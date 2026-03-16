1 એપ્રિલથી બદલાશે આવકવેરાના નિયમો, જાણો તમારા પગાર અને ટેક્સ પર શું થશે અસર
- નવા નિયમોમાં PF, NPS અને કંપનીની સુવિધાઓ પર ટેક્સની ગણતરી બદલાઈ
- કંપની તરફથી મળતી કાર, ઘર અને ભોજન પર હવે આ રીતે ગણાશે ટેક્સ
- રિટાયરમેન્ટ ફંડમાં 7.5 લાખથી વધુનું યોગદાન હવે ટેક્સના દાયરામાં
Income Tax Rules: 1 એપ્રિલ 2026થી દેશમાં ઈનકમ ટેક્સ સાથે જોડાયેલા નવા નિયમો લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે. સરકારે ઇન્કમ ટેક્સ રૂલ્સ, 2026નો ડ્રાફ્ટ જાહેર કર્યો છે, જે જૂના ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, 1961ના સ્થાને નવા ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 2025ને સપોર્ટ કરશે. આ નિયમોને 15 દિવસ માટે જાહેર સમીક્ષા માટે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. નવા નિયમો મુખ્યત્વે પગારદાર કર્મચારીઓ, મિડલ ક્લાસ ટેક્સ પેયર અને કંપનીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તેમાં પગાર સાથે જોડાયેલા પર્ક, કંપનીની સુવિધાઓ અને કેટલીક આવક પર ટેક્સની ગણતરી વધુ સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે.
શું છે વિગત?
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ નવા નિયમો નાણાકીય વર્ષ 2026-27થી લાગુ થશે, એટલે કે તેની અસર એસેસમેન્ટ વર્ષ 2027-28થી જોવા મળશે. નિયમોમાં અનેક એવી ફોર્મ્યુલા અને મર્યાદાઓ નક્કી કરવામાં આવી છે, જેના આધારે ટેક્સ અધિકારીઓ નક્કી કરશે કે કોઈ કર્મચારીને મળતી સુવિધાઓ કે લાભોનું ટેક્સેબલ મૂલ્ય કેટલું હશે. ટેક્સ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, આનાથી સેલેરી સાથે જોડાયેલા ટેક્સ કેલ્ક્યુલેશનમાં વધુ પારદર્શિતા આવશે.
નવા નિયમોમાં શું ફેરફાર થશે?
નવા નિયમો અનુસાર, જો કોઈ કર્મચારીના રિટાયરમેન્ટ ફંડમાં કંપનીનું કુલ યોગદાન વર્ષમાં 7.5 લાખ રૂપિયાથી વધુ હશે, તો તે વધારાની રકમ પર ટેક્સ લાગશે. આમાં પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF), નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અને સુપરએન્યુએશન ફંડ સામેલ છે. એટલું જ નહીં, 7.5 લાખ રૂપિયાથી ઉપરની આ રકમ પર મળતી કમાણી પણ ટેક્સેબલ ગણાશે.
કંપની દ્વારા આપવામાં આવતા ઘર એટલે કે કંપની એકોમોડેશન ટેક્સ નિયમો પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે ટેક્સેબલ વેલ્યુ શહેરની વસ્તીના આધારે નક્કી થશે. 40 લાખથી વધુ વસ્તીવાળા શહેરોમાં પગારના 10%, 15 થી 40 લાખની વસ્તીવાળા શહેરોમાં 7.5% અને નાના શહેરોમાં 5% હિસ્સો ટેક્સેબલ ગણાશે. જો કર્મચારી કંપનીને ભાડું ચૂકવે છે, તો તે રકમ આ મૂલ્યમાંથી બાદ કરવામાં આવશે.
ગિફ્ટ-વાઉચર ર લાગશે ટેક્સ
કંપનીની કારના ઉપયોગ માટે પણ ચોક્કસ રકમ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. જો કર્મચારી કંપનીની કારનો ઉપયોગ સત્તાવાર અને અંગત એમ બન્ને કામ માટે કરે છે, તો 1.6 લિટર સુધીની કાર પર 5,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ અને તેનાથી વધુ એન્જિન ક્ષમતા ધરાવતી કાર પર 7,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ ટેક્સેબલ વેલ્યુ માનવામાં આવશે. જો ડ્રાઈવર પણ કંપની દ્વારા આપવામાં આવે છે, તો વધારાના 3,000 રૂપિયા ઉમેરવામાં આવશે. તેવી જ રીતે કંપની તરફથી આપવામાં આવતા ગિફ્ટ કે વાઉચર 15,000 રૂપિયા સુધી ટેક્સ-ફ્રી રહેશે, પરંતુ તેનાથી વધુ રકમ હોવા પર પૂરેપૂરી રકમ ટેક્સેબલ થશે.
આ ઉપરાંત ઓફિસમાં મળતું ભોજન કે પીણાં 200 રૂપિયા પ્રતિ મીલ સુધી ટેક્સ-ફ્રી રહેશે. બીજી તરફ, જો કંપની કર્મચારીને વ્યાજ-મુક્ત અથવા ઓછા વ્યાજની લોન આપે છે, તો તેના પર પણ ટેક્સ લાગી શકે છે. જો કે, 2 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન અને કેટલીક તબીબી જરૂરિયાતો માટે આપવામાં આવેલી લોનને મુક્તિ મળશે. ટેક્સ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, આ નિયમોના અમલીકરણથી કર્મચારીઓએ તેમના સેલેરી સ્ટ્રક્ચર અને મળતા લાભોને પહેલાથી સમજવા અને પ્લાન કરવા જરૂરી બનશે, કારણ કે આગામી સમયમાં તેની સીધી અસર સેલેરી સ્લિપ અને Form-16 પર જોવા મળી શકે છે.
