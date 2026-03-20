ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessIncome Tax Rules 2026: દેશમાં લાગુ થયું નવું ટેક્સ માળખું; HRA થી લઈને બાળકોના શિક્ષણ સુધી, જાણો શું-શું બદલાશે?

Income Tax Rules 2026: દેશમાં લાગુ થયું નવું ટેક્સ માળખું; HRA થી લઈને બાળકોના શિક્ષણ સુધી, જાણો શું-શું બદલાશે?

Income Tax Rules 2026: ભારતીય કરદાતાઓ માટે આજે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. કેન્દ્ર સરકારે Income-tax Rules, 2026 સત્તાવાર રીતે જાહેર (Notify) કર્યા છે. 1 એપ્રિલ 2026 થી અમલમાં આવનારા 'નવા આવકવેરા અધિનિયમ, 2025' ને લાગુ કરવા તરફનું આ સૌથી મોટું પગલું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 20, 2026, 03:36 PM IST

Income Tax Rules 2026: દેશમાં લાગુ થયું નવું ટેક્સ માળખું; HRA થી લઈને બાળકોના શિક્ષણ સુધી, જાણો શું-શું બદલાશે?

Income Tax Rules 2026: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (CBDT) એ શુક્રવાર, 20 માર્ચ 2026 ના રોજ ઇ-ગેઝેટ દ્વારા આ નવા નિયમોની જાહેરાત કરી છે. આ નિયમો 64 વર્ષ જૂના આવકવેરા નિયમો, 1962નું સ્થાન લેશે. સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ટેક્સના નિયમોની ભાષા સરળ બનાવવી અને કાયદાકીય ગૂંચવણો (Litigation) ઘટાડવાનો છે.

નવા ઇનકમ ટેક્સ નિયમોમાં મુખ્ય ફેરફારો

નિયમોમાં મોટો ઘટાડો
ટેક્સ સિસ્ટમને સરળ બનાવવા માટે નિયમોની સંખ્યા 511 થી ઘટાડીને માત્ર 333 કરી દેવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, ફોર્મની સંખ્યા પણ 399 થી ઘટાડીને 190 કરવામાં આવી છે, જેથી ટેક્સ ફાઇલિંગ સરળ બનશે.

HRA માટે 4 નવા મેટ્રો શહેરો
અત્યાર સુધી માત્ર 4 શહેરો (દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા, ચેન્નાઈ) માં જ 50% HRA છૂટ મળતી હતી. હવે આ યાદીમાં અમદાવાદ, બેંગલુરુ, પુણે અને હૈદરાબાદનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે આ શહેરોના કર્મચારીઓ પણ બેઝિક સેલરીના 50% સુધી HRA ક્લેમ કરી શકશે.

બાળકોનું શિક્ષણ અને હોસ્ટેલ ભથ્થું
દાયકાઓ જૂના ભથ્થામાં મોટો વધારો કરાયો છે. 'એજ્યુકેશન એલાઉન્સ' ₹100 થી વધારીને ₹3,000 પ્રતિ માસ અને 'હોસ્ટેલ એલાઉન્સ' ₹300 થી વધારીને ₹9,000 પ્રતિ માસ (બાળક દીઠ) કરવામાં આવ્યું છે.

200 રૂપિયા સુધી મફતમાં તમારા ઓફિસ ભોજનનો આનંદ માણો
ઓફિસમાં મળતા મફત ભોજન (Free Meals) ની ટેક્સ-ફ્રી મર્યાદા ₹50 થી વધારીને ₹200 પ્રતિ મીલ કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ થયો કે હવે મોંઘા કૂપન કે કેન્ટીન ફૂડ પર ટેક્સની ચિંતા ઓછી થશે.

મકાનમાલિક સાથેના સંબંધોનો ખુલાસો
જો તમે માતા-પિતા કે સંબંધીને ભાડું ચૂકવીને HRA ક્લેમ કરો છો, તો હવે Form 124 માં સંબંધ જાહેર કરવો પડશે. વાર્ષિક ₹1 લાખથી વધુ ભાડું હોય તો મકાનમાલિકનો PAN આપવો ફરજિયાત છે.

ગિફ્ટ અને લોન મર્યાદામાં ફેરફાર
કંપની તરફથી મળતી ગિફ્ટ હવે ₹15,000 સુધી ટેક્સ-ફ્રી ગણાશે (પહેલા મર્યાદા ₹5,000 હતી). ઉપરાંત, કંપની પાસેથી લીધેલી ₹2 લાખ સુધીની વ્યાજમુક્ત લોન પર કોઈ ટેક્સ લાગશે નહીં.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

