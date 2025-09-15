Income tax return filing ની છેલ્લી તક! જો ચૂકી ગયા તો ભારે ભરખમ કિંમત ચૂકવવી પડશે! જાણો વિગતો
Income tax ITR filing due date extension: આઈટીઆર ફાઈલ કરવું એ માત્ર એક નિયમ જ નથી પરંતુ તમારી જવાબદારી છે. તમારી આજની મહેનતની સુરક્ષા અને કાલની સંભાવનાઓની ગેરંટી. આ વિગતો તમારે જાણવી ખુબ જરૂરી છે.
Trending Photos
ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવાની છેલ્લી તારીખ છે 15મી સપ્ટેમ્બર 2025. જો તમે હજુ સુધી તમારું આવકવેરા રિટર્ન ફાઈલ ન કર્યું હોય તો કરી દેજો નહીં તો ફક્ત પેનલ્ટી જ નહીં પરંતુ બીજી પણ અનેક મુસીબતો તમારા દરવાજા સુધી આવી શકે. આ વખતે CBDTએ બિન ઓડિટવાળી વ્યક્તિઓ(individuals, HUFs) માટે ITR ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15 ડિસેમ્બર નક્કી કરી હતી. પરંતુ હવે બસ આજનો દિવસ છે. કારણ કે આજે 15મી સપ્ટેમ્બર છે. જો તમે હજુ સુધી આઈટીઆર ફાઈલ ન કર્યું હોય તો તેની શું અસર થઈ શકે છે તે પણ જાણી લો.
ચૂકી જવાની સજા ફક્ત દંડ નહી...
રિફંડ લેટ મળશે
જો તમારે ટેક્સ રિફંડ મેળવવાનું હોય તો આઈટીઆર મોડેથી ભરવાના કારણે પ્રોસેસ પણ મોડું થશે. બેંકમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થવામાં પણ ટાઈમ જઈ શકે છે.
નોટિસ અને વ્યાજ લાગવાનું શરૂ
વિભાગ તરફથી નોટિસ પણ આવી શકે છે. ટેક્સ બાકી હોય તો વ્યાજ ચાલુ રહેશે. દર મહિને કે ક્વાર્ટર બાદ વ્યાજની જોગવાઈ લાગૂ થશે.
કાનૂની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે
જો દેણદારી ખુબ વધી જાય તો આવકવેરા વિભાગ કાનૂની કાર્યવાહી કરી શકે છે.
દસ્તાવેજી અપ્રુવલ્સ અટકશે
લોન લેવી, વિઝા એપ્લિકેશન, વિદેશ જવા કે મોટી ફાઈનાન્સ ડીલ કરવા માટે આઈટીઆરની કોપી માંગવામાં આવે છે ન મળે તો અરજી રિજેક્ટ થઈ શકે છે.
કરદાતાનો રેકોર્ડ બગડશે
ભવિષ્યમાં ટેક્સ અધિકારી સામે તમારી વિશ્વસનિયતા ઘટશે. કોઈ ઓડિટ કે રોકાણ નિર્ણયમાં મુશ્કેલી આવશે.
યોગ્ય સમયે આઈટીઆર ભરવું કેમ જરૂરી?
- આ એક મુહિમ છે- સમયસર આઈટીઆર ભરવું. બ્રેકડાઉન કઈક આ રીતે છે...
- આઈટીઆર ફાઈલ ક રતી વખતે તમામ ઈન્કમ સોર્સિસ (પગાર, બેંક વ્યાજ, રોકાણ વગેરે) સામેલ કરો.
- ખાતાવાહીઓ, પાન, બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સ, ડિવિડન્ડ કે કેપિટલ ગેઈનના દસ્તાવેજ તૈયાર રાખો.
- જો કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો રિવાઈઝ્ડ આઈટીઆર પોસિબલ છે. પરંતુ સમય ઓછો છે.
Conclusion
આઈટીઆર ફાઈલ કરવું એ એક નિયમ જ નથી પરંતુ તમારી જવાબદારી છે. તમારી આજની મહેનતની સુરક્ષા અને કાલની સંભાવનાઓની ગેરંટી. 15 સપ્ટેમ્બર 2025 એક તારીખ નથી પરંતુ તે તમારા નાણાકીય ભવિષ્યની મર્યાદા રેખા છે. જો તમે હજુ સુધી આઈટીઆર ન ભર્યું હોય તો વિલંબ ન કરો. મોડું કરવું એ માત્ર દંડ નહીં પરંતુ તેનાથી વધુ નુકસાન કરાવી શકે છે.
FAQs (સામાન્ય રીતે પૂછાતા સવાલો)
પ્રશ્ન 1- ITR રિટર્ન ક્યારે ફાઈલ કરવું જોઈએ?
જવાબ- વાર્ષિક નાણાકીય વર્ષ પૂરું થયા બાદ નિર્ધારિત તારીખ પહેલા. સરકાર સમયાંતરે ડેડલાઈન વધારી પણ શકે છે.
પ્રશ્ન 2 ITR ફાઈલ ન કરવા પર દંડ કેટલો થઈ શકે.
જવાબ- તે આવક, ટેક્સની રકમ અને વિલંબના સમયગાળા પર નિર્ભર કરે છે.
પ્રશ્ન 3 શું દરેક વ્યક્તિએ ITR ભરવું જરૂરી છે.
જવાબ- જો તમારીઆવક ટેક્સેબલ મર્યાદાને પાર કરે કે તમારી આવક પગારથી અલગ સ્ત્રોતથી છે તો હા.
પ્રશ્ન 4. જો સમયસર ITR ભર્યું હોય તો રિફંડ મળવામાં કેટલો સમય લાગે છે.
જવાબ- કેટલાક અઠવાડિયાથી લઈને કેટલાક મહિનાઓ સુધી. દસ્તાવેજ અને બેંક જાણકારી યોગ્ય છે કે કેમ તેના પર નિર્ભર છે.
પ્રશ્ન 5. ITR ફાઈલ કર્યા બાદ શુ સુધાર સંભવ છે?
જવાબ- હા. જો કોઈ ભૂલ હોય તો નિર્ધારિત સમયમાં રિવાઈઝ્ડ રિટર્ન ફાઈલ કરી શકાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે