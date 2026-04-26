સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો! દરેક લેવલે કેટલો થશે ફાયદો ?

DA Hike Latest Updates: કેન્દ્ર સરકારે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 58% થી વધારીને 60% કર્યું છે, જેનાથી લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગારમાં સીધો વધારો થશે. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે. પગાર સ્તરના આધારે, કર્મચારીઓના પગારમાં ₹300 થી ₹1,100 સુધીનો વધારો થઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:41 PM IST
DA Hike Latest Updates: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર છે. નાણા મંત્રાલયે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં 2% વધારો જાહેર કર્યો છે. 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવતા DA હવે 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થઈ ગયો છે. આનો સીધો લાભ લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને થશે. 

DA શું છે?

મોંઘવારી ભથ્થું (DA)એ કર્મચારીના મૂળ પગારનો એક ભાગ છે, જે વધતી જતી ફુગાવાની અસરને ઘટાડવા માટે આપવામાં આવે છે. તે દર 6 મહિને સુધારેલ છે અને ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ (AICPI)ના આધારે ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2% DA વધારાથી પગાર પર શું અસર પડે છે?

DA સીધા તમારા મૂળ પગાર પર લાગુ થાય છે, એટલે કે 2% વધારાનો અર્થ એ છે કે તમને દર મહિને તમારા મૂળ પગારના 2% વધારાના મળશે.

ઉદાહરણ દ્વારા આ સમજીએ તો

લેવલ-1 કર્મચારી (મૂળભૂત પગાર ₹18,000)

પાછલો DA (58%) = ₹10,440

નવો DA (60%) = ₹10,800

માસિક વધારો = ₹360

લેવલ-4 કર્મચારી (મૂળભૂત પગાર ₹25,500)

પાછલો DA = ₹14,790

નવો DA = ₹15,300

માસિક વધારો = ₹510

લેવલ-7 કર્મચારી (મૂળભૂત પગાર ₹44,900)

પાછલો DA = ₹26,042

નવો DA = ₹26,940

માસિક વધારો = ₹898

લેવલ-10 કર્મચારી (મૂળભૂત પગાર ₹56,100)

પહેલાનો DA = ₹32,538

નવો DA = ₹33,660

માસિક વધારો: ₹1122

એટલે કે, મૂળ પગાર જેટલો ઊંચો હશે, તેટલો વધારે ફાયદો થશે.

કોને ફાયદો થશે?

આ DA વધારાથી આશરે 50 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે, જેમાં રક્ષા કર્મચારીઓ અને રેલ્વે કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે.

DA ગણતરીમાં કયા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે?

સરકાર અનુસાર, DAને પગારનો એક અલગ ઘટક ગણવામાં આવશે. 50 પૈસાથી વધુની કોઈપણ રકમ આગામી રૂપિયામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. મૂળભૂત પગાર 7મા પગાર પંચના પગાર મેટ્રિક્સ જેવો જ હશે (અન્ય કોઈ ભથ્થાં શામેલ કરવામાં આવશે નહીં).

2% DA વધારો નાનો લાગે છે, પરંતુ તે સીધો માસિક પગારમાં વધારો કરે છે. આ રાહત કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને ફુગાવાના સમયમાં. ભવિષ્યમાં વધુ DA વધારો અપેક્ષિત છે, જે પગારમાં વધુ સુધારો કરી શકે છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

