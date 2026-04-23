ભારત બન્યો દુનિયાનો છઠ્ઠો સૌથી ધનવાન દેશ, 19877 લોકો UHNWI માં સામેલ, આ શહેરમાં રહે છે સૌથી વધુ ધનિક લોકો
India Richest Country In World: ભારત હવે વૈશ્વિક સ્તર પર અલ્ટ્રા-રિચ વસ્તીના મામલામાં છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. Knight Frank ના એક રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં વર્ષ 2026મા 19877 લોકો એવા છે, જેની સંપત્તિ 30 મિલિયન ડોલર એટલે કે આશરે 250 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. આવો વિગત જાણીએ..
- વૈશ્વિક સ્તર પર પણ ધનવાનોની સંખ્યા વધી
- ભારતમાં 19877 લોકો પાસે 250 કરોડથી વધુની સંપત્તિ
- મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં રહે છે સૌથી વધુ ધનવાન લોકો
India 6th Richest Country in World: ભારતમાં ધનવાનોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. ભારત હવે વૈશ્વિક સ્તર પર અલ્ટ્રા-રિચ વસ્તીના મામલામાં છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. આવનારા વર્ષોમાં આ સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો થવાની આશા છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં આર્થિક વિકાસ, ટેક્નોલોજી સેક્ટર અને વધતી રોકાણની તકને કારણે ધન-સંપત્તિમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.
Knight Frank ના એક રિપોર્ટ અનુસાર વર્ષ 2026મા ભારતમાં 19877 લોકો એવા છે જેની સંપત્તિ 30 મિલિયન ડોલર એટલે કે આશરે 250 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. આ સંખ્યા વૈશ્વિક UHNWI વસ્તીના 2.8 ટકા છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં આ આંકડો 2 ટકાથી વધી 2.8 ટકા થયો છે. આવનાર સમયમાં તેમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. વર્ષ 2031 સુધી ભારતમાં UHNWI ની સંખ્યા 27 ટકા વધી 25217 થઈ શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે UHNWI એટલે કે ultra-high net worth individual તે વ્યક્તિ હોય છે, જેની પાસે 30 મિલિયન ડોલરથી વધુની સંપત્તિ છે.
વૈશ્વિક સ્તર પર પણ ધનવાનોની સંખ્યા વધી છે. વર્ષ 2021મા UHNWI ની સંખ્યા 5.5 લાખ હતી, જે વર્ષ 2026મા વધી 7.1 લાખ થઈ ગઈ છે એટલે કે દરરરોજ આશરે 89 નવા અલ્ટ્રા-રિચ લોકો જોડાયેલા છે.
ભારતના આ શહેરોમાં રહે છે સૌથી વધુ ધનવાન લોકો
ભારતના મુંબઈ શહેરમાં સૌથી ધનવાન લોકો રહે છે. અહીં 35.4 ટકા ધનવાન લોકો રહે છે. બીજા સ્થાને દિલ્હી છે અને ત્રીજા સ્થાને બેંગલુરૂ છે. આ લિસ્ટ આ પ્રકારે છે.
મુંબઈ- 35.4 ટકા (પહેલા 41.3 ટકા હતા)
દિલ્હી- 22.8 ટકા (વધારો થયો)
બેંગલુરૂ- 10.6 ટકા
હૈદરાબાદ- 6.3 ટકા
ચેન્નઈ- 4.8 ટકા
અલ્ટ્રા-રિચ વસ્તીવાળા ટોપ દેશ
અલ્ટ્રા-રિચ વસ્તીના મામલામાં ભારત છઠ્ઠા સ્થાને છે. તો અલ્ટ્રા-રિચ વસ્તીમાં અમેરિકા પ્રથમ સ્થાને છે. આ લિસ્ટ કંઈક આ પ્રકારે છે.
અમેરિકા- 251,357
ચીન- 121,677
જર્મની- 38,215
યુકે- 27,876
ફ્રાન્સ- 21,518
ભારત- 19,877
જાપાન- 18,914
ભારતમાં બિલિયનેયરની સંખ્યા
UHNWI ની સાથે-સાથે ભારતમાં અબજોપતિઓની સંખ્યા પણ ઝડપથી વધી રહી છે. વર્ષ 2026મા આ આંકડો 207 અબજોપતિનો છે, જેમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 58 ટકાનો વધારો થયો છે. વર્ષ 2031 સુધી આ સંખ્યા 51 ટકા વધી 313 થઈ શકે છે.
