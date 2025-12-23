Income Tax New Rules 2026: હવે તમારા E-Mail અને સોશિયલ મીડિયા પર રહેશે IT વિભાગની નજર, જાણો શું છે નવો કાયદો?
income tax new rules 2026: 1 એપ્રિલ, 2026 થી આવકવેરા અધિકારીઓને તમારા ઇમેઇલ અને સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ ઍક્સેસ કરવાનો અધિકાર રહેશે. ચાલો જોઈએ કે આ નવા કાયદાની કરદાતાઓ પર શું અસર પડશે.
નવા વર્ષમાં આવકવેરા વિભાગમાં મોટા ફેરફાર થવાના છે. આવક ચોરી રોકવા અને જાહેર આવક વિશે જાણકારી હાસિલ કરવા જેવા ઘણા ઉદ્દેશ્ય માટે હવે 1 એપ્રિલ 2026થી આવકવેરા અધિકારીને તમારા ઈમેલ એકાઉન્ટ, બેંક એકાઉન્ટ, ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ અને ત્યાં સુધી કે તમારી સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ અને ક્લાઉડ સ્ટોરેજ સુધી પણ પહોંચવાનો અધિકાર હશે. આવો સમજીએ આ નવા કાયદાની શું અસર થશે.
આવકવેરા વિભાગની તાકાત વધશે
આવક અધિકારીઓની પહોંચ હવે માત્ર કરદાતાઓની તિજોરી, કોલર સુધી જ નહીં પરંતુ તેના ઇનબોક્સ, ડીએમ અને ડિજિટલ સંપત્તિઓ સુધી પણ પહોંચી રહી છે. આવકવેરા વિભાગના નવા કાયદા અંતર્ગત હવે તપાસનું વર્તુળ વધી જશે. ત્યારબાદ બિનજાહેર આવક અને કર ચોરી જેવા મામલાની જાણકારી મેળવવા માટે હવે માત્ર કરદાતાઓની ભૌતિક સંપત્તિઓની તપાસ જ કરવામાં આવશે નહીં પરંતુ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ અને ઓનલાઈન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પર પણ આવકવેરા વિભાગની નજર રહેશે.
આવકવેરા વિભાગમાં શું બદલાશે?
હાલમાં, આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 ની કલમ 132, આવકવેરા અધિકારીઓને તપાસ કરવાની સત્તા આપે છે. આમાં ઘરેણાં, દસ્તાવેજો, રોકડ અને ભૌતિક સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ જો કરદાતા તપાસ હેઠળ આવે તો કરદાતાના પરિસરમાં દરોડા પાડવાનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, નવું આવકવેરા બિલ, 2025, આવકવેરા અધિકારીઓને સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ, ડિજિટલ વોલેટ્સ, સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ્સ, ઇમેઇલ એકાઉન્ટ્સ, ઓનલાઈન બેંકિંગ અને વધુ સહિત ડિજિટલ સંપત્તિઓની તપાસ કરવાની સત્તા પણ આપે છે.
કરદાતાઓની ગોપનીયતા પર થશે અસર?
એવું નથી કે આ નવા કાયદા અંતર્ગત આવકવેરા અધિકારી મનમાની રીતે બધા કરદાતાઓના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ સુધી પહોંચી શકે છે. તે માટે વિશ્વાસનો આધાર જરૂરી છે. જેમ જૂના કાયદા પ્રમાણે કોઈ આધાર વગર બધા કરદાતાઓની ભૌતિક સંપત્તિ પર દરોડા નથી પાડી શકાતા તેમ નવા કાયદામાં પણ કરદાતાઓની ડિજિટલ સંપત્તિ પર કારણ વગર દરોડા ન પાડી શકાય.
શું છે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય
આજકાલ લગભગ દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન ઓનલાઈન કરવામાં આવે છે. તેથી સરકાર માટે જરૂરી થઈ ગયું છે કે તે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન પર નજર રાખે. આ સિવાય ઈન્વેસ્ટમેન્ટના ઓનલાઈન વિકલ્પ વધી રહ્યાં છે. જેમ કે વિદેશી ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ, ક્રિપ્ટોકરન્સી, ડિજિટલ વોલેટ અને અન્ય ઓનલાઈન બિઝનેસ. કરદાતા ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ટેક્સ ચોરી ન કરે તેથી આ નવો કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. જે કરદાતા ઈમાનદારીથી પોતાનો કર ચુકવે છે તેના પર નવા કાયદાની અસર થશે નહીં. જો તમે આવી તપાસથી બચવા ઈચ્છો છો તો સમય પર આવકવેરા રિટર્ન દાખલ કરો. આવકવેરા વિભાગના નિયમનું પાલન કરો અને આવકની જાણકારી આપો.
