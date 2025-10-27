ભારતે ટેરિફનો તોડ કાઢ્યો? અમેરિકા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદીને તોડ્યો રેકોર્ડ; હવે તો ખુશ થશે ટ્રમ્પ
Oil Import from US: ઓક્ટોબર મહિનામાં ભારતે અમેરિકા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલની આયાત 2022 પછીના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. આને રશિયન તેલ પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સાથેના વેપાર વિવાદોને દૂર કરવાના પગલા તરીકે માનવામાં આવી રહ્યા છે.
Trending Photos
Oil Import from US: ઓક્ટોબરમાં અમેરિકાથી ભારતની ક્રૂડ ઓઇલની આયાત 2022 પછીના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. આને રશિયન તેલ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સાથેના વેપાર તણાવને ઓછો કરવા તરફના પગલા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. ઊર્જા સલાહકાર કંપની કેપ્લરના ડેટા અનુસાર, 27 ઓક્ટોબર સુધીમાં ભારતે અમેરિકાથી દરરોજ 5.40 લાખ બેરલ ક્રૂડ ઓઇલની આયાત કરી, જે 2022 પછીનું ઉચ્ચતમ સ્તર છે.
આ મહિનાના અંત સુધીમાં આ આંકડો 5.75 લાખ બેરલ દરરોજ સુધી પહોંચવાનું આનુમાન છે, જ્યારે નવેમ્બર માટે બુકિંગ 4-4.5 લાખ બેરલ પ્રતિ દિવસના સ્તરે રહેવાની સંભાવના છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીના સરેરાશ 300,000 બેરલ પ્રતિ દિવસ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. કેપ્લરના મુખ્ય સંશોધન વિશ્લેષક (રિફાઇનિંગ, સપ્લાય અને મોડેલિંગ) સુમિત રિતોલિયાએ જણાવ્યું કે, અમેરિકી તેલ આયાતમાં આ વધારો મુખ્યત્વે આર્થિક કારણોથી પ્રેરિત રહ્યો છે.
રશિયા ભારતનું સૌથી મોટું તેલ સપ્લાયર
બ્રેન્ટ અને WTI ક્રૂડ ઓઇલ વચ્ચે વધતા ભાવ તફાવત, અમેરિકી ઓઇલની સ્પર્ધાત્મક કિંમત અને ચીનની ધટતી માંગને કારણે ભારતીય રિફાઇનરીઓને અમેરિકા પાસેથી તેલ ખરીદવું લાભકારી લાગ્યું. જો કે, રશિયા હજું પણ ભારતનું સૌથી મોટું તેલ સપ્લાયર રહ્યું છે અને કુલ ભારતીય આયાતના લગભગ એક તૃતીયાંશ હિસ્સો રશિયા ધરાવે છે. ઇરાક આ મામલામાં બીજા ક્રમે છે, જ્યારે સાઉદી અરેબિયા ત્રીજો સૌથી મોટો સપ્લાયર છે.
સરકાર અને તેલ ઉદ્યોગના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, ભારતીય તેલ રિફાઇનરીઓએ તાજેતરના મહિનાઓમાં અમેકિકી મિડલેન્ડ WTI અને માર્સ ગ્રેડ ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદીમાં વધારો કર્યો છે, આનો હેતુ પુરવઠા સ્ત્રોતોને વિવિધતા લાવાનો છે અને અમેરિકા સાથે સહયોગનો સંકેત આપે છે. આ બદલાવ એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે રશિયન તેલ કંપનીઓ રોઝનેફ્ટ અને લ્યુકઓઈલ પર પશ્ચિમી પ્રતિબંધો કડક થયા છે. ભારતીય રિફાઇનરીઓ પણ આ કંપનીઓ પાસેથી તેલ ખરીદી રહી છે.
જો કે, અમેરિકા સાથેના વેપાર તણાવને ઓછો કરવા માટે ભારતની તાજેતરની વ્યૂહરચના સાથે અમેરિકાની તેલ આયાતમાં વધારો જોડવામાં આવી રહ્યો છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ઓગસ્ટમાં ભારતમાંથી આયાત થતી ચીજવસ્તુઓ પર 50 ટકા સુધીની ટેરિફ લગાવ્યો હતો, જેમાં 25 ટકા ડ્યુટી રશિયન તેલની સતત ખરીદી માટે દંડ તરીકે લગાવવામાં આવ્યો હતો.
જો કે, રિતોલિયાએ અમેરિકી ઓઇલ આયાતમાં થયેલા વધારાને કામચલાઉ ગણાવતા કહ્યું કે, આ વધારો ભારતની રિફાઇનિંગ લવચીકતા અને તકોનો ઝડપથી લાભ લેવાની ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે, પરંતુ તે લાંબા ગાળાનો ટ્રેન્ડ નથી. લાંબા અંતરના શિપમેન્ટ, ઊંચા નૂર ચાર્જ અને અમેરિકી ઓઇલની હલકી રચના આને મર્યાદિત કરે છે. રિતોલિયાએ એમ પણ કહ્યું કે, અમેરિકી ઓઇલ ખરીદીમાં વધારો ચોક્કસપણે અમેરિકાને વ્યૂહાત્મક સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે