂ થશે અને આશરે 64 વર્ષ જૂના આવકવેરા કાયદા 1961ની જગ્યા લેશે.
ઇનકમ ટેક્સ એક્ટ 1961ને તે સમયમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા આજ જેવી ડિજિટલ અને આધુનિક નહોતી. સમયની સાથે તેમાં ઘણા સંશોધન થયા. પરિણામ તે આવ્યું કે આ કાયદો એટલો ભારે અને ગુંચવણવાળો થઈ ગયો કે ટેક્સ ભરવો તો દૂર, તેને સમજવો પણ મુશ્કેલ થઈ ગયો. નાના ટેક્સપેયર્સ, નોકરિયાતવર્ગ અને સીનિયર સિટીઝન માટે આ એક મોટી સમસ્યા બની ગયો હતો. સરકારનું માનવું છે કે હવે સમય આવી ગયો છે કે કાયદાને ફરીથી લખવામાં આવે.
ઇનકમ ટેક્સ એક્ટ 2025મા શું છે ખાસ
સરકાર પ્રમાણે નવો ટેક્સ કાયદો લગભગ 50 ટકા નાનો હશે. તેમાં ભાષાને સરળ બનાવવામાં આવી છે, જેથી સામાન્ય લોકો પણ ટેક્સ એક્સપર્ટની મદદ વગર નિયમ સમજી શકે. બિનજરૂરી સેક્શન હટાવવામાં આવ્યા છે અને ઘણી જૂની અને બેકાર ટેક્સ જોગવાઈને ખતમ કરી દેવામાં આવી છે. સરકારનો દાવો છે કે તેમાં ટેક્સને લઈને થનાર વિવાદ અને કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં ઘટાડો થશે.
ટેક્સનો દર એજ, નિયમ થયા સરળ
સૌથી મોટી રાહતની વાત છે કે ટેક્સ દરોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. એટલે કે ટેક્સ સ્લેબ તેજ રહેશે, જે પહેલા હતા. આ કાયદો રેવેન્યુ ન્યૂટ્રલ છે, એટલે કે સરકારની કમાણી પર તેની કોઈ અસર થશે નહીં. બસ એટલો ફેરફાર થશે કે હવે ટેક્સ ભરવાના નિયમ વધુ સ્પષ્ટ અને સમજવામાં સરળ હશે.
Assessment Year ની ઝંઝટ ખતમ
અત્યાર સુધી આવકવેરામાં પ્રીવિયસ ઈયર અને અસેસમેન્ટ વર્ષ જેવા મુશ્કેલ શબ્દ લોકોને ભ્રમમાં મુકતા હતા. નવા કાયદામાં તે ખતમ કરી દેવામાં આવ્યું છે. હવે માત્ર એક શબ્દ હશે ટેક્સ વર્ષ. તેમાં આઈટીઆર ભરવાની પ્રક્રિયા પણ સરળ થઈ જશે. આ સિવાય જો કોઈ ટેક્સપેયર નક્કી તારીખ બાદ પણ રિટર્ન ફાઈલ કરે છે તો તેને TDS રિફંડ મેળવવાનો અધિકાર હશે, જે પહેળા સરળ નહોતું.
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે બજેટ 026-2027માં ટેક્સ સાથે જોડાયેલા પણ ફેરફાર થશે, પછી તે પર્સનલ ટેક્સ હોય, કોર્પોરેટ ટેક્સ હોય કે HUF સાથે જોડાયેલા નિયમ, બધાને નવા આવકવેરા કાયદા 2025 હેઠળ સામેલ કરવામાં આવશે. સંસદમાં મંજૂરી મળ્યા બાદ હવે તેના નિયમ અને ટેક્સ ફોર્મ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યાં છે.
પહેલા પણ થયો હતો પ્રયાસ
આ પ્રથમવાર નથી જ્યારે ટેક્સ સિસ્ટમને નવું સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયાસ થયો છે. વર્ષ 2010મા ડાયરેક્ટ ટેક્સ કોડ લાવવાનો પ્રયાસ થયો હતો, પરંતુ તે સફળ થયો નહીં. ત્યારબાદ 2017મા એક કમિટી બનાવવામાં આવી, જેના રિપોર્ટના આધાર પર હવે નવો કાયદો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ઇનકમ ટેક્સ એક્ટ 2025નો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ છે. ટેક્સ સિસ્ટમને સરળ, પારદર્શી અને વિશ્વાસપાત્ર બનાવવી. ટેક્સ એજ રહેશે, પરંતુ તેને સમજવો સરળ હશે. નોકરિયાત, નાના કારોબારી અને સીનિયર સિટીઝનને આ ફેરફારથી મોટી રાહત મળી શકે છે.
