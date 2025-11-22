Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

SIP calculator: માત્ર 10% ટકાનો વાર્ષિક વધારો, 25 વર્ષમાં તમારી SIPથી બનશે 5.76 કરોડ

શરૂઆતના રોકાણકારો ઘણીવાર નાની SIP થી શરૂઆત કરે છે, પરંતુ આવક વધવા છતાં રકમ વધારવામાં નિષ્ફળ જવાથી સંપત્તિનું સર્જન મર્યાદિત થાય છે. સ્ટેપ-અપ SIP આ સમસ્યાનો ઉકેલ આપે છે, જ્યાં દર વર્ષે SIP ની રકમ વધારવાથી વધારાના તણાવ વિના મોટું ભંડોળ બનાવવામાં મદદ મળે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 22, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

SIP calculator: માત્ર 10% ટકાનો વાર્ષિક વધારો, 25 વર્ષમાં તમારી SIPથી બનશે 5.76 કરોડ

Investment in SIP: મ્યુચુઅલ ફંડ રોકાણકારો શરૂઆતમાં નાની SIP રકમથી શરૂ કરે છે, જેથી તે માર્કેટ અને SIP ની સિસ્ટમને સમજી શકે. ઘણા રોકાણકારો વર્ષો સુધી તે રકમનું રોકાણ કરે છે, ભલે તેની આવક વધી રહી હોય. તેનાથી લાંબાગાળે સંપત્તિનું નિર્માણ સીમિત રહી જાય છે.

સ્ટેપ-અપ SIP આ સમસ્યાનું સરળ સમાધાન છે. તેમાં રોકાણકારો દર વર્ષે પોતાની આવક અનુસાર SIP રકમ થોડી વધારે છે. તેનાથી રોકાણ વધે છે અને સમયની સાથે મોટું કોર્પસ બને છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ફિક્સ્ડ  SIP શું છે?
ફિક્સ્ડ SIP માં દરેક મહિને એક ચોક્કસ રકમ જમા થાય છે, જેમાં રોકાણ સમયગાળા દરમિયાન બદલાતું નથી, જ્યારે સ્ટેપ-અપ SIPમાં રોકાણ દર વર્ષે તમારી SIP રકમને વધારે છે, જેમ કે 5 ટકા કે 10 ટકા, જેનાથી આવક વધવા સાથે તમારૂ રોકાણ પણ વધે છે અને લાંબા સમયમાં તમારા કુલ જમા થયેલા પૈસા ફિક્સ્ડ SIP ની તુલનામાં ઝડપથી વધે છે.

નાના વધારાની મોટી અસર
પ્રથમ નજરમાં, 10% વાર્ષિક વધારો કદાચ વધારે ન લાગે, પરંતુ લાંબા ગાળે, એટલે કે, 20 થી 25 વર્ષમાં, આ નાના વધારા ચક્રવૃદ્ધિની શક્તિ દ્વારા નોંધપાત્ર રકમ ઉમેરી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે સ્ટેપ-અપ SIP એ વધતી આવક સાથે રોકાણ વધારવાનો એક સરળ રસ્તો છે, જેનાથી રોકાણકારો કોઈપણ બોજ વિના ધીમે ધીમે તેમના રોકાણ સ્તરમાં વધારો કરી શકે છે.

10% સ્ટેપ-અપથી કઈ રીતે બની શકે છે ડબલ કોર્પસ

ફિક્સ્ડ SIP
માની લો એક રોકાણકાર દર મહિને 10,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે અને 25 વર્ષ સુધી જારી રાખે છે. જો આ રોકાણ પર 15 ટકા વાર્ષિક રિટર્ન મળે છે તો સ્થિતિ આ રીતે રહેશે.

માસિક રોકાણ: ₹10,000
વાર્ષિક વળતર: 15%
રોકાણની રકમ: ₹30 લાખ
રોકાણ પર વળતર: આશરે ₹2.46 કરોડ
૨૫ વર્ષ પછી કુલ મૂલ્ય: આશરે ₹2.76 કરોડ

સ્ટેપ-અપ SIP
આ ઉદાહરણ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે લાંબા ગાળે નાના વધારા કેટલા શક્તિશાળી બની શકે છે. ધારો કે કોઈ રોકાણકાર ₹10,000 ની માસિક SIP થી શરૂઆત કરે છે અને દર વર્ષે તેમાં 10% વધારો કરે છે. 25 વર્ષ સુધી આ શિસ્ત જાળવી રાખીને, અને સરેરાશ વાર્ષિક 15% વળતર ધારીને, તેમનું રોકાણ આ રીતે વધે છે:

પ્રારંભિક માસિક SIP: ₹10,000
વાર્ષિક વધારો: 10%
અપેક્ષિત વાર્ષિક વળતર: 15%
કુલ રોકાણ: આશરે ₹1.18 કરોડ
કુલ વળતર: આશરે ₹4.54 કરોડ
25 વર્ષ પછી અંતિમ મૂલ્ય: આશરે ₹5.76 કરોડ

આ તુલના જો ફિક્સ્ડ 10,000 રૂપિયાની એસઆઈપીથી કરો તો 25 વર્ષમાં લગભગ 2.76 કરોડનું ફંડ તૈયાર થાય. એટલે કે માત્ર 10 ટકાના વાર્ષિક વધારાને જોડવામાં આવે તો રકમ વધી 5.72 કરોડ સુધી પહોંચી જાય છે.

નાનો વધારો, મોટો ફાયદો
નવા રોકાણકારો માટે ફિક્સ્ડ SIP એક ઉત્તમ શરૂઆત છે, કારણ કે તેમાં દર મહિને એક નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરવું પડે છે. જોકે, જ્યારે નિવૃત્તિ, તમારા બાળકોનું શિક્ષણ અથવા ઘર ખરીદવા જેવા લાંબા ગાળાના અને મોટા નાણાકીય લક્ષ્યોની વાત આવે છે, ત્યારે ફક્ત ફિક્સ્ડ SIP જ પૂરતા નથી. જો તમારી આવક દર વર્ષે વધે છે, પરંતુ તમારી SIP રકમ સમાન રહે છે, તો તમને ચક્રવૃદ્ધિનો સંપૂર્ણ લાભ મળતો નથી. પરિણામે, તમારા રોકાણો શક્ય તેટલી ઝડપથી વધતા નથી.

જો સ્ટેપ-અપ SIP એક સ્માર્ટ ઉપાય બની ઉભરે છે. જે રોકાણકાર વધારાના જોખમ વગર પોતાની સંપત્તિ ઝડપથી વધારવા ઈચ્છે છે તો તેના માટે દર વર્ષે માત્ર 10 ટકાનો SIP વધારો એક સરળ અને પ્રભાવી વિકલ્પ છે. આ નાના પગલાની સાથે અંતિમ કોર્પસ મોટુ બને છે, તમારી નાણાકીય આધારશીલાને મજબૂત કરે છે અને તમારા લાંબા સમયના લક્ષ્યોને નજીક લઈ જાય છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
SIP Mutual FundsStep-up SIP

Trending news