Income Tax Saving: ₹15.85 લાખના પગાર પર 1 રૂપિયાનો ટેક્સ નહીં! આ રીતે બચાવો તમારા પૈસા

નાણાકીય વર્ષ 2026-27ના નવા ટેક્સ નિયમો હેઠળ હવે ₹15.85 લાખ સુધીના પગાર પર ટેક્સ બચી શકે છે. નવી રિઝીમમાં મીલ વાઉચર્સ, 75000 રૂપિયા સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન, પીએફ અને એનપીએસમાં 14 ટકાનું યોગદાનનું સ્માર્ટ ગણિત તમારી ટેક્સેબલ આવકને 12 લાખથી નીચે લાવી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:25 AM IST
  • નવા ટેક્સ નિયમોમાં 15.85 લાખ સુધીની આવક પર ઝીરો ટેક્સ
  • મીલ વાઉચર છે ટેક્સ બચાવવાનું નવું 'બ્રહ્માસ્ત્ર'
  • આ રીતે સ્માર્ટ પ્લાનિંગ કરી બચાવી શકશો તમારો ટેક્સ
     

Income Tax Saving Calculation: નોકરિયાત વર્ગ માટે પગારનો એક મોટો હિસ્સો ટેક્સના રૂપમાં કપાવો હંમેશા એક ચિંતાનો વિષય રહ્યો છે. આમ આદમી આખો મહિનો મહેનત કરે છે અને જ્યારે ખાતામાં પૈસા આવે છે તો ટેક્સના રૂપમાં એક મોટો હિસ્સો કપાઈ જાય છે. પરંતુ નાણાકીય વર્ષ 2026-27ના નવા ટેક્સ નિયમોએ મિડલ ક્લાસને એક મોટી રાહત આપી છે. હવે તમે 15.85 લાખ રૂપિયા સુધીના પેકેજ પર તમારો ટેક્સ સંપૂર્ણ રીતે શૂન્ય કરી શકો છો. આ કોઈ જાદૂ નથી, પરંતુ નવી ટેક્સ રિઝીમ હેઠળ મળનાર છૂટનું યોગ્ય ગણિત છે. આવો સમજીએ તમે કઈ રીતે તમારા પગારનું સ્માર્ટ રીતે પ્લાનિંગ કરી ટેક્સ જેકપોટનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.

મીલ વાઉચર છે ટેક્સ બચાવવાનું નવું 'બ્રહ્માસ્ત્ર'
નવા ટેક્સ રિઝીમમાં જ્યાં જૂના ટેક્સ કપાતને ખતમ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો સેક્શન 115BAC હેઠળ મીલ વાઉચર (Food Vouchers) એક મોટા રક્ષકના રૂપમાં સામે આવ્યા છે. નિયમો અનુસાર પ્રતિ ભોજન 200 રૂપિયા સુધીના મિલ વાઉચર્સ પર સંપૂર્ણ રીતે ટેક્સ છૂટની જોગવાઈ છે. જો તેને યોગ્ય રીતે સેલેરી સ્ટ્રક્ચરમાં સામેલ કરવામાં આવે, તો તે તમારી ગ્રોસ સેલેરીને ઝડપથી ઘટાડે છે. એક દિવસમાં લંચ અને ડિનરનો સરવાળો કરી 400 રૂપિયાની છૂટ મળે છે. જો મહિનાના 22 દિવસ કામના મામવામાં આવે તો તે 8800 રૂપિયા માસિક અને વાર્ષિક 1,05,600 રૂપિયાની એક્સ મોટી ટેક્સ-ફ્રી રકમ બની શકે છે.

₹15.85 લાખની CTC પર શું છે ગણિત?

  • માની લો તમારી કંપની તમને 15.85 લાખ રૂપિયાની સીટીસી ઓફર કરે છે. આ સ્થિતિમાં ટેક્સ પ્લાનિંગની શરૂઆત તમારી બેઝિક સેલેરીથી થાય છે.
  • બેઝિક સેલેરીઃ સામાન્ય રીતે તે કુલ સીટીસીના 50 ટકા હોય છે. આ મામલામાં તે 7,92,500 રૂપિયા થશે.
  • સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનઃ નવી કર વ્યવસ્થા હેઠળ વેતનભોગી કર્મચારીને 75000 રૂપિયાની ફ્લેટ છૂટ (Standard Deduction) મળે છે.
  • એમ્પ્લોયર પીએફ યોગદાનઃ કંપની તરફથી તમારા બેઝિક પગારના 12 ટકા પીએફ ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે. આ રકમ લગભગ 95100 રૂપિયા થાય છે અને તે સંપૂર્ણ રીતે ટેક્સમાંથી બહાર છે.
  • એનપીએસ (NPS) માં યોગદાનઃ ઇનકમ ટેક્સ સેક્શન 80CCD(2) હેઠળ જો તમારા નોકરીદાતા તમારા બેઝિક પગારના 14 ટકા નેશનલ પેન્શન સ્કીમમાં રોકાણ કરે છે, તો આશરે 1,10,950 રૂપિયા પર તમને સીધો ટેક્સ બેનિફિટ મળે છે.

આ રીતે સેફ ઝોનમાં આવી જશે તમારી ટેક્સેબલ ઇનકમ
હવે સંપૂર્ણ ગણતરીને સમજીએ. જો આપણે તમારા પગારમાં મળનાર બધા કપાતને એક સાથે જોડીએ તો આ એક મોટો આંકડો બની જાય છે. સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 75000 રૂપિયા, પીએફના 95100 રૂપિયા, એનપીએસના  1,10,950 રૂપિયા અને મીલ વાઉચરના 1,05,600 રૂપિયાનો સરવાળો કરતા કુલ 3,86,650  રૂપિયાની રકમ ટેક્સ ફ્રી થઈ જાય છે.

હવે તમારી કુલ 15.85 લાખ રૂપિયાની સીટીસીમાંથી આ 3,86,650 રૂપિયા બાદ કરીએ તો નેટ ટેક્સેબલ ઇનકમ લગભગ 11.98 લાખ રૂપિયા (12 લાખથી નીચે) રહી જાય છે. આવકવેરા વિભાગના નિયમ અનુસાર જો તમારી કુલ ટેક્સેબલ ઇનકમ 12 લાખથી ઓછી છે, તો રિબેટને કારણે તમારો અંતિમ ટેક્સ શૂન્ય થઈ જાય છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

